Фейсбилдинг. Упражнения для мужчин

07.04.2017

Текст: Игорь РУЖКОВИЧ

Лицо - это фактически ваш главный товар. Чтобы продать его подороже, а на вырученные деньги купить себе небольшой остров, читайте наш гид по самым простым фейсбилдинг -упражнениям.

Советуем выполнять их перед зеркалом - так будет правильно, а заодно вы порадуетесь, когда увидите, какие гримасы можете корчить.

Фейсбилдинг: упражнение с жевательной резинкой





Будьте осторожнее: американские косметологи отмечают, что у жующих жвачку женщин появляются глубокие морщины вокруг рта.

Вы не поверите, но самое простое упражнение для лица - это жевание жевательной резинки. Процесс укрепляет мышцы челюстей, а также накачивает щеки. А канадские психологи утверждают, что процесс пережевывания помогает расслабиться, быстрее настроиться на нужную волну и снять стресс . Мы им верим. Если вы принципиально не жуете жвачку, можете жевать, например, свежую морковь.

Фейсбилдинг: упражнение для челюсти

В последнюю очередь вы, наверное, обращаете внимание на челюсть того, с кем общаетесь. Но ваше подсознание думает по-другому. Мы предлагаем следующее упражнение для тренировки челюсти: сядьте прямо, подняв голову, после этого попробуйте оттянуть челюсть как можно ниже (при этом она может немного хрустнуть - это нормально). Сделайте так 20 раз - и вы почувствуете, что все было не зря (в частности, у вас начнет немного болеть шея).



Продолжение на следующей странице.