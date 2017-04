Фейсбилдинг. Упражнения для мужчин

Фейсбилдинг. Упражнения для мужчин

07.04.2017

Текст: Игорь РУЖКОВИЧ Лицо - это фактически ваш главный товар. Чтобы продать его подороже, а на вырученные деньги купить себе небольшой остров, читайте наш гид по самым простым фейсбилдинг -упражнениям. Советуем выполнять их перед зеркалом - так будет правильно, а заодно вы порадуетесь, когда увидите, какие гримасы можете корчить. Фейсбилдинг: упражнение с жевательной резинкой

Будьте осторожнее: американские косметологи отмечают, что у жующих жвачку женщин появляются глубокие морщины вокруг рта. Вы не поверите, но самое простое упражнение для лица - это жевание жевательной резинки. Процесс укрепляет мышцы челюстей, а также накачивает щеки. А канадские психологи утверждают, что процесс пережевывания помогает расслабиться, быстрее настроиться на нужную волну и снять стресс . Мы им верим. Если вы принципиально не жуете жвачку, можете жевать, например, свежую морковь. Фейсбилдинг: упражнение для челюсти В последнюю очередь вы, наверное, обращаете внимание на челюсть того, с кем общаетесь. Но ваше подсознание думает по-другому. Мы предлагаем следующее упражнение для тренировки челюсти: сядьте прямо, подняв голову, после этого попробуйте оттянуть челюсть как можно ниже (при этом она может немного хрустнуть - это нормально). Сделайте так 20 раз - и вы почувствуете, что все было не зря (в частности, у вас начнет немного болеть шея).

Продолжение на следующей странице.

Материалы по теме: Фейсом об тейбл. Первая помощь при травмах лица

Комментариев к статье "Фейсбилдинг. Упражнения для мужчин" (3):

