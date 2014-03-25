Хитрый жук. Боремся с укусами насекомых

05.05.2017

Текст: Леонид МОРОЗОВ

Вначале мы хотели поставить здесь страшную картинку, на которой пауки сосут кровь из трупа беременной женщины, чтобы вы осознали всю опасность укусов насекомых. Но потом передумали - беременные женщины и пауки могут неправильно это понять, а укусы насекомых вовсе не так опасны. Тем не менее кое-какие меры принять надо.

Укусы каких насекомых опасны?

"Веселые клещи" - раскраска для детей-садистов.

Да, не все жуки одинаково вредны. Существуют огромные шипастые монстры, которые на поверку оказываются не опаснее спящей панды. Но есть и насекомые, которых лучше сторониться и обходить за три куста. Вот список коварных существ:

Клещи. Маленькие кровососы, прячущиеся в траве или на ветках деревьях. Доставляют массу неудобств, к тому же их укусы могут привести к заражению энцефалитом или клещевым боррелиозом (когда на лице появляется сыпь).

Мухи. В принципе, не делают ничего особо вредного (даже не кусаются), кроме того, что переносят брюшной тиф и дизентерию.

Земляные клещи. Малоприятный подвид клещей - питаются жидкостью из кожных клеток человека, из-за чего клетки (а вместе с ними и кожа) постоянно чешутся.

Пауки. В России существует всего несколько видов ядовитых пауков - каракурт, южнорусский тарантул, водяной паук и паук-крестовик (встретиться твари могут где угодно - от Кавказа до Сибири). Но если вы, к примеру, соберетесь отдыхать в Северную Америку, знайте: опасаться там надо коричневого паука-отшельника и паука "черную вдову".

Как предохраняться?

У туриста Виталия дела шли хорошо, только вместо пениса почему-то был крестик.

На самом деле, предохраниться от укуса насекомого на природе почти нереально, потому что умеют заползать в самые труднодоступные места. Но попробовать можно.

Старайтесь избегать резкого парфюма (или геля для душа с чересчур сильным запахом).

(или геля для душа с чересчур сильным запахом). Использовать спреи и другие средств отпугивания насекомых можно, главное - помните, что в их составе может содержаться различная гадость различной степени концентрации, так что сначала лучше ознакомиться с инструкцией.

Гуляя по высокой траве, не забывайте о рубашках или водолазках с длинными рукавами, тренировочных штанах и носках.

Когда возвратитесь с пикника, обязательно проверьте себя и друга на предмет укуса насекомых.

Проделайте то же самое с котом или собакой, если они тоже побывали на пикнике.

Угадай, кто?

Девочка Аня комплексовала из-за своей маленькой груди. И поэтому всегда рисовала на ней комаров.

Чтобы знать, насколько опасен тот или иной укус, посмотрите, где он был оставлен. А потом определите, какое насекомое одарило вас вниманием.

Мухи обычно оставляют укусы на шее и ушах, обычно при этом течет кровь.

Клещи, как правило, не оставляют укусов вообще, единственный способ обнаружить их - тщательно осмотреть свое тело.

Земляные клещи кусают в живот и за ноги (район лодыжки), укусы долго чешутся.

Укусы пауков также трудно определить, если только на коже нет следов от их клыков.

Что делать?

"Да ничего страшного, батенька, вы же леопард".

Заметив незнакомое красное пятно на теле, волноваться не стоит. По крайней мере, поводов для опасения нет, если в течение 24 часов вам не становится хуже . Определите степень покраснения возле укуса насекомого, боли и чувствительности кожи (если чувствительность постепенно пропадает, все плохо - вызывайте "скорую"). Другие симптомы, на которые надо срочно обратить внимание - слабость, хрип, затруднения дыхания.

Перед тем как приедут опытные врачи, не сидите без дела. Облегчите медикам их работу.