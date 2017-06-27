Джайв. Прадедушка буги-вуги и рок-н-ролла (видео)

27.06.2017

Текст: Леонид МОРОЗОВ

Если вы удивленно спросите, были ли танцы до буги-вуги и рок-н-ролла, мы ответим вам: были. Один из них - джайв. Это не комбинация "джаз + драйв", хотя сама идея передана довольно верно.

Обманным путем

По одной из версий джайв был негритянским танцем, по другой - ритуальным военным танцем индейцев-семинолов во Флориде. Очевидно, вокруг пойманного бледнолицего или его черепа. Но скорее всего, как водится: одни начали танцевать, а другие нагло переняли. Само слово jive похоже на южноафриканское слово jev - "говорить пренебрежительно". Кстати, в негритянском сленге это слово тоже имеется и означает "обман, хитрость".

Съел бы пирог

В 1880-х на юге США вовсю устраивали соревнования по джайву.

В 1880-х танец джайв довезли уже до Америки - на юге США вовсю устраивали соревнования по джайву. Лучшие танцоры получали приз - пирог, поэтому танец назывался cakewalk (пирожковая прогулка). Состоял он из двух частей - сначала торжественная процессия пар, а затем сам танец, для которого участники даже шили специальные костюмы. Музыка, под которую танцевали джайв, называлась ragtime (от слова rag - "тряпка"), видимо, потому, что участники одевали свои лучшие "тряпки" (одежду), или потому, что музыка была синкопированной, а ритм - рваным (как тряпка). Кстати, танец-то был довольно зажигательным и непохожим на строгие парные танцы, которые в то время практиковались в США и Великобритании.

Вертлявые скачки

Когда в 1901 английская королева Виктория умерла, людям защекотал известные места воздух свободы - и они затанцевали в полный рост. Резко появилось огромное количество простых танцев, основанных на тех же ритмах, что и джайв. Названия танцы носили, как правило, абсолютно дикие, вроде "путаник янки", "техасская тряпка" или "вертлявые скачки".

С 1910 джайв стал меняться: теперь его танцевали в паре, танцоры комбинировали фигуры в произвольном порядке, а каждый мужчина почувствовал свою ведущую роль. Большее внимание стало уделяться ритму - это произошло, как раз когда песня Ирвинга Берлина "Alexander's Ragtime Band" стала хитом в 1910.

Стоять на месте, на месте стоять

Элементы джайва проявились в буги-вуги, би-бопе, рок-н-ролле, твисте, диско и хастле.

В 1927 джайв был исключительно молодежным танцем. Танцоры постарше не одобряли его и пробовали даже запретить: им, видите ли, мешало то, что джайв танцевался на месте, и другим танцорам приходилось обходить пары. Впоследствии элементы джайва проявились в буги-вуги, би-бопе, рок-н-ролле , твисте, диско и хастле . В двадцатые годы регтайм трансформировался в популярный свинг , появился фокстрот, с островов Кабо-Верде был привезен чарльстон - в принципе, танец рос и логически развивался.

Кролик на удава

Раньше джайв танцевался "скачками кролика" (быстрыми движениями в сторону), под все тот же регтайм, с акцентами на втором и четвертом ударах и синкопированными ритмами. Элементы - те же, что и в других латиноамериканских танцах: шаг, рокк, бросок, баунс (сокращение мышц брюшного пресса), свей (растягивание мышц корпуса - боков). Закрытая позиция считалась неприличной - дамы даже носили специальные корсеты, чтобы случайно не коснуться телом партнера.

Сегодня джайв - это быстрые шаги влево и вправо (у партнерши наоборот), потом - более медленный шаг назад и возвращение вперед. Бедра выводятся на счет "и" после каждого шага, причем все шаги делаются с носка. Во время "скачка кролика" (например, влево) ступня ноги, с которой делается шаг (левая), поднимается на уровень колена опорной ноги, а правая нога поднимается так же сильно, из-за этого танцоры кажутся почти невесомыми.

На соревнованиях танцоры стараются показать, что четыре часа танца нимало их не утомляют, и все же джайв непрост для исполнения - как правило, в танцевальных программах его ставят последним.