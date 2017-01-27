Rambler's Top100
Поставить закладку
Карта сайта RSS Читать в Яндекс.Ленте Читать в Google Reader
  Войти       Регистрация      
18+
Мужской журнал Top4Man Екатеринбург

ГлавнаяЗдоровьеПрофилактикаУпражнения для слуха. Хорошая слышимость

Упражнения для слуха. Хорошая слышимость


27.01.2017
Увеличить шрифт
0
Нравится

Текст: Леонид МОРОЗОВ

Как тут сохранить слух, когда кругом сабвуферы, матюгальники и вувузелы ? От такого шума хочется уехать куда-нибудь в глухую деревню. И там ночи напролет выполнять полезные упражнения для восстановления слуха.

Упражнения для слуха 1. "Ни одной помехи на линии!"

Упражнения для слуха

Зачем это: Чтобы научиться необходимой вещи - вычленять из потоков звука тот, который вам нужен.

Техника: Обзаведитесь двумя звуковоспроизводящими устройствами (подойдут, например, стереосистема и сотовый телефон с динамиком) и приятелем, которому нечем заняться. Теперь включите систему и разговаривайте с приятелем во время прослушивания музыки, не повышая голоса (можно по телефону). Усложните задачу - включите второй источник музыки и продолжайте разговаривать. Далее смотрите сами - если это очень просто для вас, можете завести разом пожарную сигнализацию, радиоузел и  все пластинки на дедушкином патефоне.

Упражнения для слуха 2. "Иди на зов"

Упражнения для слуха

Зачем это: Чтобы обострить слух и заодно прокачать навыки ориентирования в пространстве.

Техника: Возьмите приятеля из предыдущего упражнения и заставьте его играть на чем-нибудь шумном (подойдет труба или та же вувузела). Теперь пусть он отойдет в другой угол комнаты, поиграет на трубе пару секунд, а вы закройте глаза и попробуйте найти его по звуку.

Упражнения для слуха 3. "Слышу звон и знаю, где он"

Упражнения для слуха

Зачем это: Вы воспринимаете звуки с помощью своего мозга . Когда звук достигает барабанной перепонки, в мозг отправляется сигнал, который распознается и фиксируется. Обратная связь тоже работает - если вы сможете выделить какой-то определенный звук из общего шума, это усилит концентрацию мозга на нем.

Техника: Все очень просто. Сидя в кресле, закройте глаза и зафиксируйте все звуки, которые вы в данный момент слышите (капанье воды, мурлыканье кота, сатанинский хеви-метал за стеной у соседа). Следующий шаг - определить, откуда исходит какой звук и проговорить это про себя. Все несколько сложнее, чем кажется на первый взгляд - в звуковой какафонии легко потерять мысль.

Другие упражнения для слуха

упражнения для слуха

Хотите развивать слуховую активность мозга и дальше? Да легко. Вот еще четыре варианта упражнений для слуха, выбирайте любое:

  • научитесь играть на музыкальном инструменте (подойдет даже стеклянный треугольник);
  • разгадывайте кроссворды, решайте судоку, собирайте паззлы , почаще берите в руки кубик Рубика;
  • купите учебник по алгебре за девятый класс и решайте задачи оттуда (разумеется, не пользуясь калькулятором);
  • освойте новое хобби, предполагающее какую-либо механическую работу руками - например, вязание (только никому не говорите!).
х
HTML-код для вставки
BBcode для вставки

Распечатать Вставить в блог Добавить в избранное

0
Нравится
Рейтинг: 3.59
1 2 3 4 5
Материалы по теме:
Завязать в вувузел. Как избежать потери слуха




Здоровье
Спецпроекты:
Справочник:
 
 
 


TOP 4

лучшее | обсуждаемое
Верни девушке первоначальный облик

Мужской журнал
      Rambler's Top100

     
© «TOP4MAN.RU»,
2008 - 2017.
Все права защищены.
О нас  |   Рекламодателям   |   RSS  Статьи

Мы в социальных сетях:       
Раздел "Здоровье" напомнит о самом важном - как сохранить свой организм здоровым и что делать в экстренных ситуациях. Профилактика и первая медицинская помощь при травмах. Почему мы храпим, и как с этим бороться. Как не заболеть гриппом. Отдельная тема - мужское здоровье: статьи на щекотливые темы о потенции и простатите. Для лучшего понимания статей - словарь здоровья.
Реклама в метрополитене Екатеринбург