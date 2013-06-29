Тхэккен. Корейские удары ногами

23.07.2017

Текст: Антон ВЕСЕЛУХИН

Корейцы издавна славятся в боевых искусствах отточенной и всесторонне проработанной техникой удара ногами Тхэккен. И если в большинстве систем боя, в том числе и восточных, пинки редко наносят выше живота, то бойцы из Кореи не брезгуют целить прямо по кумполу. Добиться такого мастерства им помогает старинная народная забава - тхэккен.

Танцевальный марафон Тхэккен

В мире всего два вида боевого искусства вышло напрямую из танца. Это капоэйра и тхэккен.

Несмотря на то что почти во всех культурах присутствует воинский танец как средство подготовки бойцов, очень немногие сумели возвести его в ранг боевого искусства. Если не считать доморощенных псевдоисторических попыток сочинить систему боя на основе казачьего гопака, то таких случаев зафиксировано всего… два. Это бразильская капоэйра , где до сих пор во время поединка используют музыкальное сопровождение, а главным способом перемещения является джинга. И корейская система тхэккен.

Как и все на Востоке, тхэккен, по словам корейских историков, уходит корнями в седую древность. Судя по "исследованиям", им владели еще кроманьонцы. Ну да ладно, хочется так корейцам - пусть будет, ведь на самом деле проследить зарождение этого искусства невозможно. Известно лишь, что возникло оно в демократичной, скорее всего крестьянской, среде. И изначально являлось не системой боя, а ярмарочным соревнованием. Зачастую на деньги и нередко с тотализатором.

Французский шоссон тоже изначально был забавой. Правда, аристократической.

По правилам тхэккен нужно было не вырубить противника, а, орудуя лишь ногами и плечами, уронить его на землю или мягко коснуться стопой головы. Тут, кстати, можно провести еще одну забавную параллель. На этот раз с французским шоссоном - мягкой соревновательной предтечей французского бокса. Постепенно практика тхэккен породила весьма эффективные способы воздействия на противника - толчки и удары ногами. Само собой, они пополнили арсенал боевых приемов. Ведь многие мастера боевого искусства еще в детстве не брезговали тхэккеном.

Мордобой или йога?

Сегодня по тхэккен проводятся международные соревнования.

В свое время, когда Корея попала под жесткий прессинг японских оккупантов, тхэккен как некий национальный культурный код был почти уничтожен. Но благодаря стараниям всего троих человек - Сон-Дук-ки, Ким Хын Шика и Шин Чжэ-юна народная забава выжила, а впоследствии на волне патриотического подъема широко распространилась. Правительство даже наградило тхэккен официальным почетным статусом "национального культурного достояния № 76". Как и во многих боевых искусствах, сегодня здесь существуют соперничающие федерации и проводятся международные соревнования.

В среде приверженцев этого вида боевого искусства до сих пор не утихает спор, чем же на самом деле является тхэккен - искусством поединка или танцевальной забавой. Каждый мастер по-своему отвечает на этот вопрос. К примеру, известный популяризатор корейских боевых искусств и создатель очень интересного современного направления КОНТЭН Юрий Сенчуков пишет о том, что один из его наставников преподносил тхэккен как… йогу. То есть способ наработки культуры движения, внутренней энергии и гармонии.

Но чем бы ни был тхэккен, именно благодаря ему у корейских БИ появилась своеобразная визитная карточка - высокие удары ногами. И техника, проверенная веками, до сих пор многими мастерами боя признается одной из лучших. Недаром ведь тот же Брюс Ли, создавая свое джиткундо, удары ногами брал именно из корейского боевого искусства.