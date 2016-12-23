"Метаболик баланс": ешь, худея

23.12.2016

Мечтая похудеть, мы зачастую откладываем этот процесс в долгий ящик, представляя себе все те немыслимые нагрузки и лишения, которые нам придется перетерпеть для того, чтобы сбросить лишний вес. Итак, накапливая дополнительные килограммы год за годом, мы даже не подозреваем о том, что похудеть можно гораздо проще – при помощи программы "Метаболик баланс".

Отчего мы толстеем? От того, что мало двигаемся, неправильно питаемся – ни для кого уже давно не секрет, что для того, чтобы постоянно пребывать в хорошей форме, нужно тщательно выбирать, что употреблять в пищу , и регулярно заниматься физическими упражнениями. Иначе же, хотим мы этого или нет, лишние кило постепенно начнут отвоевывать себе пространство на территории нашего организма.

Однако мало кто задумывается о том, что даже уже потеряв хорошую форму, ее можно заново вернуть, восстановив в организме обмен веществ, нещадно нарушенный годами неправильного питания и сидячего образа жизни. Притом, восстановив свой метаболизм, и таким образом не только избавиться от лишних килограммов, но забыть о высоком давлении, риске инфаркта, инсульта и других болячках, связанных с избытком жира.

Мало того, привести свой организм в порядок можно, не прибегая к тем изнурительным упражнениям и строгим диетам, которыми нас зачастую пугают специализированные издания, телевидение и вообще, все кому не лень. А для этого нужно всего лишь наладить правильное питание – то есть, организовать поступление в свой организм именно тех веществ, которые ему необходимы для восстановления метаболизма.

Однако здесь возникает справедливый вопрос – если все так просто, так почему этим не заняться самостоятельно? Ответ же лежит на поверхности – чтобы правильно организовать свое питание, восстановив таким образом обмен веществ, необходимо тщательно проанализировать состояние организма, учесть самые мельчайшие детали, только после этого делать выводы, как питаться. И без научного подхода здесь никак.

Именно поэтому "Клиника медицины антистарения" предлагает вам "Метаболик баланс" – программу восстановления обмена веществ в организме, основанную на 20-летних научных исследованиях и клинических испытаниях, и разработанную врачами, ведущими специалистами по питанию. Главная же идея этой программы – наш организм в состоянии самостоятельно прийти в норму, главное для этого – правильно питаться.

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