Rambler's Top100
Поставить закладку
Карта сайта RSS Читать в Яндекс.Ленте Читать в Google Reader
  Войти       Регистрация      
18+
Мужской журнал Top4Man Екатеринбург

ГлавнаяТелоБоевые искусстваГрязный бой. Профессиональные подлости единоборцев

Грязный бой. Профессиональные подлости единоборцев


12.09.2017
Увеличить шрифт
0
Нравится

Текст: Евгений ЛАНКИН 

К тому, что профессиональный спорт уродует атлетов и нацелен лишь на получение сверхприбыли, мы все уже давно привыкли. Капитализм, знаете ли. Хотя, конечно, и наши не отставали. В итоге спортсмены-профессионалы выработали целые комплексы приемов, находящихся на грани дисквалификации, которые позволяют нивелировать техническое, физическое и тактическое превосходство соперника.

Принцип подлянки

В чем суть таких хитростей? Все очень просто. Основа подхода базируется на том постулате, что судьи и зрители не могут уследить за всеми тонкостями поединка. А значит, в определенный момент можно, прикрывшись телом (своим или противника) от зоркого взгляда рефери, использовать что-нибудь из запрещенного арсенала, пустить в дело "грязный бой". Ну, там, локотком по ребрам невзначай съездить или лбом в бровь боднуть. А потом еще, пока вражина обалдевает от такого поворота событий, нагрузить его парочкой вполне легальных плюх.

Другим методом грязного боя является использование "дыр", или говоря современным языком, "багов" в самих правилах. Тут еще проще. В любом спортивном единоборстве есть определенный набор правил, и есть приемы, которые запрещены. И если противник повторяет их с завидной регулярностью, его ждет неминуемая дисквалификация. А стало быть, нужно вынудить его на "Грязный"бой. Например, периодически специально подставляя под удар "запрещенные" части тела.

Вот вам и путь совершенства

подлости едингоборств, грязный бой

Подлости единоборцев и "грязный бой" практикуются во всех видах спортивных состязаний

И грешат этим не только давно признанные грязными и бескомпромиссными виды спорта. Те же восточные единоборства, вроде как пропагандирующие пресловутый "дух воина", не раз использовали подобные подлянки.

Самый известный пример - соревнования по бесконтактному карате (версия ВУКО). Бить там запрещено, и в идеале удар нужно зафиксировать, остановив в сантиметре-двух от тела противника. Такой подход вообще дает массу поводов для злоупотреблений, но самой простой и распространенной хитростью стал проход в поражаемую зону. То есть вместо того, чтобы блокировать или уклоняться, нужно, наоборот, прыгнуть вперед, и противник, сам того не желая, остановит удар уже на лице. Два-три таких прыжка - и дисквалификация ему обеспечена. Хитрец же проходит в следующий круг соревнований, так и не нанеся ни одного удара.

В этом замечено не только ВУКО, но и вполне контактное кекусинкай. Там другой перегиб. При разрешенном ударе в полную силу существует запрет на атаку лица руками. Ногами можно, ведь от них все-таки проще защититься, и требуют они побольше мастерства. А вот стремительный голый кулак может быстро прервать профессиональную карьеру. Но вернемся к подлостям. Как тут использовать "баг"? Проще простого. Ничего не подозревающий противник месит (как это и принято в кекусинкай) кулаками грудную клетку, а значит, все, что требуется - немного присесть. Набитые ударные поверхности руки скользнут по губе. Кровь потекла. Глаза "хитреца", симулируя нокдаун, мутнеют. Противник дисквалифицируется.

На борцовском ковре

подлости едингоборств, грязный бой

Грязный бой борцов

Есть свои наработки и у борцов. Там с правилами все еще строже. Но их обходят, используя тот простой факт, что все не обязательно является тем, чем кажется со стороны. Вот поглядите. Борец-классик пытается взять захват за талию, стремительно бросая руку к телу противника. А тот почему-то, выпучив глаза, обмякает и разве что не бьется в конвульсиях. Несопротивляющееся уже тело проделывает в воздухе пассивный пируэт и припечатывается лопатками к матам.

Что произошло? Ничего необычного. Мы просто стали свидетелями применения так называемой "макаронины" - подленького приема, вошедшего в борьбу еще с цирковых времен. Дело в том, что хитрый борец и не собирался проводить захват. Он замаскировал под него хлесткий удар могучей рукой (а уж в могучести "классика" сомневаться не приходится). Обычно удар наносится расслабленной рукой, за счет одной ее массы. Но цели выбираются очень уязвимые - почки, уши, шея.

Кроме того в спортивной борьбе активно используются и другие подлости. К примеру, можно вместо захвата рукава самбисткой куртки прижать пальцами бицепс противника. Эффект будет еще тот. А можно, имитируя порыв на бросок, ударить отворотом той же куртки (а в самбо она плотная и жесткая) в область кадыка. Или немного придушить соперника, скрывая эту пакость за проведением захвата за шею. В борьбе, единоборстве близкоконтактном, для человека творческого существует огромная свобода выбора.

Под звон клинков

подлости едингоборств, грязный бой

Подлости фехтовальшиков

А вот фехтование. Не жестокая рубка остро заточенными мечами, и не более гуманный ее "исторический" вариант. А обычное, самое что ни на есть спортивное. Шпага, рапира, сабля. Ну разве здесь, в самом аристократическом из единоборств, есть место подлости? Ведь фехтование всегда воспринималось нами как благородное искусство защиты. А вот поди ж ты.   

