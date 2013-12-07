Пятачок и все-все-все. Страсти по свиному гриппу

06.01.2017

Текст: Иван САЖИН

H1N1 шагает по планете. Бойтесь все - и взрослые, и дети. Свинья передает всем смачный воздушно-капельный поцелуй , и по всему миру начинается паника и давка. Но прежде чем сжигать зараженных родственников, а самим эвакуироваться на Северный полюс, давайте разберемся, что же представляет собой этот страшный свиной грипп и как с ним бороться. Глядишь - и поживем еще.

ВОЗ приводит страшную статистику: уже более 300 000 случаев заболевания свиным гриппом по всему миру, из них более 3 000 с летальным исходом. 3 122 случая в России, с летальным исходом - 14. Ужас да и только. А для сравнения приведем другие цифры: ежедневно от алкоголя в России умирает 110 человек, 27 - от наркотиков, 93 человека гибнет в ДТП. При максимально невыгодном расчете процента смертности - от "обычного" гриппа ежедневно в России умирает 42 человека. И свиной грипп уже не так страшен? Так с чем дело имеем?

Этот больной зоопарк

Как это ни странно звучит, вообще грипп - инфекция птичья. Говоря по-научному, любой вирус гриппа состоит из гемагглютинина (H) и нейраминидазы (N). Так вот, всего известно 15 вариантов H и 9 вариантов N, и все они регулярно циркулируют в среде пернатых, тогда как в человеческой же среде комбинации ограничиваются вариантами H1-3 и N1-2. Различные комбинации этих так называемых антигенов и создают разные подтипы вирусов гриппа А, создавая самые страшные и заразные варианты гриппа путем смешивания птичьих подтипов H и N с человеческими.

Напрямую такие гибриды не создаются, и вот тут-то и появляются свиньи. Благодаря схожему с человеческим строению организма, свиньи болеют такими же штаммами гриппа, что и человек. А одновременно они могут перетягивать варианты гриппов птичьих, тем самым создавая убийственные и самые заразные вирусы гриппа из всех существующих. И сейчас мы имеем дело как раз с таким вот гибридом, который и назвали свиным гриппом типа A H1N1.

А впервые эта свинская зараза была зафиксирована на родине текилы и голубой агавы - в Мексике в марте 2009 года. Сначала мексиканские власти все списали на вспышку так называемого позднесезонного гриппа, однако после двух никак не связанных случаев заболевания уже на территории США, штаммы сравнили и подтвердили их идентичность. А буквально через несколько месяцев - в июне - Всемирная организация здравоохранения ввела уже максимальный, шестой уровень угрозы пандемии в связи со стремительной скоростью распространения свиного гриппа по всему миру.

Свинская зараза

Но, как известно, факты фактами, а делать-то что? Какие действия нужно совершать всему человечеству, чтобы не получилось, как в каком-нибудь "Рассвете мертвецов"? И тут в первую очередь срабатывает самое главное правило, общее для всех опасных для здоровья ситуаций: без паники.

Свиной грипп - такой же, как любой другой. Главное его отличие от обычного сезонного - его заразность. Таким образом, для того, чтобы избежать этой неприятной болезни, в первую очередь нужно соблюдать правила гигиены, которые являются общими для всех инфекционных заболеваний. Мыть руки, стараться не прикасаться к лицу, не обниматься со свиньями, не целоваться с деньгами и не жевать сырые свинячьи пятачки. Конечно, от заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, стопроцентной защиты все это не даст, но лишними эти меры не будут точно. Плюс пресловутые защитные маски .



Свиной грипп не любит влажность, движение воздуха и температуру свыше 80 градусов по Цельсию. Соответственно, не будет лишним заиметь дома или на работе увлажнитель воздуха, а все предметы, с которыми приходится контактировать, к примеру во время приема пищи, лучше заблаговременно подвергать термической обработке. Во время передвижений по улице, утренней пробежки или участия в митинге на свежем воздухе подцепить грипп практически нереально. Зато в местах большого скопления народа, скажем, в клубе или в метро, вероятность заразиться вирусом увеличивается в разы.

Группы риска

Главные группы риска - молодые люди до 24 лет, лица, имеющие хронические заболевания легких, беременные и дети. Так что если вы - беременная молодая девушка-астматик - немедленно делайте прививку от свиного гриппа и всячески старайтесь не появляться там, где шныряют толпы людей. Если же вы к группе риска не относитесь - расслабьтесь и получайте удовольствие от больничного - даже если вы подцепите эту хворь, скорее всего, переболеете в легкой форме и заимеете иммунитет на всю оставшуюся жизнь.

Лечение

Главное же средство борьбы со свиным гриппом, как и с любым другим, - хороший иммунитет . Здоровый образ жизни спасет всех. И тут уж два варианта - либо он есть, либо его нет. И никакие иммуностимуляторы с витаминками тут не помогут. Можно ради проформы бросить курить - здесь это будет полезным хотя бы, потому что сигареты сушат слизистую горла, а это гриппу и другим вирусам только на руку, однако пара дней ЗОЖ от свиного гриппа не гарантия.

И самое главное, о чем твердят врачи, - совершенно бесполезно совершать набеги на аптеки и скупать все противовирусные препараты и разрекламированные средства. В большинстве случаев они помогают скорее психически, нежели медикаментозно. Говоря другими словами, они могут способствовать появлению чувства глубокого морального удовлетворения, однако от свиного гриппа не избавят.

При признаках же недомогания, общих для всех видов гриппа, первым делом стоит уложить себя в постель, не совершать резких телодвижений и пить много жидкости, соков, лучше - подкисленной воды (с витамином С, клюквенным вареньем, джемом). Если температура "зашкаливает", то есть поднялась выше 39,5° С, можно принять жаропонижающие средства, например, анальгин. Если через пару дней состояние не улучшилось - обращайтесь в больницу. Во всех других случаях лучше избегать контактов с внешним миром и спокойно лечиться дома.