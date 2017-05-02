Тише, Танечка, не плачь! Упражнения с фитболом (видео)

02.05.2017

Текст: Михаил ХЛОПУШКИН

Фитболы есть в любом приличном фитнес -зале. Проходя мимо них, вы каждый раз недоумеваете, зачем здесь столько мячей и где, черт подери, футбольные ворота? На этот вопрос мы вряд ли сможем ответить, зато покажем несколько интересных упражнений с этим большим и упругим снарядом. Главное - удержитесь от искушения пнуть фитбол ногой.

Разгибание спины

Мышцы: спина.

Вы встаете на колени и ложитесь на фитбол животом. Техника упражнения простая: вы выпрямляете и разгибаете спину, стараясь не соскользнуть с мяча. Все показано на видео, только ваши руки должны находиться за головой.

Кранчи на фитболе

Мышцы: пресс.

Одно из самых эффективных упражнений с фитболом. Встаньте на колени, опираясь руками на мяч, и начинайте катить его по полу, пока ваше тело полностью не выпрямится, став параллельным полу. После чего фитбол стоит откатить.

Подъем корпуса

Мышцы: пресс .

Вы садитесь на фитбол и отклоняетесь назад, так чтобы ваше тело было параллельно полу (ноги при этом должны стоять на полу). Делайте обычное упражнение для накачивания пресса: напрягайте его, чтобы поднять плечи и верхнюю часть тела.

Отжимания с фитбола

Мышцы: плечи, трицепс и пресс.

Упражнения выполняется так же, как и обычные отжимания , только вы помещаете ноги на фитбол. Ваше тело должно лежать на мяче параллельно плоскости пола.

Наклоны на пресс

Мышцы: пресс.

Вы лежите на полу, согнув ноги в коленях. Положите фитбол себе на бедра и придерживайте его руками, после чего начинайте делать обычные наклоны на пресс - фитбол при этом должен катиться по поверхности ваших бедер.

Отжимания от фитбола

Мышцы: плечи, трицепс, пресс.

Упражнение выполняется так: обопритесь о фитбол (угол между полом и вашими ногами должен составлять 45 градусов) и начинайте отжиматься от него.

Растяжка

Мышцы: ягодичные мышцы.

Смело ложитесь на фитбол животом, опираясь на пол руками и ногами. Ваша задача - одновременно выпрямить левую руку и правую ногу и наоборот, задержавшись на фитболе в таком положении на две секунды.

Сгибание ног в коленях

Мышцы: ягодичные мышцы.

Вы лежите на полу, положив ноги на фитбол и разведя руки в сторону. Теперь поднимите таз вверх, выпрямляя линию тела. Ненадолго задержитесь в этом положении и вернитесь в исходную позицию.

Приседания с фитболом

Мышцы: ягодичные мышцы, четырехглавые мышцы.

Встаньте к стене, зажав фитбол между спиной и стеной. В то время как вы приседаете, мяч должен прокатываться по стене. Приседать нужно до самого конца, после этого возвращайтесь в исходную позицию.

Я - супермен

Мышцы: спина , ягодичные мышцы.

Вы лежите животом на фитболе, упершись во что-нибудь ногами. Цель упражнения - вытянуть обе руки, словно вы летящий супергерой, и ненадолго задержаться на фитболе в этом положении.