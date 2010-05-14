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Мужской журнал Top4Man Екатеринбург

ГлавнаяЗдоровьеПрофилактикаВысокое напряжение. Последствия стресса

Высокое напряжение. Последствия стресса


14.04.2017
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Текст: Иннокентий ПАВЛОВ

Если вы не знаете, что такое стресс - напрягите память. Помните, как вас бодро подрезал баклажановый "копендос"? Или как Лаврентий Палыч на работе намекнул на то, что паспорт он отдаст, только когда вы доделаете работу за сбежавших в бессрочный отпуск сотрудников? Вот то, что вы тогда испытывали - это и есть стресс. И если с вами происходит такое чуть ли не каждый день - последствия стресса могут быть весьма серьезными.

Стресс - это хорошо только в сам момент возникновения стрессовой ситуации. Говорят, он помогает некоторым женщинам выносить из горящей избы коней, спортсменам - ставить рекорды, а студентам-прогульщикам сдавать экзамены на отлично. Хронический же стресс, который является результатом регулярного перенапряжения организма, приводит только к его истощению. Что в свою очередь может быть причиной возникновения различных заболеваний - последствий стресса.

Всему голова

Последствия стресса в первую очередь ударяют в голову

Последствия стресса в первую очередь ударяют в голову.

В первую очередь последствия стресса могут выражаться в изменении психического состояния человека. Желание убить себя, всех окружающих или и то, и другое, также как хроническая бессонница, резкие перепады настроения , повышенная утомляемость и постоянная усталость - все это может являться последствиями хронического стресса. Человек в таком состоянии не способен нормально жить и работать. Его все время что-то не устраивает, ему все время что-то мешает, все люди строят против него свои мерзкие планы, а сам он чувствует себя комфортно только подшофе, и вообще хочет, чтобы его никто не трогал.

Притом, как бы это странно ни звучало, депрессивное, подавленное состояние духа под конец рабочего дня - это нормально. Человеку в таком состоянии совершенно ничего не хочется делать, и по приходу домой он тупо пялится в телевизор и ни о чем не думает. Организм же в это время восстанавливает потраченные за день силы, подготавливая человека к новым трудовым подвигам с утра , когда тот будет снова бодр и полон энтузиазма. А вот последствия стресса, выраженные в хронической депрессии, ничего хорошего собой уже не представляют. И если вы чувствуете себя никчемным человечишкой уже второй месяц подряд - это может означать клиническую депрессию, с которой лучше обратиться к врачу.

Ближе к телу

В итоге последствия стресса могут плачевно сказаться на всем организме

В итоге последствия стресса могут плачевно сказаться на всем организме.

Если в срочном порядке не взяться за лечение , последствия стресса могут стать еще более печальными. Следом за нервами к чертям может полететь и сердечно-сосудистая система и желудочно-кишечный тракт. Даже иммунитету может неслабо достаться. Инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь, стенокардия, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит - последствия стресса здесь могут быть весьма неприятными, и даже фатальными. А виной всему гормоны. При возникновении стрессовой ситуации их вырабатывается гораздо больше, чем требуется организму для нормальной работы, и они из блага превращаются во зло, вызывая в организме множество губительных реакций.

Что характерно - все бы ничего, если бы мы применяли физическую силу в таких же количествах, как это делали пещерные люди.

Продолжение на следующей странице.

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      Комментариев к статье "Высокое напряжение. Последствия стресса" (3):
Эрнс
Эрнс  14.05.2010 18:03:51
Чтобы не быть голословным: в том году получил повышение в должности, вошел в директорат крупной фирмы и, как следствие, на работе стали запрягать. Постоянные стресы. Так что думаете? Не гастрит там какой-нибудь, а "дружок" мой отказался подниматься. Такие вот дела. По последним данным kp.ru/online/news/646088/ это распространенная беда в нашей стране. Честно, сам намаялся, только ближе к этой весне смог справиться, не без помощи, конечно, импазы, но вообще еще пришлось полностью свою жизнь пересмотреть, пойти на дауншифтинг. Пусть денег меньше, зато нервы крепче. Да и детей хочется завести.
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Николай
Николай  26.05.2010 13:48:56
Угу, с нервами пепец шутки плохи!!! ))) Я как-то потерял вообще сон, где положил там не взял. ))) Как в анекдоте про равновесие, не могу блин крепко уснуть. Просыпаюсь от малейшего шороха, привычка такая появилась. Ну все, хроника, усталость, вялый хожу. Читнул статью, хз, в последнее время заметил что даже желания нет сексом заниматься. А что за импаза. Помогло? Вроде без рецепта можно купить. Что-то понимаю умом - секс нужен, но вот желания... ну убедили, попробую. Если что, потом отпишусь.
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Гость
Гость  15.10.2013 07:43:08
не так давно (неделю назад)появилась боль в груди, подозрение на сердце. На работе сильно приходится переживать по различным причинам. Ухудшился сон, в 4 часа начинаю подниматься и не могу уснуть. Меня это начинает беспокоить. Я начинаю копаться в своём поведении и ловлю себя на мысли, что сильно нервничаю на работе, по долгу прокручиваю проблемные ситуации в голове. Впитываю как губка(чего делать не следовало бы), и закипаю. Вот и начинает здоровье меня подводить уже. Надо срочно искать способ преодоления этого недуга. Изучение продолжается...
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