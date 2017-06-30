Химия сердечных мук. Пылкие чувства под лупой холодного рассудка

30.06.2017

Текст: Павел ЗУБАНОВ

Любовь - как правило, женская тема. Мужчины не смотрят страстных бразильских сериалов и не читают книжки с названиями типа "Трепещущие сердца". Однако на тему любви можно посмотреть и с той стороны, которая интересна сильному полу. Нет, я не о том, что вы подумали (об этом - смотри раздел "Секс" нашего портала). Я имею в виду аналитический, исследовательский подход. Как и все в этом мире, любовь можно изучать и открывать при этом интереснейшие свойства объекта изучения.

Я от любви пьянею без вина?

Итак, побеседуем о любви. Вообще, что такое любовь с медицинской точки зрения? Гормональный всплеск? Комплекс нервных рефлексов? Может быть, любовь - это проявление и расцвет того, что называется душой? А может быть, это всего лишь психоз на сексуальной почве? Ну, как вы, наверное, уже догадались, точного и окончательного ответа пока никто не нашел. Но сказать кое-что внятное о любви современная наука все-таки может.

Британские ученые взглянули на любовь с точки зрения неврологии. Они сканировали мозг людей, считающих себя сильно влюбленными.

Британские ученые взглянули на любовь с точки зрения неврологии. Они сканировали мозг людей, считающих себя сильно влюбленными. Применялся специфический метод (с жутким названием - позитронно-эмиссионная томография), позволяющий очень точно увидеть, какие области мозга возбуждаются в тот или иной момент. Влюбленным испытуемым, которых посадили под сканер, показывали фотографии людей, среди которых были их возлюбленные. Закономерность проявилась очень четко. Реакция мозга на объект высоких чувств явно отличалась от реакции на любые другие фотографии.

При этом обнаруженная реакция не была исключительно сексуальной (сексуальные картинки им тоже показывали), то есть не была связана только с мозговыми центрами сексуального возбуждения. При реагировании на объект своей любви у людей активизировались центры позитивных эмоций, центры удовольствия. По мнению ученых, полученная картина больше напоминала мозг человека, находящегося в наркотическом опьянении, чем просто в сексуальном возбуждении. Одновременно снижалась активность тех областей мозга, которые отвечают за боль и за сложные негативные эмоции (печаль, страх, гнев). Можно сказать, что в каком-то смысле любовь - это воспетый поэтами наркотик.

И поцелуй любви вернет ей жизнь …

В науке нашлись энтузиасты, которые занялись исследованием такого "практического" проявления любви, как поцелуй. Они утверждают, что поцелуи способны позитивно влиять на здоровье. Правда, здесь есть небольшое лукавство. Очевидно, что у людей, которые часто и с удовольствием целуются, хорошо складывается личная жизнь, а это уже само по себе является залогом здоровья и благополучия.

Статистически доказано, что мужчины, которые целуют своих жен перед уходом на работу, в среднем живут дольше на пять лет.

Статистически доказано, что мужчины, которые целуют своих жен перед уходом на работу, в среднем живут дольше на пять лет. Являются ли здесь поцелуи причиной долголетия (поцеловал жену - добавил пару часов жизни) или "побочным эффектом" этой самой причины, решайте сами. Некоторые энтузиасты считают, что именно сам поцелуй обладает немалой целебной силой. Чувствительность человеческих губ примерно в 200 раз выше чувствительности пальцев на руке. Предполагают, что раздражение настолько активной области не может проходить бесследно.

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