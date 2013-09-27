На вкус и цвет. Самая невкусная еда

05.09.2017

Текст: Леонид МОРОЗОВ

Если вы когда-нибудь пробовали писать "Книгу о невкусной здоровой пище", то, разумеется, сталкивались во всеми этими продуктами. Их ненавидят маленькие дети, их прячут в самые дальние углы продавцы супермаркетов, а когда что-то из этого списка приснится вам ночью, так и знайте - это к отмене отпуска.

Однако мы подошли к делу с умом и придумали, как съесть все это, при этом получив удовольствие, минимум калорий и массу полезных навыков.

Брокколи

Эти маленькие зеленые веточки на самом деле содержат ударную дозу витамина К и селена (последний предохраняет вас от рака простаты). Брокколи полезна для сердца , в ней куча клетчатки, наконец - овощ легко приготовить. Поэтому он может называться "лучшим другом мужчины". Не была бы еще она такой противной.

Что с этим делать: Запеките брокколи в духовке с оливковым маслом. Сверху залейте растопленным сливочным маслом и сыром, по вкусу добавляйте соль и специи. Засеките на часах 15 минут, после чего достаньте блюдо и продиктуйте рецепт по телефону своему другу.

Репа

Вспомните, когда в последний раз вы покупали в магазине репу? Этот ценный источник клетчатки, фолиевой кислоты, витамина С, марганца и меди! По содержанию полезных веществ репа не уступает картофелю, а ее калорийность - в три раза ниже. Пока вы бежите в магазин с авоськой, мы расскажем вам, как готовить ценный овощ.

Что с этим делать: То же самое, что вы делаете с картошкой - варить, жарить и есть сырой. Можно даже резать палочками и запекать как картофель фри. Оказывается, это ничуть не страшно.

Свекла

Мы знаем: все, что красное - то полезно (красная рыба или красное вино ). Свеклы это тоже касается. В ней много углеводов (источник энергии), кальция, магния, железа и витаминов А и С. Ученые клянутся, что она сокращает риск рака толстой кишки.

Что с этим делать: Порезать свеклу в салат - кубиками, дольками или соломкой. Обязательно попробуйте фирменный южноамериканский салат из жареной свеклы с беконом. Если овощ не понравится, то бекон уж точно должен.

Печень

От одного ее запаха хочется стать вегетарианцем, но это ерунда. В печени множество протеина и витамина А, плюс тонны железа (больше разве что на сталелитейной фабрике). А еще этот субпродукт хорошо снимает усталость.

Что с этим делать: Порезать тонкими кусками, пожарить на сковородке с луком, залить любимым томатным соусом. Чтоб отбить запах - предварительно замочите печень в молоке на полчаса.



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