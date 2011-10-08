Твердое тело. Как улучшить эрекцию

21.07.2017

Текст: Владимир БАМБУЛЕВИЧ, врач уролог-андролог "Преображенской клиники"

Сексуальное здоровье является важнейшим компонентом жизни каждого мужчины. Не секрет, что пик половой активности приходится, как правило, на 20-30-летний возраст, а далее происходит ее постепенное снижение. Обычно каждый мужчина стремится как можно дольше сохранить сексуальную функцию, которая определяет его качество жизни и самооценку.

Как скала

Действительно, в настоящее время существуют эффективные методы поддержания и улучшения половой функции вне зависимости от возраста и других причин. Самые важные характеристики половой функции мужчины - это эрекция (способность достигать и поддерживать состояние полового члена, достаточное для секса) и либидо (влечение, желание вести половую жизнь). Эти характеристики неразрывно связаны, но имеют разную природу.

Эрекция - это процесс наполнения полового члена кровью. При сексуальной стимуляции происходит расширение артерий полового члена и усиление притока крови, в результате чего повышается давление и обеспечивается необходимая твердость полового члена. Других процессов при этом не происходит (в половом члене нет мышц, только сосудистая ткань и мочеиспускательный канал).

Кто виноват?

Почему эрекция может быть недостаточной? Причины разные.

Во-первых, это сужение сосудов полового члена в результате атеросклероза, повышение холестерина крови, сахарного диабета, гипертонической болезни.

Во-вторых, это различные воспалительные, инфекционные заболевания половых органов, например простатит, при котором развивается так называемая вегетативная дисфункция.

В-третьих, это нарушение проведения нервных импульсов вследствие травм спинного мозга, сахарного диабета и так далее.

В-четвертых, это нарушения со стороны некоторых внутренних органов - печени, почек, что ведет к интоксикации и нарушению сосудистого тонуса.

В-пятых, это вредные привычки - курение, наркотики, злоупотребление алкоголем, что также приводит к сужению кровеносных сосудов.

И конечно же, напряженный образ жизни, связанный с многочисленными стрессами, при которых вырабатывается адреналин - сосудосуживающий гормон.

График дисфункции

Итак, эректильная дисфункция может возникать в результате различных нарушений. Причем, как правило, имеются сразу несколько сбоев в организме, которые бьют в одну точку. Нарушения эрекции могут быть первым проявлением опасного заболевания, которое угрожает не только здоровью, но и жизни (например, сахарный диабет или атеросклероз).

Либидо зависит от половых гормонов (в первую очередь, тестостерона). При снижении желания вести половую жизнь в 100% случаев наблюдается уменьшение уровня гормонов (или их активности), что практически неизбежно происходит с возрастом, а также при простатите, заболеваниях печени и ожирении.

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