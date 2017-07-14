Потливость ног. Запахло летом

14.07.2017

Текст: Леонид МОРОЗОВ

Если друзья и знакомые перестали звать вас в гости, задумайтесь - возможно, это все из-за того, что вы слишком часто снимаете ботинки. Как реабилитировать себя в их глазах и избавиться от неприятного запаха ног, мы расскажем прямо сейчас.

Потливость ног - откуда это берется

Пот - на 98% вода , не имеющая запаха. На два процента пот состоит из микроэлементов, солей, холестерина и прочей "отходной" продукции. Она тоже в принципе ничем не пахнет, но быстро реагирует на бактериальные атаки, сразу же начиная разлагаться. Потные ноги не обязательно сразу же начнут источать мерзкий запах (если они, например, упакованы в чистые носки). Если чистота их сомнительна - вот тут-то и появляется кошмарный запах, по которому люди начинают узнавать о вашем приходе.

Несколько советов, как избежать потливости ног.

Вода и мыло

Звучит банально, но все же - ноги нужно мыть. И лучше не один раз в день. И обязательно с мылом, иначе все бактерии останутся на ногах, и будут делать свое черное дело. Кроме того, вымытые ноги нужно вытирать насухо, не избегая области между пальцев. Влажная и теплая среда - лучшее место для обитания бактерий.

Тальк



Не лишним будет приобрести крем с тальком для ног, присыпку или дезодорант, препятствующий размножению бактерий на ногах. Только не надо маскировать проблему с помощью этих средств - поливая дезодорантом грязные ноги, вы сделаете только хуже. А в состав талька и дезодоранта для ног входит антисептик, который будет препятствовать размножению бактерий.

Ежедневная смена

Носки должны быть свежими каждый день. Не покупайте носки из синтетики - чаще всего ненатуральность материала влияет на интенсивность потения ног. Наш выбор - чистый хлопок: он дороже и быстрее снашивается, но мы не ищем легких путей.

Новая обувь



Бывает, что носки меняются несколько раз в день, ноги сияют от чистоты, а запах при этом никуда не девается. Тогда вините во всем обувь - она должна быть кожаная и воздухопроницаемая. Заменитель, даже очень качественный, все равно оказывает плохой эффект. Кроме того, следить за чистотой обуви изнутри надо с момента ее покупки (мыть и проветривать на свежем воздухе; можно также использовать и специальные средства, предотвращающие появление запаха в обуви - дезодоранты и порошки). Если вы допустили появление запаха, то избавиться от него будет трудно.

Что-то более серьезное





Убедитесь, что запах ног не спровоцирован более серьезной проблемой, чем редкое мытье обуви или стирка носков. Проблемы эти могут быть двух видов: