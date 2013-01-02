Лучший друг желудка. Как не переусердствовать за новогодним столом

17.01.2017

Текст: Леонид МОРОЗОВ

Оливье, икра, шампанское - все это вкусно по отдельности, но вместе эти продукты атакуют ваш желудок не хуже сверхзвукового истребителя. Однако не стоит отказываться от новогодних деликатесов - доверьтесь Top4man и сидите за новогодним столом хоть всю ночь!

Новогодний стол, или гастрономическая катастрофа

Обычно повод для гастрономических излишеств создается еще задолго до застолья - когда мы отказываем себе в лакомствах и полмесяца ждем адского объедалова, облизываясь на запотевшую банку маринованных огурцов в холодильнике. Особенно это касается тех, кто сидит на диете. Не морите себя голодом накануне приема гостей - за новогодним столом вы съедите значительно больше, чем запланировали накануне. К тому же, привыкший к диете организм воспримет переедание как катастрофу. Чтобы этого не произошло, перекусите за четыре часа до того, как сядете за стол.

Не морите себя голодом накануне приема гостей - за новогодним столом вы съедите значительно больше, чем запланировали накануне.

Если вы боитесь, что это не поможет, придется прибегнуть к специальным мерам: заварить кипятком одну столовую ложку отрубей и выпить теплый отвар за час до застолья. Чувства сытости можно добиться также, выпив отвар семени льна или приняв метилцеллюлозу. Если вы не верите в магическую силу метилцеллюлозы, воспользуйтесь жестоким, но справедливым методом: наденьте облегающую одежду. Осознание того, как некрасиво вы будете выглядеть в ней с выпирающим пузом, охладит ваше рвение к еде.

Лучше позже, да лучше



Итак, вы уже за новогодним столом. Сразу же оговоримся: постарайтесь не садиться за стол после боя курантов. Если вы начнете застолье раньше, то после 12-ти часов вам придется расправиться всего лишь с шампанским и десертом. Постарайтесь, чтобы вашим первым блюдом стали свежие овощи, фрукты или салаты из них. Во-первых, при минимальной калорийности они способны создать ощущение сытости. Во-вторых, свежие овощи помогут легче усвоиться всему, что последует за ними.

Простые закуски

Новогодний стол у нас принято начинать со сложных закусок. Их как раз есть и не стоит. Салаты с майонезом, селедка под шубой, копчености и соления лучше заменить салатом из свежих овощей с оливковым маслом или лимонным соком. Чем однообразнее и проще закуска, тем легче ваш желудок переварит горячее.

Если же вы польстились на "оливье", перед приемом основного праздничного блюда придется устроить танцы или просто отдохнуть от еды час-полтора. От копченого мяса, соленой рыбки и маринадов отказаться трудно, поэтому постарайтесь есть эти продукты по правилу "кусочек нарезки - лист салата".

Все дело в настрое

Вдохните, выдохните и скажите себе: "Пропадай моя телега, все четыре колеса" - сегодня вам придется отведать всего вредного, запретного и вкусного. Говорят, ничего нет вреднее той еды, которую поглощают с мыслью о ее вредности. Поэтому не ругайте и не одергивайте себя - просто постарайтесь, чтобы соотношение полезных продуктов и неполезных было хотя бы 50 на 50.

Отдавайте предпочтение натуральным продуктам: кусок запеченного (и даже поджаренного) мяса усваивается гораздо легче, чем копченая колбаса, а простое домашнее печенье с корицей - легче, чем кусочек торта.

За новогодним столом старайтесь есть медленно и контролировать слишком хлебосольных хозяев.

Первая перемена блюд - и на новогоднем столе появляется "горячее". Мясо справедливо считается тяжелой пищей - однако, если постараться, то и его можно есть правильно. Плохие жиры, содержащиеся в нем, нейтрализуются красным вином или яблочным соком. Усвоению мясного белка хорошо способствуют некрахмалистые овощи, а вот мясо становится более тяжелым продуктом в сочетании с макаронами, хлебом, рисом и картофелем.

Порцию - напополам

За новогодним столом старайтесь есть медленно и контролировать слишком хлебосольных хозяев. Накладывайте на тарелку половинку порции - будь то традиционный оливье или экзотические тигровые креветки в кляре - скорее всего, у вас останется время подумать, так ли уж необходима вторая половинка. Замечательно отвлекает от еды приятная беседа - в гости ведь приходят еще и за общением.

Двигайтесь больше и как можно чаще вставайте из-за стола. Если компания взрослая - танцуйте, помогите хозяйке накрыть стол к чаю, в общем не стойте на месте. Если за столом есть дети, возможно, всей толпой им удастся оторвать вас от тарелки и вытащить на улицу - поиграть в снежки, покататься на санках или запустить петарды.

Учтите, что некоторые продукты усиливают аппетит. Помощниками в переедании вам послужат алкоголь, соленья, блюда, богатые специями, холодец и даже заливное!

В качестве "скорой помощи" от тяжести в животе можно использовать такие ферментные препараты, как креон, дигестал или фестал.

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Ну и, разумеется, за все надо платить, в том числе и за гастрономический беспредел. Устройте себе один-два разгрузочных дня. Например, яблочный день: в течение всего времени вы едите только яблоки и пьете травяные чаи без сахара. Вообще, после кулинарного разнообразия на праздниках полезны именно монодиеты - базовым продуктом могут быть кефир, творог, гречка и другие скромные помощники вашего желудка.