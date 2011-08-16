Виды боксерских груш. Разбираемся в разнообразии

21.01.2017

Текст: Сергей ШАДОВ

Вы давно хотели поставить себе убойный удар правой. Знакомый боксер показал, как правильно бить, а буквально в квартале от дома есть зал, где вам обещают предоставить все необходимые тренажеры. Вы пришли. А тут… От одного только разнообразия видов боксерских груш рябит в глазах. Но не отчаивайтесь, сейчас разберемся.

Виды боксерских груш. Тяжелая

Большая боксерская груша - для больших людей.

Чаще всего она представляет собой объемный цилиндр из кожи, кожзаменителя или брезента. Внутрь этой штуки засыпают либо древесные опилки, смешанные с песком, либо резиновую крошку. В подавляющем большинстве случаев тяжелая груша оказывается и самым жестким видом из всего боксерского арсенала. А значит, как и любой серьезный предмет, требует вдумчивого подхода.

Для чего нужна тяжелая боксерская груша



В принципе само по себе избиение тяжелой боксерской груши является отличным способом организовать своему организму мощную аэробную нагрузку. Особенно если подключить к процессу ноги . Чтобы эта дура не то чтобы летала, но хотя бы раскачивалась необходимо приложить немалые усилия. Некоторые звезды контактных единоборств используют работу с тяжелой грушей как способ быстро и тренируясь по профилю сбросить лишний вес.

Но все же главной задачей этого вида боксерской груши является помочь бойцу наработать мощные удары и обкатать убойные серии. В некоторых видах единоборств работа по тяжелому мешку является, важнейшим методом подготовки. Именно такому подходу обязаны своими мощными ударами ногами бойцы традиционного муай-тай. Ведь снарядная подготовка наряду с физухой и учебными спаррингами здесь основа основ. А если брать бойцов, тренирующихся в одиночку, то, пожалуй, и единственно возможный метод.

Чего опасаться

Если вы еще не мастер муай-тай, будьте осторожны с этим видом боксерских груш.

В первую очередь самоуверенности. Тяжелая боксерская груша не тот вид тренировочного снаряда, с которого нужно начинать обучение. Вообще, для начала неплохо бы отработать удары в воздух и под руководством тренера. Потом плавно перейти к работе по боксерским лапам. Тут наставник подправит вам неизбежные ошибки в технике. И только после этого стоит приступать к тяжелой груше, чтобы наполнить свои удары необходимой мощью. Да и в этом случае важно соблюдать простые правила безопасности.

Во-первых, всегда бинтуйте кисти и используйте снарядные перчатки. Конечно, некоторые фанаты поспешат возразить - настоящие мужики бьют только голыми руками и укрепляют кулаки. Но практика показывает, что так кулаки можно только искалечить. Игры в "настоящих мужиков" проходят вместе с подростковым возрастом, а изуродованные кисти приходится носить с собой всю оставшуюся жизнь. Во-вторых, будьте предельно осторожны в тот момент, когда мешок движется. Особенно в вашу сторону. Тяжелая махина способна, легким качком встретив ваш кулак, свернуть один из суставов. Чаще всего достается лучезапястному. И в-третьих, не стремитесь сразу задолбить грушу всей своей мощью. Скорее всего, организм будет к этому просто не готов. И отдача, в том числе в голову, не заставит себя долго ждать. А ведь это пусть и небольшие, но все же сотрясения мозга.



Виды боксерских груш. Средняя

Этот вид боксерских груш известен со времен древности.

Этот вид боксерского мешка можно считать классическим. Именно ему мы и обязаны самому образному названию "груша". Форма действительно грушевидная. Впрочем, другой и не получится, если в холщовый или кожаный мешок засыпать песку, завязать и подвесить на уровень головы. Подобные снаряды использовали для постановки удара еще в древности. И книги по истории бокса очень часто пестрят изображениями античных боксеров, прессующих набитую песком зашитую шкуру животного.



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