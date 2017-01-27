Упражнения для слуха. Хорошая слышимость

27.01.2017

Текст: Леонид МОРОЗОВ

Как тут сохранить слух, когда кругом сабвуферы, матюгальники и вувузелы ? От такого шума хочется уехать куда-нибудь в глухую деревню. И там ночи напролет выполнять полезные упражнения для восстановления слуха.

Упражнения для слуха 1. "Ни одной помехи на линии!"

Зачем это: Чтобы научиться необходимой вещи - вычленять из потоков звука тот, который вам нужен.

Техника: Обзаведитесь двумя звуковоспроизводящими устройствами (подойдут, например, стереосистема и сотовый телефон с динамиком) и приятелем, которому нечем заняться. Теперь включите систему и разговаривайте с приятелем во время прослушивания музыки, не повышая голоса (можно по телефону). Усложните задачу - включите второй источник музыки и продолжайте разговаривать. Далее смотрите сами - если это очень просто для вас, можете завести разом пожарную сигнализацию, радиоузел и все пластинки на дедушкином патефоне.

Упражнения для слуха 2. "Иди на зов"

Зачем это: Чтобы обострить слух и заодно прокачать навыки ориентирования в пространстве.

Техника: Возьмите приятеля из предыдущего упражнения и заставьте его играть на чем-нибудь шумном (подойдет труба или та же вувузела). Теперь пусть он отойдет в другой угол комнаты, поиграет на трубе пару секунд, а вы закройте глаза и попробуйте найти его по звуку.

Упражнения для слуха 3. "Слышу звон и знаю, где он"

Зачем это: Вы воспринимаете звуки с помощью своего мозга . Когда звук достигает барабанной перепонки, в мозг отправляется сигнал, который распознается и фиксируется. Обратная связь тоже работает - если вы сможете выделить какой-то определенный звук из общего шума, это усилит концентрацию мозга на нем.

Техника: Все очень просто. Сидя в кресле, закройте глаза и зафиксируйте все звуки, которые вы в данный момент слышите (капанье воды, мурлыканье кота, сатанинский хеви-метал за стеной у соседа). Следующий шаг - определить, откуда исходит какой звук и проговорить это про себя. Все несколько сложнее, чем кажется на первый взгляд - в звуковой какафонии легко потерять мысль.

Другие упражнения для слуха

Хотите развивать слуховую активность мозга и дальше? Да легко. Вот еще четыре варианта упражнений для слуха, выбирайте любое: