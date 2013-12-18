Скользкая тема. Спасаемся от зимних травм

03.02.2017

Текст: Игорь БЫКОВ

Лед жесток и требует жертв.

Смотри под ноги

Главные зимние травмы - переломы предплечья, кисти, лодыжки, вывихи и переломы плечевых, локтевых и коленных суставов, сотрясение мозга и всевозможные растяжения и разрывы связок. Основная причина травмоопасности этого сезона - гололед. Зачастую все беды приключается из-за неловких падений.

Поэтому готовиться к зиме надо начинать заранее. Так, обувь для холодов стоит выбирать с прицелом на гололедицу. Если обнаружилось, что на ваших коронных ботинках таки безумно скользкая подошва - приклейте на нее обыкновенный пластырь - он поможет затормозить в ежедневных "ледовых гонках" по улицам.

Так же травмоведы советуют не напяливать на голову глухих капюшонов и массивных шапок-ушанок - они сузят обзор, из-за чего вы можете не заметить даже самого малюсенького препятствия и свалиться.

Передвигаться зимой стоит короткими перебежками, то бишь, быстрыми короткими шагами - так меньше опасность поскользнуться. Неутоптанного снега лучше избегать - под ним может оказаться не земля, а лед, и тогда падение вам гарантировано. Само собой, по опасному насту лучше не бегать ни при каких обстоятельствах - даже погоня за отъезжающим автобусом не будет достаточным аргументом для перелома руки. Ну и конечно, дабы не угодить под сосульку, лучше держаться подальше от стен зданий - это всякий ребенок знает.

Искусство правильно свалиться

Первое и главное правило в падении - ни в коем случае не опираться на руки, не выставлять их вперед. Хрупкие кости кисти и предплечья попросту не выдержат вашего веса и сломаются, а это, согласитесь, малоприятно. Чувствуете, что теряете равновесие - постарайтесь сгруппироваться или хотя бы согнуть ноги, тогда падение будет не таким болезненным. Вперед и назад - не удачный вариант падения, лучше и, как правило, безболезненнее всего - валиться на бок.

Если меры предосторожности не сработали, и вы все-таки оказались на земле - не спешите вскакивать, поднимайтесь аккуратно, постепенно - прислушайтесь к организму, ведь травма может не сразу дать о себе знать. Свалившись, можно не заметить, например, сотрясения мозга. Если спустя полчаса-час на вас накатил приступ тошноты, головокружения, вы не можете сосредоточить внимание - надо идти к врачу. Если сразу после падения вы почувствовали боль - лучше не медлить и сразу обратиться в травмпункт. Неприятные ощущения могут быть вызваны обыкновенным ушибом, а могут и трещиной в кости.

Острая непрекращающаяся боль - верный признак перелома. Пока не добрались до травмпунка, попробуйте справиться с ней простыми анальгетиками или на худой конец аспирином.

Первая помощь

Если вы упали и чувствуете, что сами подняться не можете из-за резкой боли - зовите на помощь прохожих, нечего стесняться. Сломанную конечность надо зафиксировать с помощью повязки или шины. Шину в таком экстремальном случае можно сделать из подручных средств - доски, палки, картонки, ветки. Накладывая шину, захватывают как минимум еще два сустава ниже места перелома.

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