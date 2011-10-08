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Твердое тело. Как улучшить эрекцию


21.07.2017
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Текст: Владимир БАМБУЛЕВИЧ, врач уролог-андролог "Преображенской клиники"

Сексуальное здоровье является важнейшим компонентом жизни каждого мужчины. Не секрет, что пик половой активности приходится, как правило, на 20-30-летний возраст, а далее происходит ее постепенное снижение. Обычно каждый мужчина стремится как можно дольше сохранить сексуальную функцию, которая определяет его качество жизни и самооценку.

Как скала

Действительно, в настоящее время существуют эффективные методы поддержания и улучшения половой функции вне зависимости от возраста и других причин. Самые важные характеристики половой функции мужчины - это эрекция (способность достигать и поддерживать состояние полового члена, достаточное для секса) и либидо (влечение, желание вести половую жизнь). Эти характеристики неразрывно связаны, но имеют разную природу.

Эрекция - это процесс наполнения полового члена кровью. При сексуальной стимуляции происходит расширение артерий полового члена и усиление притока крови, в результате чего повышается давление и обеспечивается необходимая твердость полового члена. Других процессов при этом не происходит (в половом члене нет мышц, только сосудистая ткань и мочеиспускательный канал).

Кто виноват?

Почему эрекция может быть недостаточной? Причины разные.

  • Во-первых, это сужение сосудов полового члена в результате атеросклероза, повышение холестерина крови, сахарного диабета, гипертонической болезни.
  • Во-вторых, это различные воспалительные, инфекционные заболевания половых органов, например простатит, при котором развивается так называемая вегетативная дисфункция.
  • В-третьих, это нарушение проведения нервных импульсов вследствие травм спинного мозга, сахарного диабета и так далее.
  • В-четвертых, это нарушения со стороны некоторых внутренних органов - печени, почек, что ведет к интоксикации и нарушению сосудистого тонуса.
  • В-пятых, это вредные привычки - курение, наркотики, злоупотребление алкоголем, что также приводит к сужению кровеносных сосудов.

И конечно же, напряженный образ жизни, связанный с многочисленными стрессами, при которых вырабатывается адреналин - сосудосуживающий гормон.

График дисфункции

Итак, эректильная дисфункция может возникать в результате различных нарушений. Причем, как правило, имеются сразу несколько сбоев в организме, которые бьют в одну точку. Нарушения эрекции могут быть первым проявлением опасного заболевания, которое угрожает не только здоровью, но и жизни (например, сахарный диабет или атеросклероз).

Либидо зависит от половых гормонов (в первую очередь, тестостерона). При снижении желания вести половую жизнь в 100% случаев наблюдается уменьшение уровня гормонов (или их активности), что практически неизбежно происходит с возрастом, а также при простатите, заболеваниях печени и ожирении.

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      Комментариев к статье "Твердое тело. Как улучшить эрекцию" (19):
Miha4242
Miha4242  08.10.2011 21:47:06
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Гость
Гость  15.12.2011 11:08:40
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Гость
Гость  05.07.2012 14:09:20
Для улучшения лучше что-то натуральное пить. Зачем травить организм. Начать надо с занятий спортом, активного образа жизни. Мне недавно врач посоветовал пить тонгкат. Чувствую себя после приема отлично. Встает того, когда надо и акт приносит как-то больше удовольствие как мне, так и подруге.
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Гость
Гость  09.07.2012 05:34:22
А в шестых плохую эрекцию могут вызывать разные лекарства, пример - мой батяня, решил подлечить свой псориаз, купил мазь, потом выяснилось что в ней гормонов куча, мазал бляшки, мазал... домазался до того что стоять перестало. Гормоны они такие, если долго даже на кожу мазать, то накопятся в организме. Сейчас вот отменил, мажется другой мазью, негормональной, называется скин кап, на основе цинка, говорит восстанавливается и желание, и эрекция вроде как... надо ему посоветовать еще стимуляторы может попить... что-то из натуральных растительных, мягких. 46 лет еще не возраст для мужика.
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Гость
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