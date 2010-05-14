Высокое напряжение. Последствия стресса

14.04.2017

Текст: Иннокентий ПАВЛОВ

Если вы не знаете, что такое стресс - напрягите память. Помните, как вас бодро подрезал баклажановый "копендос"? Или как Лаврентий Палыч на работе намекнул на то, что паспорт он отдаст, только когда вы доделаете работу за сбежавших в бессрочный отпуск сотрудников? Вот то, что вы тогда испытывали - это и есть стресс. И если с вами происходит такое чуть ли не каждый день - последствия стресса могут быть весьма серьезными.

Стресс - это хорошо только в сам момент возникновения стрессовой ситуации. Говорят, он помогает некоторым женщинам выносить из горящей избы коней, спортсменам - ставить рекорды, а студентам-прогульщикам сдавать экзамены на отлично. Хронический же стресс, который является результатом регулярного перенапряжения организма, приводит только к его истощению. Что в свою очередь может быть причиной возникновения различных заболеваний - последствий стресса.

Всему голова

Последствия стресса в первую очередь ударяют в голову.

В первую очередь последствия стресса могут выражаться в изменении психического состояния человека. Желание убить себя, всех окружающих или и то, и другое, также как хроническая бессонница, резкие перепады настроения , повышенная утомляемость и постоянная усталость - все это может являться последствиями хронического стресса. Человек в таком состоянии не способен нормально жить и работать. Его все время что-то не устраивает, ему все время что-то мешает, все люди строят против него свои мерзкие планы, а сам он чувствует себя комфортно только подшофе, и вообще хочет, чтобы его никто не трогал.

Притом, как бы это странно ни звучало, депрессивное, подавленное состояние духа под конец рабочего дня - это нормально. Человеку в таком состоянии совершенно ничего не хочется делать, и по приходу домой он тупо пялится в телевизор и ни о чем не думает. Организм же в это время восстанавливает потраченные за день силы, подготавливая человека к новым трудовым подвигам с утра , когда тот будет снова бодр и полон энтузиазма. А вот последствия стресса, выраженные в хронической депрессии, ничего хорошего собой уже не представляют. И если вы чувствуете себя никчемным человечишкой уже второй месяц подряд - это может означать клиническую депрессию, с которой лучше обратиться к врачу.

Ближе к телу

В итоге последствия стресса могут плачевно сказаться на всем организме.

Если в срочном порядке не взяться за лечение , последствия стресса могут стать еще более печальными. Следом за нервами к чертям может полететь и сердечно-сосудистая система и желудочно-кишечный тракт. Даже иммунитету может неслабо достаться. Инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь, стенокардия, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит - последствия стресса здесь могут быть весьма неприятными, и даже фатальными. А виной всему гормоны. При возникновении стрессовой ситуации их вырабатывается гораздо больше, чем требуется организму для нормальной работы, и они из блага превращаются во зло, вызывая в организме множество губительных реакций.

Что характерно - все бы ничего, если бы мы применяли физическую силу в таких же количествах, как это делали пещерные люди.

Продолжение на следующей странице.