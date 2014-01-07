Думай, голова. Упражнения для мозга

15.09.2017

Текст: Леонид МОРОЗОВ

Прокачивать большую грудную мышцу или трицепс так интересно, что можно забыть о главном. Нет, не о том главном. Сегодня мы поговорим о том, как можно максимально апгрейдить свой мозг. При этом даже не надо будет перенапрягаться - проще упражнений на память и логику только игра "разбей банку пива о банку пива".

Упражнения для мозга. Память

С плохой памятью вам трудновато будет читать, размышлять о вечном и решать в уме задачки из учебника по математике для третьего класса. Ваш мозг оперирует сразу несколькими типами памяти; тренировка каждого из них - занятие куда более простое, чем вы думали.

Что делать:

Слушайте слова незнакомых песен и старайтесь их запоминать. При этом в организме повышается уровень ацетилхолина - вещества, участвующего в процессе построения мозга.

Одевайтесь в темноте или чистите зубы левой рукой. Такая деятельность помогает различным нервным соединениям мозга строить новые связи.

Упражнения для мозга. Внимательность

Чтобы не быть рассеянным во время важного совещания и не перепутать номер одной девушки с номером другой, достаточно просто немного трансформировать ход своей жизни.

Что делать:

Измените маршрут прогулки до работы или переставьте вещи на рабочем столе - так мозг научится быстрее приспосабливаться к переменам.

Совмещайте разные виды деятельности. Например, слушайте аудиокниги во время бега или разгадывайте кроссворды , когда водите машину (аккуратнее - последнее может лишить вас возможности жить). Это поможет мозгу научится многозадачности.

Упражнения для мозга. Язык

Чтобы не делать ошибки в предлогах и междометиях, а также знать, чем предлог отличается от междометия, не забывайте тренировать языковые навыки и учить новые слова.

Что делать:

Читайте тексты на незнакомую вам тематику. Например, если в газетах вы обычно просматриваете только спортивные новости, попробуйте ознакомиться с биржевыми сводками. Новые слова запомнятся вам даже на подсознательном уровне, к тому же, всегда полезно знать, что там творится на этих чертовых рынках.

Упражнения для мозга. Зрительная память

Вы еще не забыли, что мы живем в трехмерном полноцветном мире? А анализировать полученную зрительную информацию пробовали? Это может сделать вас лучше и интереснее.

Что делать:

Зайдите в комнату и попробуйте запомнить любые пять предметов, их цвет, размер и местонахождение. Слишком просто? А теперь подождите пару часов и попытайтесь сохранить в памяти эти данные . Само собой, никуда их не записывая.

Упражнения для мозга. Логические способности

Без них вы не смогли бы делать сложные умозаключения, строить научные гипотезы и стали бы женщиной. Чтобы полагаться не на чувства, а на холодный здравый рассудок, тренируйте свои способности анализировать все подряд. Упражнения на логику, ко всему прочему, особенно приятны.

Что делать: