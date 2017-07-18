Стили кунг-фу. "Внутренняя семья"

18.07.2017

Текст: Антон ВЕСЕЛУХИН

Китайское кунг-фу - самый многообразный вид рукопашного боя. Сотни стилей стали результатом работы тысячи мастеров. Различный национальный состав областей Поднебесной, а значит, и разный жизненный уклад привносили свои особенности в практику боевых искусств. Порой один и тот же стиль менялся до неузнаваемости по мере распространения с севера на юг. Но особое место среди всего этого разнообразия всегда занимали так называемые "внутренние" стили кунг-фу.

Стили кунг-фу. В поисках классификации

Среди стилей кунг-фу "внутренние" занимают особое место.

Вообще, при попытке хоть как-то классифицировать китайские стили, ум за разум заходит даже у опытного человека. Ну вот, судите сами, одна из распространенных систем разделения - "жесткие-мягкие". То есть те, где движения резкие, угловатые и похожие на карате (точнее карате похоже на них) - это жесткие. А вот те, что плавные и текучие, - мягкие. Это работает до тех пор, пока мы смотрим на спортивный чань-цюань или шаолиньские стили кунг-фу. Но вот мы отходим в сторону и видим стиль тунбей. Текучий и плавный. Но при этом такой жесткий, что карате рядом с ним не более чем танец. То же самое можно сказать и о попытке разделить стили по территориальному принципу - знаменитое "ноги на Севере, руки - на Юге". Есть, конечно, школы вроде чо-цзяо (северное направление), где удары ногами превалируют, или вин-чун (южное), где предпочитают действовать руками в ближнем бою. Но на самом деле бойцы старались использовать все доступные средства воздействия. И ноги, и руки.

Термин внутренняя семья возник, когда преподаватели трех направлений решили объединить усилия и дать своим ученикам знание всех трех школ. Так и возник внутренний круг, то есть замкнутая тусовка.

Несмотря на этот кавардак, есть все-таки разделение, с которым соглашаются многие специалисты. А именно - стили "внешней семьи" (вэй-цзя) и "внутренней семьи" (нэй-цзя). И если первых стилей великое множество, то вторых всего три. Каждый мастер, как водится, основывал свой подстиль. В нэй-цзя входят тайцзи цюань, син-и цюа цюань и багуа-чжан. Долгое время бытовало мнение, что "внутренними" их называют потому, что в отличие от "внешних", где бойцы полагаются на физическую силу и крепость тела, здесь мастерство базируется на загадочной энергии ци. На самом же деле термин "внутренняя семья" возник, когда преподаватели трех направлений решили объединить усилия и дать своим ученикам знание всех трех школ. Так и возник внутренний круг, то есть замкнутая тусовка.

Стили кунг-фу. Дао течет

Даосизм был для "внутренних" стилей скорее метафорическим способом объяснения сути техник, чем магией.

Впрочем, есть у "внутренних" стилей объединяющее начало, которое и сделало возможным выработать общую программу обучения. Этим началом был даосизм. Не как религия, а как понимание мира, основанного на взаимодействии и взаимопроникновения энергий. А значит, и концепция пяти первостихий и ци были известны мастерам и теоретикам нэй-цзя. Именно отсюда и растут корни мифа о том, что для этих стилей физическая сила не нужна, достаточно лишь владение секретными техниками. Спешу разочаровать всех любителей секретов. Как и в любом стиле боевых искусств, в нэй-цзя высокие физические кондиции являются тем фундаментом, на котором строится будущее мастерство. А главный секрет - это постоянные и тяжелые тренировки.

Но причем здесь тогда даосизм? Дело в том, что он не только религия, йога и магия. Он в первую очередь философия, на основе которой и возникло все остальное. И, что важно именно для боевых искусств, в учении о Дао содержится концепция гармоничных усилий, равновесия и текучести (отсюда и плавность многих движений). Даосизм учит незамутненному восприятию, умению видеть силу в слабости и слабость в силе, и при этом содержит важные морально-этические нормы, которые неплохо бы выдать ученику, прежде чем вооружить эффективными инструментами боя. А уж сильных бойцов во "внутренней семье" готовить умели отменно.

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