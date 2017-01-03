Битва титанов. Жим лежа и наклонный жим

03.01.2017

Текст: Михаил ХЛОПУШКИН

Квадрирование квадрата - это задача о разбиении квадрата на попарно неравные квадраты. Оказывается, что минимальное число попарно неравных квадратов, на которые можно разбить большой квадрат, равно 21. Однако, решить эту задачу не проще, чем решить, что лучше делать - жим лежа или жим на наклонной.

Жим лежа и наклонынй жим - что лучше?

Для начала - несколько фактов об обоих упражнениях.

Наклонный жим нагружает плечи, а не грудные мышцы, а сила плеч, в отличие от грудных мышц, нужна при игре в футбол, баскетбол и волейбол.

Еще жимы на наклонной прорабатывают грудь, ее верхнюю часть, что укрепляет плечевые суставы.

Наклонный жим прорабатывает дельтоиды и трицепс , а про эти мышцы даже говорить не надо - без них никуда.

Чит-парад

Во время наклонного жима вы физически не сможете сделать упражнение неправильно.

Важная деталь: во время наклонного жима вы физически не сможете сделать упражнение неправильно. А читинг не очень-то хорошая штука - мало того, что вы обманываете себя, вы еще и травмируете мышцы груди, плеч и локтей. Дело в том, что, когда вы делаете наклонный жим, гриф уходит вперед, и если он отклонился от вертикальной линии - пиши пропало. Именно поэтому жимы на наклонной так хорошо прорабатывают плечи .

Рожден был хватом

Жим лежа узким хватом.

Разница есть и в технике: когда вы делаете жим лежа, гриф касается груди в районе грудинной кости, с вариациями в зависимости от длины рук и ширины плеч. В наклонном жиме он опускается гораздо выше, в область ключиц, других вариантов не предусмотрено.

Хват при наклонном жиме будет на один большо палец шире, чем в жиме лежа (если только в последнем вы не использовали самый широкий хват). Однако, лучше соблюдать такую ширину хвата, чтобы в нижней точке предплечья были перпендикулярны полу. Локти всегда должны находиться под кистями. Если хват будет слишком широким, то это окажет излишнюю нагрузку на плечи, а если слишком узким, вы не сможете опустить гриф до груди.

Фальшивка

Никогда не используйте "фальшивый" хват - пальцы должны крепко держать гриф. Это опасно - штанга находится над вашим лицом, и если она невзначай упадет, лучше не будет ни вам, ни ей. Вам - точно.

Кроме того при "фальшивом" хвате вы расслабляете кисти и этим снижаете мощность - это очень опасно для костей. Поэтому используйте полноценный хват с самого начала. Если кисти дрожат во время выполнения жима, бинтуйте их. Бинт фиксирует кисти и помогает держать их прямо.

Ноги кормят

Выполняя наклонный жим, "вдавите" ноги в пол, чтобы точка опоры была закреплена.

Теперь о ногах. Выполняя наклонный жим, "вдавите" ноги в пол, чтобы точка опоры была закреплена. Облокотитесь на спинку и стяните мышцы ног, спины, плеч и ягодиц . Подняв гриф с груди, продолжайте давить без заминки. Если вы будете резким движением отрывать гриф от груди, то он легко пройдет мертвую точку, и упражнение завершится удачно. .

Техника наклонного жима

Начать выполнять наклонный жим с пяти подходов по пять повторений. Освоив технику, регулярно меняйте схему сетов и повторений. Можно также выполнять жимы гантелей лежа на наклонной. Они требуют большего контроля, а связки здесь работают активнее, что уж точно вам не повредит.

Техника жимов гантелей несколько отличается от техники наклонного жима, хотя ноги также остаются в устойчивом положении, а вы сами вдавливаете тело в скамью. Двигайте гантели близко к голове, не позволяя им расходиться в стороны или уходить вперед. Старайтесь двигать их прямо вверх, пока они не минуют голову, а затем сводите ближе друг к другу почти до касания в конце упражнения. При жимах штанги на наклонной регулярно меняйте угол наклона скамьи.