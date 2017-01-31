Есть такое слово – "кардио"! О пользе кардиотренировок

31.01.2017

Текст: Леонид МОРОЗОВ

Настоящий бодибилдер, если он действительно настоящий бодибилдер, должен всей душой ненавидеть кардиотренировки. Еще бы - ведь они никоим образом не способствуют наращиванию мышечной массы и не помогут вам накачать титанические трицепсы. Но даже самое верное служение идеалам бодибилдинга не сможет отвратить вас от кардиотренировок - они на самом деле нужны.

Всему голова

Если ваша цель - здоровье или цветущий внешний вид, то кардиотренировки вам необходим. Некоторые люди прибегают к нему в основном для того, чтобы создать и поддержать здоровый, сильный, слаженно работающий организм. Регулярные занятия тренируют сердечную мышцу, улучшают циркуляцию крови и функцию дыхательной системы, а также повышают выносливость. Кроме того, аэробика снижает кровяное давление, уменьшает секрецию инсулина и снижает общий уровень холестерина.

Жир земли

А еще кардиотренировки помогают сжигать жир? Но не все так просто. Люди ошибочно полагают, что сжигают жир во время самой тренировки. Разумеется, некоторое количество жира используется для энергетических нужд, но на самом деле оно незначительно.

При разумно выстроенной кардиотренировке вы сможете извлечь все вышеупомянутые выгоды и при этом сохранить мышцы. Давайте проясним ситуацию: риск потерять некоторое количество мышечной массы существует всегда, когда бы вы ни включили аэробику в свою программу. Очевидно, что чем меньше кардио вы делаете, тем меньше вероятность разрушения мышечных волокон и остановки процесса создания новых. И, соответственно, чем больше кардио, тем выше опасность таких негативных эффектов.

Кардиотренировка по графику

Старайтесь как можно дальше во времени развести тренинг с отягощениями и аэробные занятия, и съесть между ними как можно больше пищи. В идеале между тренировками должно проходить 10-12 часов. Если это возможно, кардиотренировка должна проходить после работы с отягощениями. Только убедитесь, что сразу же после тренировок вы обеспечили себе адекватную питательную поддержку.

Если это возможно, кардиотренировка должна проходить после работы с отягощениями.

Чтобы затраченные в зале усилия принесли результат, вам следует как следует подкрепиться уже после кардиотренировки

. Помните, что вы накачиваете мышцы за пределами зала, а не в нем, как заблуждаются многие.

Время приема пищи имеет большое значение для нейтрализации некоторых негативных влияний кардиотренировки на мышцы. Интенсивные упражнения понижают уровень сахара в крови, и из-за этого мышцам становится все труднее получать необходимый протеин. Потребление углеводов с высоким гликемическим индексом в сочетании с протеином повышает содержание глюкозы в крови, и протеин устремляется прямо в ваши изголодавшиеся мышцы. Употребление высококачественного белка в этот период не менее важно. Интенсивные упражнения истощают запасы протеина, и вам необходимо их немедленно восполнить.

Бытовая химия

Правильный подбор пищевых добавок на период до и после кардиотренировки также поможет вам избежать возможных негативных последствий. По большому счету совсем не важно, когда именно вы занимаетесь бегом, если вы пытаетесь сбросить вес. Но и тренироваться с полным желудком - вещь сомнительная. Если вы хотите сохранить как можно больше мышц, съешьте перед тренировкой небольшую порцию белков и углеводов с высоким гликемическим индексом.

Еще одна замечательная пищевая добавка - глютамин. Глютамин получил широкое распространение, когда исследования выявили его уникальную роль в синтезе протеина и протеолитические функции (предотвращение распада мышечных волокон). Кроме того, было обнаружено, что глютамин поднимает уровень гормона роста.

Ни туды и ни сюды

Во время любой тренировки важно поддерживать в своем организме достаточный уровень воды. Вода играет огромную роль в поддержании здоровья и правильном функционировании всего организма. Потребление достаточного количества воды особенно важно в ходе кардиотренировок, поскольку именно там вы теряете вместе с потом наибольшее количество жидкости. Не увлекайтесь тренировкой настолько, чтобы забыть о воде, и всегда держите бутылочку под рукой.

Потребление достаточного количества воды особенно важно в ходе кардиотренировок, поскольку именно там вы теряете вместе с потом наибольшее количество жидкости.

Регулярные занятия аэробикой действительно способны помочь вам набрать больше мышечной массы. Для этого вы должны потреблять достаточное количество высококачественной, плотной пищи с упором на протеин. С другой стороны, не следует поедать избыточные дозы калорий, которые ваш организм не в состоянии эффективно использовать.

Набор лишнего веса может дать вам иллюзию размеров. Возможно, вы и будете выглядеть большим, но это будут некачественные мышцы. Они будут покрыты слоем жира, а вы будете считать, что у вас суперразмеры.

Кардиотренировка: идеал достижим

Для поддержания общего здоровья и эффективного метаболизма идеален сет из трех-четырех кардиосессий в неделю. Но если вы хотите избавиться от лишнего жира, то работы должно быть больше. Ее объем зависит от того, сколько жира вы намерены сжечь, и как быстро. Четыре-шесть кардиотренировок в неделю в соединении с низкокалорийной диетой обеспечат вам сжигание в день большего числа калорий, чем вы потребляете, позволяя избавляться от лишнего веса. Чтобы кардиотренировки не мешали вам набирать мышечную массу, примените изложенные здесь техники. Они помогут вам нивелировать возможные негативные эффекты кардиоработы.