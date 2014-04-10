Признаки перетренированности. Много не бывает?

07.02.2017

Текст: Михаил ХЛОПУШКИН

Тренироваться мало - плохо. Тренироваться много - хорошо. Тренироваться очень много - вредно для здоровья. Мы уверены в этом, потому и написали предостерегающую статью.

Признак перетренированности 1. Чувство вины

"Что тебе еще принести в жертву, магический турник?"

Что происходит: Вам кажется, что тренироваться меньше двух часов в день - это преступление против человечества.

Что делать: Исследования показывают, что оптимальнее всего тренироваться 45-60 минут в день. После этого времени в вашем организме повышается уровень кортизола (гормона, который повышает обмен веществ) и одновременно падает уровень тестостерона (собственно, и отвечающего за строительство мышц). Тренировка становится непродуктивной.

Признак перетренированности 2. Проблемы с питанием

Дима много качался, но мобильник у него все равно украли.

Что происходит: Вы едите слишком много всего обезжиренного, либо совсем ничего не едите.

Что делать: Питаться правильно и много. Для мужчины (особенно тренирующегося) - это необходимая норма. Чрезмерное увлечение здоровой пищей имеет особое научное название - орторексия. Мы против такого.

Признак перетренированности 3. Тренировка через "не могу"

Что происходит: В спортзале вы тренируетесь, несмотря на боли , растяжения, травмы и пулеметную стрельбу за окном.

Что делать: Будьте честными с собой - не пытайтесь выжать максимум, если с вами что-то не так. В противном случае риск слечь на месяц и совсем не вернуться в любимый зал кажется не таким уж и отдаленным.

Продолжение - на следующей странице.