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Упражнения с обручем. Властелин кольца


09.05.2017
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Текст: Михаил АБЫРВАЛГОВ

Если дома есть обруч, пять квадратных метров свободного пространства и никто не видит - почему бы не прокачать руки, икроножные мышцы и пресс .

Обруч - это, конечно, штуковина для женщин, которые хотят похудеть . Но при этом он нехило улучшает координацию, подтягивает мышцы кора, тренирует гибкость и (при правильном использовании) оказывает тот же эффект, что и массаж. Короче, сгодится и нам. Вот четыре упражнения на разные части тела.

Упражнения с обручем: качаем пресс

Тут и ничего объяснять не надо: берете и крутите обруч на талии. Если с первого раза не получилось, то получится как минимум с третьего. Помните: напрягая мышцы - вдыхайте , расслабляя - выдыхайте. Попробуйте продержаться хотя бы пять минут, постепенно доводите до пятнадцати.

Упражнения с обручем: качаем руки

То же самое, только вы крутите обруч на одной руке. А потом - на другой. Это упражнение чуть сложнее, чем предыдущее, в том числе и из-за того, что руку приходится долго держать в неподвижном состоянии. Начать стоит также с пяти минут.

Упражнения с обручем: качаем ноги

На ногах тоже можно крутить обруч. Для этого, правда, придется лечь на спину и поднять одну ногу вверх - хотя можно обойтись и без этого. Икроножные мышцы упражнение тренирует будь здоров. Если с большим обручем возникают неудобства, спросите в магазине мини-вариант диаметром 500 сантиметров.

Упражнения с обручем: качаем бедра

Высший пилотаж работы с обручем - научиться крутить его на бедрах . Для этого надо держать мышцы кора слегка расслабленными, чтобы обруч спустился пониже талии. Удерживать его в этом положении довольно сложно, но накачанные бедра - это же хороший аргумент, нет?

Посмотрите напоследок, какие штуки выделывает Диззи Хипс - "человек-хулахуп". Даже не пробуйте сосчитать, сколько обручей он крутит за раз - все равно у вас не получится.

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