Упражнения для коленей. Коленостоп (видео)

27.12.2016

Текст: Михаил ХЛОПУШКИН

Чтобы колени не ломались, не трещали и не хрустели во время различных подвижных игр , мы предлагаем укреплять их (а заодно и лодыжки) с помощью мячей, гравитации и силы воли.

Приседания с мячом

Зажмите бедрами мяч и присядьте как можно ниже (колени должны быть согнуты под прямым углом). Норма выработки – три подхода по 12 раз. Приятный бонус: приседания неплохо подтягивают еще и ягодичные мышцы.

Выпады с большим шагом

Самый обычный выпад, каких каждый день во всем мире делаются миллионы, только прогибаться нужно очень сильно, пока колено не заденет пол. После этого – продержаться пять секунд и вернуться обратно, ничего не повредив и не порвав. Можно усложнить выпады, поставив одну ногу на фитбол или bosu-тренажер . Всего сделать три подхода по 8-10 раз.

Растягивание икроножных мышц

Упражнение для лодыжек. Стоя у стены, напрягите икроножные мышцы и выставите колено вперед, чтобы оно коснулось стены. Подержите так 20 секунд и отпускайте. Все не так просто, как вы себе это представляете – после трех подходов по 10 раз колени должны просто отвалиться.

Пишем алфавит

Найдите в шкафу подушку средней жесткости и встаньте на нее одной ногой. Это сложно - на первых порах, чтобы не упасть, можете держаться за стену. Свободной ногой рисуйте на полу все буквы алфавита - можно даже латинского. Когда закончите - поменяйте ноги. Каждой надо нарисовать алфавит минимум три раза.

Не тяни!

Колени и лодыжки - материи особо хрупкие и растяжимые. Поэтому, выполняя упражнения, обращайтесь с ними бережно.