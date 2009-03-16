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Мужской журнал Top4Man Екатеринбург

ГлавнаяЗдоровьеФизиологияНосишь контактные линзы – пользуешься успехом у женщин. Доказано учеными

Носишь контактные линзы – пользуешься успехом у женщин. Доказано учеными


08.09.2017
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Недавно ученые из британского университета Варвика провели эксперимент и доказали, что в ночном клубе людям, которые носят очки и обладают изрядным напором, с противоположным полом везет меньше, чем тем, кто носит контактные линзы.

В результате эксперимента у тех, кто использовал линзы вместо привычных очков, уверенность в себе резко подскочила, а с тремя четвертями тех, кто надел очки вместо линз, произошло  обратное. Соответственно, наибольший успех у противоположного пола имели те, кто использовал контактные линзы. Среди обладателей линз было в два раза больше тех, кому ночью повезло, чем среди тех, кто носил очки. А это очень обнадеживает нас - носителей контактных линз.

Отдавая предпочтение линзам перед очками, люди в большинстве случаев руководствуются соображениями собственной красоты. Хотя если разобраться, у линз есть и иные преимущества. Они способствуют более четкому изображению на сетчатке, повышают остроту зрения вдаль, позволяют избежать таких известных проблем, как сокращение поля зрения, оптические искажения и запотевание стекол, отказ от определенных видов спорта, не говоря уже о давлении на нос и уши. Линзы корректируют и дальнозоркость, и астигматизм, и близорукость: контактная линза на 80% уменьшает прогрессию близорукости. Ну, и, конечно же, не будем забывать про внешнюю привлекательность и уверенность в себе!

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      Комментариев к статье "Носишь контактные линзы – пользуешься успехом у женщин. Доказано учеными" (19):
Гость
Гость  16.03.2009 00:05:56
я пользуюсь голубыми линзами, некоторые думают, что у меня такой цвет глаз)))
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Гость
Гость  16.03.2009 10:20:15
Линзы - это здорово!!! А самое главное очень удобно!!!
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Гость
Гость  16.03.2009 12:07:47
Ну и целоваться ничего не мешает... smile:D
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Лисичка со скалочкой
Лисичка со скалочкой  16.03.2009 13:43:02
разве что только носы smile:{}
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Палыч Павлов
Палыч Павлов  16.03.2009 14:43:14
ага все прикольно smile:) , главное еще преодолеть в себе боязнь залезть пальцем себе в глаз и при этом не моргнуть... smile:o
знаю парней, которым очень тяжело одеть линзы (пальцы не такие тонкие как у девушек)...
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Гость
Гость  16.03.2009 14:57:18
Девочек кадрить без очков - намного приятнее... smileO:-)
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Гость
Гость  16.03.2009 15:58:53
плюсы/ минусы. пользователь со стажем 14 лет. smile[:-}

лет десять носил очки, столько же линзы. хочу поделиться с теми, кто раздумывает над покупкой контактных линз и в данный момент собирает о них информацию.

1. линзы - круто. smile;) женщины перестают воспринимать тебя как дефективного. уверен, что подсознательно они "банят" как неспособного воспроизвести здоровое потомство. личная жизнь очкарика и личная жизнь того, кто носит линзы, отличаются в пользу второго.

2. линзы - удобно. smile;) спорт, баня, вылазки на природу. во время физических нагрузок или спортивных состязаний перестаешь заботиться об очках, принимая более активное участие с поединках.

3. ношение линз останавливают падение зрения. это - факт. smile[:-}

4. линзы - это опасно. непосредственный контакт с глазным яблоком при невнимательном уходе за линзами может сыграть плохую шутку. не владея специальными медицинскими знаниями, промолчу об инфекциях, механических поражениях. скажу так: грязная линза на "уставшем" глазе - это просто п...ц какой-то. smile:-! примерно также влияют ядерные испытания на островную природу Новой Земли.

5. удобно чередовать ношение очков и линз. пример:
днем работаешь за компьютером в специальных очках smile:gamer: , а вечером знакомишься с блондинками и занимаешься спортом в линзах smile:D .

спасибо за внимание. чюс, мах'с гут! smile;)
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Гость
Гость  17.03.2009 11:37:48
народ, а можно пользоваться линзами при 100% зрении? для клубного образа - змеиные глаза хочу
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Гость
Гость  17.03.2009 11:38:41
и как я в таких линзах буду смотреть на мир? через рисунок?
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Гость
Гость  17.03.2009 17:17:22
мммм интересный вопрос... я как-то даже и не задумывался никогда о таком деле...
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Гость
Гость  18.03.2009 13:18:58
В них все хорошо видно, я сам на хэлоуин одевал дъявольские линзы)))
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Лисичка со скалочкой
Лисичка со скалочкой  19.03.2009 10:24:42
А есть фото smile;) ?
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Гость
Гость  19.03.2009 14:10:15
А лучше несколько и с разными линзами. smile;)
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Лисичка со скалочкой
Лисичка со скалочкой  19.03.2009 14:35:06
Глаза со смайлами smile:) вместо зрачка
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Гость
Гость  19.03.2009 15:24:30
smile:) супер предложение!!!!!
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Elenka
Elenka  19.03.2009 16:58:17
Змеиные, кислотные, дьявольские линзы, со смайлами я у нас в городе не видела((( Я вообще их видела только в Питере на выставке для тату и пирсинг-салонов. Где у нас можно такие купить - никто не в курсе?
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очень одинокий баран
очень одинокий баран  20.03.2009 23:41:34
Цитата
Elenka пишет:
меиные, кислотные, дьявольские линзы, со смайлами я у нас в городе не видела((( Я вообще их видела только в Питере на выставке для тату и пирсинг-салонов. Где у нас можно такие купить - никто не в курсе?

можно попробовать заказать в том же www.ochkoff.net, позвонить и узнать, могут ли под заказ привезти.
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