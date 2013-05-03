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ГлавнаяЗдоровьеФизиологияФейсбилдинг. Упражнения для мужчин

Фейсбилдинг. Упражнения для мужчин


07.04.2017
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Текст: Игорь РУЖКОВИЧ

Лицо - это фактически ваш главный товар. Чтобы продать его подороже, а на вырученные деньги купить себе небольшой остров, читайте наш гид по самым простым фейсбилдинг -упражнениям.

Советуем выполнять их перед зеркалом - так будет правильно, а заодно вы порадуетесь, когда увидите, какие гримасы можете корчить.

Фейсбилдинг: упражнение с жевательной резинкой

фейсбилдинг для мужчин

Будьте осторожнее: американские косметологи отмечают, что у жующих жвачку женщин появляются глубокие морщины вокруг рта.

Вы не поверите, но самое простое упражнение для лица - это жевание жевательной резинки. Процесс укрепляет мышцы челюстей, а также накачивает щеки. А канадские психологи утверждают, что процесс пережевывания помогает расслабиться, быстрее настроиться на нужную волну и снять стресс . Мы им верим. Если вы принципиально не жуете жвачку, можете жевать, например, свежую морковь.

Фейсбилдинг: упражнение для челюсти

Фейсбилдинг - упражнения

В последнюю очередь вы, наверное, обращаете внимание на челюсть того, с кем общаетесь. Но ваше подсознание думает по-другому. Мы предлагаем следующее упражнение для тренировки челюсти: сядьте прямо, подняв голову, после этого попробуйте оттянуть челюсть как можно ниже (при этом она может немного хрустнуть - это нормально). Сделайте так 20 раз - и вы почувствуете, что все было не зря (в частности, у вас начнет немного болеть шея).

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      Комментариев к статье "Фейсбилдинг. Упражнения для мужчин" (3):
Caroline
Caroline  03.05.2013 12:12:12
You've captured this pfercetly. Thanks for taking the time!
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Earnhardt
Earnhardt  03.05.2013 12:13:33
HHIS I suhold have thought of that!
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Independence
Independence  03.05.2013 12:13:53
Was toatlly stuck until I read this, now back up and running.
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