Носишь контактные линзы – пользуешься успехом у женщин. Доказано учеными
Недавно ученые из британского университета Варвика провели эксперимент и доказали, что в ночном клубе людям, которые носят очки и обладают изрядным напором, с противоположным полом везет меньше, чем тем, кто носит контактные линзы.
В результате эксперимента у тех, кто использовал линзы вместо привычных очков, уверенность в себе резко подскочила, а с тремя четвертями тех, кто надел очки вместо линз, произошло обратное. Соответственно, наибольший успех у противоположного пола имели те, кто использовал контактные линзы. Среди обладателей линз было в два раза больше тех, кому ночью повезло, чем среди тех, кто носил очки. А это очень обнадеживает нас - носителей контактных линз.
Отдавая предпочтение линзам перед очками, люди в большинстве случаев руководствуются соображениями собственной красоты. Хотя если разобраться, у линз есть и иные преимущества. Они способствуют более четкому изображению на сетчатке, повышают остроту зрения вдаль, позволяют избежать таких известных проблем, как сокращение поля зрения, оптические искажения и запотевание стекол, отказ от определенных видов спорта, не говоря уже о давлении на нос и уши. Линзы корректируют и дальнозоркость, и астигматизм, и близорукость: контактная линза на 80% уменьшает прогрессию близорукости. Ну, и, конечно же, не будем забывать про внешнюю привлекательность и уверенность в себе!
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Комментариев к статье "Носишь контактные линзы – пользуешься успехом у женщин. Доказано учеными" (19):
знаю парней, которым очень тяжело одеть линзы (пальцы не такие тонкие как у девушек)...
лет десять носил очки, столько же линзы. хочу поделиться с теми, кто раздумывает над покупкой контактных линз и в данный момент собирает о них информацию.
1. линзы - круто. женщины перестают воспринимать тебя как дефективного. уверен, что подсознательно они "банят" как неспособного воспроизвести здоровое потомство. личная жизнь очкарика и личная жизнь того, кто носит линзы, отличаются в пользу второго.
2. линзы - удобно. спорт, баня, вылазки на природу. во время физических нагрузок или спортивных состязаний перестаешь заботиться об очках, принимая более активное участие с поединках.
3. ношение линз останавливают падение зрения. это - факт.
4. линзы - это опасно. непосредственный контакт с глазным яблоком при невнимательном уходе за линзами может сыграть плохую шутку. не владея специальными медицинскими знаниями, промолчу об инфекциях, механических поражениях. скажу так: грязная линза на "уставшем" глазе - это просто п...ц какой-то. примерно также влияют ядерные испытания на островную природу Новой Земли.
5. удобно чередовать ношение очков и линз. пример:
днем работаешь за компьютером в специальных очках , а вечером знакомишься с блондинками и занимаешься спортом в линзах .
спасибо за внимание. чюс, мах'с гут!
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|Elenka пишет:
меиные, кислотные, дьявольские линзы, со смайлами я у нас в городе не видела((( Я вообще их видела только в Питере на выставке для тату и пирсинг-салонов. Где у нас можно такие купить - никто не в курсе?
можно попробовать заказать в том же www.ochkoff.net, позвонить и узнать, могут ли под заказ привезти.
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