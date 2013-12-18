Rambler's Top100
Поставить закладку
Карта сайта RSS Читать в Яндекс.Ленте Читать в Google Reader
  Войти       Регистрация      
18+
Мужской журнал Top4Man Екатеринбург

ГлавнаяЗдоровьеФизиологияСкользкая тема. Спасаемся от зимних травм

Скользкая тема. Спасаемся от зимних травм


03.02.2017
Увеличить шрифт
0
Нравится

 Текст: Игорь БЫКОВ

Лед жесток и требует жертв.

Смотри под ноги

Главные зимние травмы - переломы предплечья, кисти, лодыжки, вывихи и переломы плечевых, локтевых и коленных суставов, сотрясение мозга и всевозможные растяжения и разрывы связок. Основная причина травмоопасности этого сезона - гололед. Зачастую все беды приключается из-за неловких падений.

Поэтому готовиться к зиме надо начинать заранее. Так, обувь для холодов стоит выбирать с прицелом на гололедицу. Если обнаружилось, что на ваших коронных ботинках таки безумно скользкая подошва - приклейте на нее обыкновенный пластырь - он поможет затормозить в ежедневных "ледовых гонках" по улицам.

Так же травмоведы советуют не напяливать на голову глухих капюшонов и массивных шапок-ушанок - они сузят обзор, из-за чего вы можете не заметить даже самого малюсенького препятствия и свалиться.

Передвигаться зимой стоит короткими перебежками, то бишь, быстрыми короткими шагами - так меньше опасность поскользнуться. Неутоптанного снега лучше избегать - под ним может оказаться не земля, а лед, и тогда падение вам гарантировано. Само собой, по опасному насту лучше не бегать ни при каких обстоятельствах - даже погоня за отъезжающим автобусом не будет достаточным аргументом для перелома руки. Ну и конечно, дабы не угодить под сосульку, лучше держаться подальше от стен зданий - это всякий ребенок знает.

Искусство правильно свалиться

Первое и главное правило в падении - ни в коем случае не опираться на руки, не выставлять их вперед. Хрупкие кости кисти и предплечья попросту не выдержат вашего веса и сломаются, а это, согласитесь, малоприятно. Чувствуете, что теряете равновесие - постарайтесь сгруппироваться или хотя бы согнуть ноги, тогда падение будет не таким болезненным. Вперед и назад - не удачный вариант падения, лучше и, как правило, безболезненнее всего - валиться на бок.

Если меры предосторожности не сработали, и вы все-таки оказались на земле - не спешите вскакивать, поднимайтесь аккуратно, постепенно - прислушайтесь к организму, ведь травма может не сразу дать о себе знать. Свалившись, можно не заметить, например, сотрясения мозга. Если спустя полчаса-час на вас накатил приступ тошноты, головокружения, вы не можете сосредоточить внимание - надо идти к врачу. Если сразу после падения вы почувствовали боль - лучше не медлить и сразу обратиться в травмпункт. Неприятные ощущения могут быть вызваны обыкновенным ушибом, а могут и трещиной в кости.

Острая непрекращающаяся боль - верный признак перелома. Пока не добрались до травмпунка, попробуйте справиться с ней простыми анальгетиками или на худой конец аспирином.

Первая помощь

Если вы упали и чувствуете, что сами подняться не можете из-за резкой боли - зовите на помощь прохожих, нечего стесняться. Сломанную конечность надо зафиксировать с помощью повязки или шины. Шину в таком экстремальном случае можно сделать из подручных средств - доски, палки, картонки, ветки. Накладывая шину, захватывают как минимум еще два сустава ниже места перелома. 

Продолжение на следующей странице.

х
HTML-код для вставки
BBcode для вставки
Страницы 1 - 1 из 2
 Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец

Распечатать Вставить в блог Добавить в избранное

0
Нравится
Рейтинг: 3.35
1 2 3 4 5
Материалы по теме:
Не тяни! Первая помощь при растяжении мышц и связок
Лучи ненависти. Первая помощь при солнечных ожогах
Хелп! Первая помощь на природе
Фейсом об тейбл. Первая помощь при травмах лица


      Комментариев к статье "Скользкая тема. Спасаемся от зимних травм" (1):
replica omega seamaster
replica omega seamaster  18.12.2013 07:24:41
Beauty degree name arises from the Spanish yukio okamoto, Mido it implies "I measure", the degree of belem sai li series men because the start of the mechanical watch, with unique design style appeared while replica omega seamaster
watching an entire world of the eternal. How big the 38 mm in diameter, 9 mm thickness especially delicate, pure steel watchcase, pure black dial, contracted design style show low-key beauty. The fishing line of soft, fruity modelling foil out from the pure steel elegant from the operation of pointer. Built-in ETA's best-known ETA2824-2 machine core, 25 stone on the two-way chain, 4 hz, 38 hours power reserve
   Ссылка на комментарий



Здоровье
Спецпроекты:
Справочник:
 
 
 


TOP 4

лучшее | обсуждаемое
Верни девушке первоначальный облик

Мужской журнал
      Rambler's Top100

     
© «TOP4MAN.RU»,
2008 - 2017.
Все права защищены.
О нас  |   Рекламодателям   |   RSS  Статьи

Мы в социальных сетях:       
Раздел "Здоровье" напомнит о самом важном - как сохранить свой организм здоровым и что делать в экстренных ситуациях. Профилактика и первая медицинская помощь при травмах. Почему мы храпим, и как с этим бороться. Как не заболеть гриппом. Отдельная тема - мужское здоровье: статьи на щекотливые темы о потенции и простатите. Для лучшего понимания статей - словарь здоровья.
Реклама в метрополитене