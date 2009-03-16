Носишь контактные линзы – пользуешься успехом у женщин. Доказано учеными

08.09.2017

Недавно ученые из британского университета Варвика провели эксперимент и доказали, что в ночном клубе людям, которые носят очки и обладают изрядным напором, с противоположным полом везет меньше, чем тем, кто носит контактные линзы.

В результате эксперимента у тех, кто использовал линзы вместо привычных очков, уверенность в себе резко подскочила, а с тремя четвертями тех, кто надел очки вместо линз, произошло обратное. Соответственно, наибольший успех у противоположного пола имели те, кто использовал контактные линзы. Среди обладателей линз было в два раза больше тех, кому ночью повезло, чем среди тех, кто носил очки. А это очень обнадеживает нас - носителей контактных линз.

Отдавая предпочтение линзам перед очками, люди в большинстве случаев руководствуются соображениями собственной красоты. Хотя если разобраться, у линз есть и иные преимущества. Они способствуют более четкому изображению на сетчатке, повышают остроту зрения вдаль, позволяют избежать таких известных проблем, как сокращение поля зрения, оптические искажения и запотевание стекол, отказ от определенных видов спорта, не говоря уже о давлении на нос и уши. Линзы корректируют и дальнозоркость, и астигматизм, и близорукость: контактная линза на 80% уменьшает прогрессию близорукости. Ну, и, конечно же, не будем забывать про внешнюю привлекательность и уверенность в себе!

Ochkoff.net - первая специализированная служба БЕСПЛАТНОЙ доставки контактных линз в Екатеринбурге и Свердловской области. Станьте нашим клиентом, и вы получите возможность приобретать контактные линзы на 30-40% дешевле, чем в оптиках города. В Ochkoff.net огромный выбор контактных линз, в том числе ЦВЕТНЫХ и CRAZY-линз! Кроме того, доставка осуществляется курьером в любую точку города и в любое удобное для вас время БЕСПЛАТНО! С 10 марта в Ochkoff.net начала действовать накопительная дисконтная система. Теперь каждый клиент при покупке получает стильную дисконтную карту с возможностью накопления скидок до 10%!

Разместить свой заказ и получить подробную информацию о продукции, ценах на нее, способах доставки и акциях вы можете на нашем сайте www.ochkoff.net , по телефону 8-912-22-55550 или ICQ 397-445-519.