Мокрое дело. Упражнения в воде

04.07.2017

Текст: Михаил ХЛОПУШКИН

Проводить время с пользой для бицепсов и пресса можно даже в отпуске. Если вы не поскупились на отель с бассейном , то задача и вовсе упрощается: достаточно зайти в воду, убедиться, что поблизости нет других отдыхающих, и по очереди выполнять вот эти упражнения.

Упражнение в воде 1. Отжимания в воде

Обопритесь руками о край бассейна и сгибайте руки до угла в 90 градусов. После этого снова распрямляйте их. Предупредим: из-за сопротивления воды сделать это будет очень непросто.

Мышцы: плечи , руки , пресс .

Упражнение в воде 2. Велосипед

Облокотитесь о край бассейна, поднимите ноги и начните делать ими вращательные движения, как будто вы крутите педали велосипеда. Попробуйте выполнять упражнение в течение двух минут, три подхода с 30-секундными перерывами между ними.

Мышцы: Грудь , спина , пресс , икроножные мышцы .

Упражнение в воде 3. Выпрыгивания

Стоя в воде по шею, оторвите одну ногу от пола, попытайтесь удержать равновесие и выполнить 12 прыжков. После этого поменяйте ноги - это один подход, всего нужно сделать три. Будьте аккуратны - пол в бассейне скользкий, не поскользнитесь.

Мышцы: Пресс , ноги , ягодичные мышцы .

Упражнение в воде 4. Приседания

Зайдите в воду по грудь, выберите ровное место и начните приседать. Чтобы сопротивление воды стало еще более сильным, попробуйте развести руки в стороны. Упражнение не только жестоко накачивает ваши ноги, но и тренирует чувство баланса.

Мышцы: Ягодичные мышцы, пресс, ноги.

Упражнение в воде 5. Звездочка

Найдите место, где не очень глубоко (воды должно быть примерно чуть выше колена). Встаньте в позицию "планки" (упор лежа, только вы упираетесь не ладонями, а локтями). Постойте так какое-то время, чтобы привыкнуть, потом одновременно поднимите правую руку и ногу - так, чтобы они вышли из воды. Поменяйте руку и ногу, и выполните упражнение восемь раз.

Мышцы: Грудь, бицепс , пресс.