Конечно, здесь нет такого близкого контакта, как в других единоборствах, и судьи вроде бы зорко следят за соблюдением правил. Но все-таки спортсмены и здесь умудряются найти лазейки. Так, распространенной подлостью в сабельном фехтовании является удар по пальцам, держащим оружие. И для этого не нужно особо сильного замаха, за счет гибкости спортивных клинков такой прием можно провести небольшим выхлестом кисти. А какой эффект получается при попадании упругой угловатой стали по ногтям - может представить любой, кто хоть раз промахивался, забивая гвоздь.

Но есть фишки и пожестче. Одна из них продемонстрирована, например, в фильме "Поднявший меч" (с Эриком Робертсом в главной роли), рассказывающем о буднях школы спортивного фехтования. Во время отборочных соревнований один из спортсменов использовал все ту же особенность клинка - гибкость. Нанося удар, вместо легкого касания он в прыжке навалился на клинок. Сталь согнулась, а потом и сломалась, вонзившись противнику острым обломком в бедро. Результат: более сильный спортсмен отправился на больничную койку, а хитрец на престижный турнир.

Чудовищный, "Грязный" бокс

подлости едингоборств, грязный бой

Самый "Грязный" бой - бокс

Но лидером по грязи в мире спортивных единоборств является, конечно же, профессиональный бокс. Изначально вокруг него крутились грязные деньги. На боксерском тотализаторе заработать пытались все - и менеджеры, и простые обыватели, и сами боксеры. Но договорные матчи - это вообще отдельный разговор. Ведь нас интересуют именно подлые приемы.

Как же можно схитрить в боксе? Тут у желающих огромный выбор. Удары в боксе открытой перчаткой - такая плюха, не смягченная защитной прокладкой, способна отправить если не прямиком в нокаут, то уж в нокдаун точно. Наступание на ногу - во-первых, элементарно больно, во-вторых, сковывает движение и отвлекает внимание противника. Удар сразу после гонга - вроде бы сигнал прозвучал, но есть еще буквально доли секунды, чтобы треснуть расслабившегося противника в челюсть. Удар локтем - имитируется промах кулаком, а на самом деле рука сгибается, и локоть врезается в лицо противника, нокаут или тяжелая травма обеспечены. Удар головой в лицо - обычно маскируется под уклонение в клинче.

Вот, что говорит по этому поводу в замечательном интервью один из грязнейших боксеров за всю историю Фритц Зивик (опубликовано на сайте www.boxingtalk.ru):

"Посмотрите на трех лучших боксеров всех времен - Джека Джонсона, Джека Демпси и Гарри Греба. Все - замечательно грязные бойцы… Правую руку Демпси называли машиной-пушкой, но Джек мне как-то сказал, что его любимым оружием была двойная левая - в пах и затем в голову. Именно так он и нокаутировал Джека Шарки; у меня есть запись дома.

Многие старики скажут, что Джек Джонсон был лучшим боксером в истории. Толстый Люк Карни, который тренировал меня, был в углу Фрэнка Морана из Питтсбурга, когда тот бился в 20-раундовом титульном бою с Джонсоном в Париже… Он (Джонсон) хватал бицепсы Морана и сжимал их своими мощными руками, пока руки Морана не стали болеть. После боя Люку пришлось на несколько часов уложить Морана в солевую ванну, у Морана были рубцы по всему телу и лицу.

Гарри Греб, у которого были пояса в среднем и полутяжелом весе, считается самым грязным боксером в истории… Мой старший брат Джек говорил мне, что, если поднять ногу достаточно высоко, то Греб тебя ударит по подошве. Вообще, Греб как-то откусил хороший кусок плеча противника".

Оскал профессионального спорта

Спорт давно перестал быть честным соревнованием равных, превратившись для зрителей в увлекательное шоу. И пока там будет править нажива, грязных приемов и подлостей не избежать. Они будут изобретаться все новыми и новыми поколениями. И вряд ли этого когда-нибудь возможно будет полностью избежать. Ведь денег и славы хочется всем, а не только самым сильным и быстрым. Но я надеюсь, что сей краткий экскурс в закулисье единоборств поможет вам разобраться, кто из бойцов действительно достоин чемпионского пояса, а для кого лозунгом была и остается "победа любой ценой".
х
HTML-код для вставки
BBcode для вставки

Распечатать Вставить в блог Добавить в избранное

0
Нравится
Рейтинг: 4.2
1 2 3 4 5
Материалы по теме:
Крутой замес. Гладиаторы в клетке
Прямой удар 2. Восток
Корни травы, или Что прячет шаман в широком рукаве
Каратебика. Фитнес врукопашную


      Комментариев к статье "Грязный бой. Профессиональные подлости единоборцев" (1):
Коварныц тип=)
Коварныц тип=)  04.05.2011 15:18:39
амый коварный приём в боксе это когда Тайсон откусил ухо Холифильду =)))
   Ссылка на комментарий



Тело
Спецпроекты:
Справочник:
 
 
 


счетчик калорий

ЭКСПЕРТЫ

Сделал тело - гуляй смело!
эксперт по фитнесу
Сергей Смирнов
126    Респектов:182

Верни девушке первоначальный облик

Мужской журнал
      Rambler's Top100

     
© «TOP4MAN.RU»,
2008 - 2017.
Все права защищены.
О нас  |   Рекламодателям   |   RSS  Статьи

Мы в социальных сетях:       
Один из популярнейших разделов журнала Top4man.ru - "Тело" рассказывает о том, как накачать мышцы, сбросить вес и правильно питаться. Он поможет вам выбрать оптимальный вид тренировок, расскажет о боевых искусствах всего мира, а эксперт по бодибилдингу ответит на интересующие вас вопросы. Каталог упражнений на любые группы мышц в формате видео позволит вам тренироваться самостоятельно, а словарь бодибилдера научит ориентироваться в специальных терминах.