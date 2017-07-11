Удар головой. Коллекция подлых приемов-8
Текст: Антон ВЕСЕЛУХИН
Так уж повелось, что в драке человека с человеком очень часто верх берут не столько физические возможности, сколько психологический настрой. Каждый из нас вольно или не вольно вступая в бой, планирует свои действия исходя из индивидуальных ожиданий. Для большинства людей драка - это обмен ударами рук и ног. И поэтому многие эффективные техники просто выпадают из нашего внимания. Мы не делаем их сами и не ожидаем от других. А ведь нестандартные действия могут быть гораздо эффективнее кулачных техник. Именно к таким и относится мощный удар головой.
Удар головой. Костяная кувалда
Череп устроен так, что вполне подходит для мощного удара головой.
Что ей станется, голова - это ведь кость! Многие, наверное, слышали эту шутливую фразу. Но ведь на самом деле в ней присутствует изрядная доля истины. Несмотря на то, что именно в голове находится самый важный наш внутренний орган - мозг, сам череп далек от хрупкости и беззащитности. Природа позаботилась о том, чтобы как следует защитить нашу думалку от внешнего воздействия окружающей среды. Именно здесь находится одна из самых мощных костей - лобная. Она имеет толщину 2,5-3 сантиметра и куполообразную форму, с которой соскальзывает прямой удар. Сам мозг отделен от кости специальной жидкостью. Одна из главных ее задач гасить инерцию движения мозга внутри черепной коробки.
Сила и скорость удара на самом деле исходят от резко и коротко сокращающегося пресса. Голова за счет напряжения шейных мышц и жесткой фиксации, лишь передает импульс на цель.
Впрочем, удар головой не наносится лишь самим вместилищем дум и надежд. Если череп надежно не зафиксирован мышцами шеи, то сильного удара не получится. В этом случае тяжелая голова, запущенная, словно груз на веревке, сама повредит вам шейные позвонки, а дернувшись от отдачи, еще и сотрясение мозга вполне может устроить. Ведь он там плавает и имеет собственную инерцию. Для того чтобы избежать всех этих неприятностей в финальной (а лучше и чуть раньше) фазе мышцы шеи напрягаются и фиксируют голову и вообще участвуют лишь в передаче импульса, так же как мышцы предплечья участвуют в ударе кулаком. Вся же сила и скорость удара головой на самом деле исходят от резко и коротко сокращающегося пресса. А самый жестокий удар получается, если к этому усилию добавить подшаг.
Удар головой. Чем и как
Правильная техника удара головой.
Удар головой может быть поистине ужасающим оружием. Но лишь при условии правильного выполнения. На самом деле особого искусства тут и не требуется, иначе "удар жбаном" не был бы излюбленной фишкой уголовной шпаны всех времен и народов. Если знать несколько простых правил, его можно освоить буквально за пару занятий. Ну что ж, начнем.
Удар головой: Правило первое.
Удар головой нельзя наносить лбом. Ведь в этом случае вы сами себе организуете импульс, направленный прямиков в мозг. Череп движется вперед, мозг за счет жидкости запаздывает. И тут кость резко останавливается. По инерции лобные доли продолжают движение и сминаются. Тресь! Скорее всего, нокдаун. Причем у вас, а не у противника. Поэтому удар головой нужно наносить верхней частью лобной кости. Примерно там, где проходит граница волос, а кость образуем небольшой покатый выступ. В доперчаточном боксе была такая подлая фишка, когда кулачный удар ловили встречным движением вот этим самым местом. Зачастую результатом был вывих запястья или перелом костей предплечья.
Удар головой: Правило второе
Удар головой не должен наноситься прямым движением головы. Причина все та же - мозг. Поэтому бить надо немного вскользь, пуская импульс по касательной. Это помогает к тому же задействовать в ударе массу и твердость большей части лобной кости, а не 2,5-3 сантиметра ее прямой толщины.
Удар головой. Когда и куда
В этом приеме из советского армейского руководства удар головой в лицо помогает обезоружить фашиста.
Лучшей мишенью для ударов головой служит сама голова. Точнее лицевая часть оной. Но тут надо быть предельно осторожным. Удар лоб в лоб не даст вам никакого преимущества, разве что изначально у вас костяная часть головы превышает человеческие размеры. Слишком низко метить тоже не стоит, иначе напоритесь на зубы. Противника, скорее всего, вырубите, но и свой лоб раскроите до кости. Что у нас остается? Надбровные дуги и нос. Удар в последний в особенности популярен у всяческих урок - если и не вырубает, то лишает человека ориентации точно. Кроме лица удар головой можно нанести и в грудь. Для этого, правда, действовать нужно еще быстрее и неожиданнее. Нанесенный на вдохе в грудину и тяжелый за счет вложения всего корпуса такой удар способен надолго вырубить и физически сильного противника. Эффективность этого приема всему миру продемонстрировал футболист Зинедин Зидан, влупив так итальянцу Матерацци.
Удар головой в корпус для многих еще долго будет "ударом Зидана".
Вообще, удар головой относится к техникам неожиданного нападения. Ну вот, стоите вы разговариваете. "Собеседник" ведет себя нагло. Вы демонстрируете желание отступить. Немного отворачиваетесь, на самом деле "заряжая" тело. И резким коротким движением впечатываете свою голову в нос противника. Дальнейшей драки, скорее всего, не будет. В такой ситуации от нападения спасает лишь молниеносная реакция и опыт бойца. Впрочем, удар головой можно применить не только в качестве неожиданной атаки. Если уже в ходе драки вы вошли с противником в клинч, можно стукнуть его головой (и не только в нос - скула, висок и боковая сторона челюсти тоже подойдут). Перед этим желательно увести вражеские руки вниз, чтобы не мешали. Но вообще… Головой в первую очередь надо думать, а не бить. Это последнее правило, и, надеемся, оно поможет вам больше, чем технические навыки.
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Сергей Смирнов
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