Грязный бой. Профессиональные подлости единоборцев

12.09.2017

Текст: Евгений ЛАНКИН

К тому, что профессиональный спорт уродует атлетов и нацелен лишь на получение сверхприбыли, мы все уже давно привыкли. Капитализм, знаете ли. Хотя, конечно, и наши не отставали. В итоге спортсмены-профессионалы выработали целые комплексы приемов, находящихся на грани дисквалификации, которые позволяют нивелировать техническое, физическое и тактическое превосходство соперника.

Принцип подлянки

В чем суть таких хитростей? Все очень просто. Основа подхода базируется на том постулате, что судьи и зрители не могут уследить за всеми тонкостями поединка. А значит, в определенный момент можно, прикрывшись телом (своим или противника) от зоркого взгляда рефери, использовать что-нибудь из запрещенного арсенала, пустить в дело "грязный бой". Ну, там, локотком по ребрам невзначай съездить или лбом в бровь боднуть. А потом еще, пока вражина обалдевает от такого поворота событий, нагрузить его парочкой вполне легальных плюх.

Другим методом грязного боя является использование "дыр", или говоря современным языком, "багов" в самих правилах. Тут еще проще. В любом спортивном единоборстве есть определенный набор правил, и есть приемы, которые запрещены. И если противник повторяет их с завидной регулярностью, его ждет неминуемая дисквалификация. А стало быть, нужно вынудить его на "Грязный"бой. Например, периодически специально подставляя под удар "запрещенные" части тела.

Вот вам и путь совершенства

И грешат этим не только давно признанные грязными и бескомпромиссными виды спорта. Те же восточные единоборства, вроде как пропагандирующие пресловутый "дух воина", не раз использовали подобные подлянки.

Самый известный пример - соревнования по бесконтактному карате (версия ВУКО). Бить там запрещено, и в идеале удар нужно зафиксировать, остановив в сантиметре-двух от тела противника. Такой подход вообще дает массу поводов для злоупотреблений, но самой простой и распространенной хитростью стал проход в поражаемую зону. То есть вместо того, чтобы блокировать или уклоняться, нужно, наоборот, прыгнуть вперед, и противник, сам того не желая, остановит удар уже на лице. Два-три таких прыжка - и дисквалификация ему обеспечена. Хитрец же проходит в следующий круг соревнований, так и не нанеся ни одного удара.

В этом замечено не только ВУКО, но и вполне контактное кекусинкай. Там другой перегиб. При разрешенном ударе в полную силу существует запрет на атаку лица руками. Ногами можно, ведь от них все-таки проще защититься, и требуют они побольше мастерства. А вот стремительный голый кулак может быстро прервать профессиональную карьеру. Но вернемся к подлостям. Как тут использовать "баг"? Проще простого. Ничего не подозревающий противник месит (как это и принято в кекусинкай) кулаками грудную клетку, а значит, все, что требуется - немного присесть. Набитые ударные поверхности руки скользнут по губе. Кровь потекла. Глаза "хитреца", симулируя нокдаун, мутнеют. Противник дисквалифицируется.

На борцовском ковре

Есть свои наработки и у борцов. Там с правилами все еще строже. Но их обходят, используя тот простой факт, что все не обязательно является тем, чем кажется со стороны. Вот поглядите. Борец-классик пытается взять захват за талию, стремительно бросая руку к телу противника. А тот почему-то, выпучив глаза, обмякает и разве что не бьется в конвульсиях. Несопротивляющееся уже тело проделывает в воздухе пассивный пируэт и припечатывается лопатками к матам.

Что произошло? Ничего необычного. Мы просто стали свидетелями применения так называемой "макаронины" - подленького приема, вошедшего в борьбу еще с цирковых времен. Дело в том, что хитрый борец и не собирался проводить захват. Он замаскировал под него хлесткий удар могучей рукой (а уж в могучести "классика" сомневаться не приходится). Обычно удар наносится расслабленной рукой, за счет одной ее массы. Но цели выбираются очень уязвимые - почки, уши, шея.

Кроме того в спортивной борьбе активно используются и другие подлости. К примеру, можно вместо захвата рукава самбисткой куртки прижать пальцами бицепс противника. Эффект будет еще тот. А можно, имитируя порыв на бросок, ударить отворотом той же куртки (а в самбо она плотная и жесткая) в область кадыка. Или немного придушить соперника, скрывая эту пакость за проведением захвата за шею. В борьбе, единоборстве близкоконтактном, для человека творческого существует огромная свобода выбора.

