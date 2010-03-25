Детские игры взрослых мальчиков: любительский хоккей с профессиональным подходом

11.04.2017

Текст: Екатерина РЫЧКОВА

Если вы смотрели игры Чемпионата мира по хоккею с шайбой-2009, если вы были очевидцем этой всеобщей эйфории, если вы наблюдали, как наши парни вырвали у канадской команды второй раз подряд самую главную победу, то вы не могли не заметить и ярких фанатов российской команды. Особенно вот этих - с гигантским раритетным барабаном "Страдивари" и с железными палочками более сантиметра в диаметре.

Их виртуозную игру в хоккей тоже транслировали на весь мир, а значит, не вижу повода не познакомиться, тем более что ребята-то - земляки. Итак, барабанщик - Денис Воробьев, флагоносец - Андрей Пучков, дирижер - Анатолий Горкунов. Друзья, компаньоны и учредители строительной компании "Высотка".

Хоккей после финала

Интересное явление - любительский хоккей. Особенно интересным оно становится в наше время, когда подросло целое поколение не доигравших в детстве мальчишек. Вставшие на ноги , сделавшие свой бизнес, построившие дома, родившие детей, посадившие деревья, они наконец опять со спокойной совестью и с полной самоотдачей впадают в детство. Покупают себе взрослые игрушки, пересаживаются на квадроциклы, снегоходы и… заводят свои собственные хоккейные команды.

В детстве Андрей Пучков и Денис Воробьев играли в разных дворовых командах по хоккею, которые постоянно соперничали друг с другом на всех чемпионатах. Познакомились же они значительно позже, когда уже получили по два строительных образования и стали компаньонами по бизнесу. Но бизнес бизнесом, а хоккей хоккеем. Говорят, в него невозможно наиграться, можно только прекратить это делать по причине нездоровья. Не знаю, не пробовала, так что будем верить на слово.Тем более что дела этой троицы говорят за себя. Сначала ребята начали играть в составе одной любительской команды, потом, вспомнив свою любимую поговорку "что нам стоит дом построить", решили организовать свою собственную.

Высотка 1 - больше чем любительский хоккей

Так родилась "Высотка 1", которая вот уже второй сезон подряд играет в первенстве Екатеринбурга по хоккею среди взрослых любительских команд. И как играет! В первый же свой сезон "Высотка 1" стала второй в этом чемпионате. А все потому, что подход серьезный. Начиная с профессионального обмундирования, которое заказали в московской фирме, обслуживающей нашу сборную. Продолжая приглашенным на работу тренером и профессиональными игроками, которые в разное время играли за такие команды как "Автомобилист", "Магнитогорский Металлург", сборную Казахстана, молодежную сборную России и даже за израильскую сборную. И конечно, заканчивая регулярными тренировками и играми. Когда количество и качество игр дошло до определенного уровня, родилась и вторая команда - "Высотка 2". В нее вошли те игроки, которые выходят на лед исключительно ради собственного удовольствия. Теперь уже обе "Высотки" выступают в городском первенстве.

В этом сезоне в первенстве города принимали участие 18 любительских команд - это очень приличное количество. Посмотрим, изменится ли ситуация в связи с набившими оскомину обстоятельствами. Это станет понятно осенью. Все команды очень разные по уровню, поэтому Федерация хоккея приняла решение сделать два тура. По итогам первого команды делят на две группы, примерно равные по силам. Первая играет за Большой кубок, а вторая соответственно - за малый.

На чемпионате мира по хоккею 2008

Полупрофессиональная "Высотка 1" борется за Большой кубок, и в ее составе выходят на матчи наши герои. Этим фактом они чрезвычайно горды, даже несмотря на забавные задачи: "Андрюха, выйди на линию, мы в тебя шайбу кинем, она от тебя в ворота залетит". Чтобы понять это счастье, надо понимать следующее. В любительском хоккее все команды содержатся или самими игроками, которые так же фанатично хотят играть, как наши герои, или же одним глобальным спонсором, отчаянно ратующим за хоккей. Вложения понятны - аренда льда, обмундирование, зарплата тренеру и нанятым игрокам…

А теперь представьте себе, что вы вкладываете несколько миллионов в год исключительно ради удовольствия выйти на лед в составе достойной команды, и тогда вы поймете степень увлеченности этих ребят. В данный момент речь идет о миллионах рублей, но они не исключают возможности и более глобальных вложений в этот вид спорта. "Если бизнес будет динамично развиваться, то вполне возможно мы построим собственные стадионы, организуем детско-юношеские спортивные школы и будем вкладываться в хоккей на уровне российских чемпионатов". Пока же воспитывают своих персональных хоккеистов - сыновей, с которыми, кстати, работает тренер отцов, фанатеют на всех значимых хоккейных событиях и пытаются завоевать Кубок города.

Хоккеисты любители и живая легенда хоккея

Хоккей - дело скользкое. Любительский хоккей отличается от профессионального не только возрастом и подготовкой игроков, но и правилами. Запрещена силовая борьба, нельзя "щелкать" по шайбе, допускается только кистевой бросок, и, в-третьих, рамки матча короче - два периода по 20 минут. Но все запреты, направленные на минимизацию травм, часто попираются. Как и в профессиональном спорте потасовок здесь хватает. Равно как и всех прочих страстей. К примеру, в этом сезоне "Высотка" очень хорошо играла все матчи, а в полуфинале встретилась с "Автомобилистом" (мол.). Но только к концу первого тайма ребята сообразили, что играют абсолютно не с той командой, которую громили весь сезон со счетом 15:0, а с совершенно новым соперником, укрепленным действующими игроками и вратарем профессионального "Автомобилиста". Федерация на этот факт закрыла глаза, и в результате любительская команда сражалась с профессиональной и в плей-офф вылетела на стадии полуфинала после серии буллитов.

Раскрас традиционный для хоккейных болельшщиков из России

"Но мы не расстраиваемся! Чем дольше мы этот Кубок не получаем, тем более желанным он будет. Подготовимся к новому сезону, укрепимся - и по новой! Нас этим не остановишь". Кстати, логотип "Высотки" - трактор, сметающий на своем пути все клюшки. Причем, в оскале трактора не хватает одного зуба - срисовано с Андрея Пучкова, который примерно так и выглядел до последнего времени. Еще в детстве на хоккее заработав этот изъян, он верно и преданно хранил его в честь детских побед. Фанаты, одним словом!

тот самый барабан

Кстати, потрепанный в боях барабан в скором времени перетянут, а вот эти бесценные автографы игроков российской сборной и самого Третьяка поместят в рамочку - и на стену, чтобы было к чему стремиться.