Упражнения для коленей. Коленостоп (видео)
Текст: Михаил ХЛОПУШКИН
Чтобы колени не ломались, не трещали и не хрустели во время различных подвижных игр , мы предлагаем укреплять их (а заодно и лодыжки) с помощью мячей, гравитации и силы воли.
Приседания с мячом
Зажмите бедрами мяч и присядьте как можно ниже (колени должны быть согнуты под прямым углом). Норма выработки – три подхода по 12 раз. Приятный бонус: приседания неплохо подтягивают еще и ягодичные мышцы.
Выпады с большим шагом
Самый обычный выпад, каких каждый день во всем мире делаются миллионы, только прогибаться нужно очень сильно, пока колено не заденет пол. После этого – продержаться пять секунд и вернуться обратно, ничего не повредив и не порвав. Можно усложнить выпады, поставив одну ногу на фитбол или bosu-тренажер . Всего сделать три подхода по 8-10 раз.
Растягивание икроножных мышц
Упражнение для лодыжек. Стоя у стены, напрягите икроножные мышцы и выставите колено вперед, чтобы оно коснулось стены. Подержите так 20 секунд и отпускайте. Все не так просто, как вы себе это представляете – после трех подходов по 10 раз колени должны просто отвалиться.
Пишем алфавит
Найдите в шкафу подушку средней жесткости и встаньте на нее одной ногой. Это сложно - на первых порах, чтобы не упасть, можете держаться за стену. Свободной ногой рисуйте на полу все буквы алфавита - можно даже латинского. Когда закончите - поменяйте ноги. Каждой надо нарисовать алфавит минимум три раза.
Не тяни!
Колени и лодыжки - материи особо хрупкие и растяжимые. Поэтому, выполняя упражнения, обращайтесь с ними бережно.
- Носите кроссовки для бега или теннисные кроссовки. В них нагрузка равномерно распределяется на всю стопу – как следствие, шансы растянуть, ушибить или как-то по-другому повредить лодыжку значительно снижаются.
- Перед упражнениями ноги лучше немного размять. Побегайте, попрыгайте или сделайте растяжку .
- Пользуйтесь стабилизирующими бинтами. От растяжений они не предохраняют, но если нога еще не отошла от какой-то старой травмы, будут очень кстати.
- Если с коленом вдруг что-то случится, немедленно прикладывайте холодное и просите двух товарищей посильнее отнести вас на носилках в ближайшую поликлинику.
Сделал тело - гуляй смело!
эксперт по фитнесу
Сергей Смирнов
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