Под звон клинков

А вот фехтование. Не жестокая рубка остро заточенными мечами, и не более гуманный ее "исторический" вариант. А обычное, самое что ни на есть спортивное. Шпага, рапира, сабля. Ну разве здесь, в самом аристократическом из единоборств, есть место подлости? Ведь фехтование всегда воспринималось нами как благородное искусство защиты. А вот поди ж ты.

Конечно, здесь нет такого близкого контакта, как в других единоборствах, и судьи вроде бы зорко следят за соблюдением правил. Но все-таки спортсмены и здесь умудряются найти лазейки. Так, распространенной подлостью в сабельном фехтовании является удар по пальцам, держащим оружие. И для этого не нужно особо сильного замаха, за счет гибкости спортивных клинков такой прием можно провести небольшим выхлестом кисти. А какой эффект получается при попадании упругой угловатой стали по ногтям - может представить любой, кто хоть раз промахивался, забивая гвоздь.

Но есть фишки и пожестче. Одна из них продемонстрирована, например, в фильме "Поднявший меч" (с Эриком Робертсом в главной роли), рассказывающем о буднях школы спортивного фехтования. Во время отборочных соревнований один из спортсменов использовал все ту же особенность клинка - гибкость. Нанося удар, вместо легкого касания он в прыжке навалился на клинок. Сталь согнулась, а потом и сломалась, вонзившись противнику острым обломком в бедро. Результат: более сильный спортсмен отправился на больничную койку, а хитрец на престижный турнир.

Чудовищный, "Грязный" бокс

Но лидером по грязи в мире спортивных единоборств является, конечно же, профессиональный бокс. Изначально вокруг него крутились грязные деньги. На боксерском тотализаторе заработать пытались все - и менеджеры, и простые обыватели, и сами боксеры. Но договорные матчи - это вообще отдельный разговор. Ведь нас интересуют именно подлые приемы.

Как же можно схитрить в боксе? Тут у желающих огромный выбор. Удары в боксе открытой перчаткой - такая плюха, не смягченная защитной прокладкой, способна отправить если не прямиком в нокаут, то уж в нокдаун точно. Наступание на ногу - во-первых, элементарно больно, во-вторых, сковывает движение и отвлекает внимание противника. Удар сразу после гонга - вроде бы сигнал прозвучал, но есть еще буквально доли секунды, чтобы треснуть расслабившегося противника в челюсть. Удар локтем - имитируется промах кулаком, а на самом деле рука сгибается, и локоть врезается в лицо противника, нокаут или тяжелая травма обеспечены. Удар головой в лицо - обычно маскируется под уклонение в клинче.

Вот, что говорит по этому поводу в замечательном интервью один из грязнейших боксеров за всю историю Фритц Зивик (опубликовано на сайте www.boxingtalk.ru):

"Посмотрите на трех лучших боксеров всех времен - Джека Джонсона, Джека Демпси и Гарри Греба. Все - замечательно грязные бойцы… Правую руку Демпси называли машиной-пушкой, но Джек мне как-то сказал, что его любимым оружием была двойная левая - в пах и затем в голову. Именно так он и нокаутировал Джека Шарки; у меня есть запись дома.



Многие старики скажут, что Джек Джонсон был лучшим боксером в истории. Толстый Люк Карни, который тренировал меня, был в углу Фрэнка Морана из Питтсбурга, когда тот бился в 20-раундовом титульном бою с Джонсоном в Париже… Он (Джонсон) хватал бицепсы Морана и сжимал их своими мощными руками, пока руки Морана не стали болеть. После боя Люку пришлось на несколько часов уложить Морана в солевую ванну, у Морана были рубцы по всему телу и лицу.

Гарри Греб, у которого были пояса в среднем и полутяжелом весе, считается самым грязным боксером в истории… Мой старший брат Джек говорил мне, что, если поднять ногу достаточно высоко, то Греб тебя ударит по подошве. Вообще, Греб как-то откусил хороший кусок плеча противника".

Оскал профессионального спорта

Спорт давно перестал быть честным соревнованием равных, превратившись для зрителей в увлекательное шоу. И пока там будет править нажива, грязных приемов и подлостей не избежать. Они будут изобретаться все новыми и новыми поколениями. И вряд ли этого когда-нибудь возможно будет полностью избежать. Ведь денег и славы хочется всем, а не только самым сильным и быстрым. Но я надеюсь, что сей краткий экскурс в закулисье единоборств поможет вам разобраться, кто из бойцов действительно достоин чемпионского пояса, а для кого лозунгом была и остается "победа любой ценой".