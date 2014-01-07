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ГлавнаяЗдоровьеФизиологияДумай, голова. Упражнения для мозга

Думай, голова. Упражнения для мозга


15.09.2017
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Текст: Леонид МОРОЗОВ

Прокачивать большую грудную мышцу или трицепс так интересно, что можно забыть о главном. Нет, не о том главном. Сегодня мы поговорим о том, как можно максимально апгрейдить свой мозг. При этом даже не надо будет перенапрягаться - проще упражнений на память и логику только игра "разбей банку пива о банку пива".

Упражнения для мозга. Память

Упражнения для мозга

С плохой памятью вам трудновато будет читать, размышлять о вечном и решать в уме задачки из учебника по математике для третьего класса. Ваш мозг оперирует сразу несколькими типами памяти; тренировка каждого из них - занятие куда более простое, чем вы думали.

Что делать:

  • Слушайте слова незнакомых песен и старайтесь их запоминать. При этом в организме повышается уровень ацетилхолина - вещества, участвующего в процессе построения мозга.
  • Одевайтесь в темноте или чистите зубы левой рукой. Такая деятельность помогает различным нервным соединениям мозга строить новые связи.

Упражнения для мозга. Внимательность

Упражнения для мозга. Внимательность

Чтобы не быть рассеянным во время важного совещания и не перепутать номер одной девушки с номером другой, достаточно просто немного трансформировать ход своей жизни.

Что делать:

  • Измените маршрут прогулки до работы или переставьте вещи на рабочем столе - так мозг научится быстрее приспосабливаться к переменам.
  • Совмещайте разные виды деятельности. Например, слушайте аудиокниги во время бега или разгадывайте кроссворды , когда водите машину (аккуратнее - последнее может лишить вас возможности жить). Это поможет мозгу научится многозадачности.

Упражнения для мозга. Язык

Упражнения для мозга

Чтобы не делать ошибки в предлогах и междометиях, а также знать, чем предлог отличается от междометия, не забывайте тренировать языковые навыки и учить новые слова.

Что делать:

  • Читайте тексты на незнакомую вам тематику. Например, если в газетах вы обычно просматриваете только спортивные новости, попробуйте ознакомиться с биржевыми сводками. Новые слова запомнятся вам даже на подсознательном уровне, к тому же, всегда полезно знать, что там творится на этих чертовых рынках.

Упражнения для мозга. Зрительная память

Упражнения для мозга. Зрительная память

Вы еще не забыли, что мы живем в трехмерном полноцветном мире? А анализировать полученную зрительную информацию пробовали? Это может сделать вас лучше и интереснее.

Что делать:

  • Зайдите в комнату и попробуйте запомнить любые пять предметов, их цвет, размер и местонахождение. Слишком просто? А теперь подождите пару часов и попытайтесь сохранить в памяти эти данные . Само собой, никуда их не записывая.

Упражнения для мозга. Логические способности

Упражнения для мозга. Логические способности

Без них вы не смогли бы делать сложные умозаключения, строить научные гипотезы и стали бы женщиной. Чтобы полагаться не на чувства, а на холодный здравый рассудок, тренируйте свои способности анализировать все подряд. Упражнения на логику, ко всему прочему, особенно приятны.

Что делать:

  • Чаще общайтесь с людьми. Поиск нужных выражений, тем для разговора и ответов на каверзные вопросы отлично развивает способности просчитывать и анализировать.
  • Играйте в видеоигры. Они требуют от вас разработки стратегии и принятия решений в сжатые сроки (представляете, как здорово говорить "Дорогая, я не просто рублюсь в Halo, я активирую исполнительные функции своего мозга").
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      Комментариев к статье "Думай, голова. Упражнения для мозга" (1):
Гость
Гость  07.01.2014 08:42:35
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