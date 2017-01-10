Доктор твоего тела. Первая помощь при травмах в спортзале
Текст: Михаил ХЛОПУШКИН
Во время тренировки каждому приходится быть начеку: то штанга упадет сверху, то позвонок защемите, то количество повторений перепутаете. А здоровье ведь не купишь, не украдешь и не возьмешь в ипотечный кредит. Для того и нужны мы - чтобы вы оставались молоды и полны сил во веки вечные. Вот подробное описание, как оказывать первую помощь при самых распространенных травмах в спортзале.
Травма в спорте №1. Обморок и головокружение
Обморок довольно часто встречающаяся травма в спорте
Чем это опасно. Тем, что вы упадете на самый большой блин от самой большой штанги и ударитесь головой.
Почему это происходит. Потому что организму тренирующегося не хватает воды и соли. А это, в свою очередь - из-за того, что он, бедный, не привык к регулярному самоистязанию или взял большую нагрузку, понадеявшись на вечный "авось". Обратите внимание и на температуру в зале - если она выше допустимой, пейте больше воды , дабы восстановить баланс. Внимательно слушайте свой организм: он говорит "хватит" - значит хватит. И приглядывайтесь к окружающим - вдруг вы заметите следующие признаки.
Симптомы травмы:
- Головная боль и чувство усталости
- Тошнота
- Колики в желудке
- Бледность, кожа холодная на ощупь
- Учащенное дыхание
- Слабый пульс.
Первая помощь при травме:
- Немедленно прекратить физическую активность
- Оперативно выйти на воздух или перебраться в более прохладное место
- Выпить воды
- Некоторое время полежать, подняв ноги выше уровня головы
- Если вы чувствуете, что вот-вот упадете в обморок, займите наименее травмоопасную позицию (лягте на бок).
Травма в спорте №2. Растяжение мышц и связок
Одна из самых популярных травм в спорте
Чем это опасно. Мышцы несколько дней будет болеть. В худшем случае могут быть синяки и кровь. В самом худшем - у вас на всю жизнь возникнет отвращение к силовым тренировкам.
Почему это происходит. Потому что вы должным образом не разогрели мышцы перед тренировкой. Если сразу же после этого вы начинаете жать железо, мышечная ткань выражает свой протест и с хрустом рвется.
Симптомы травмы:
- Неприятная боль в мышцах, когда вы выполняете упражнения (не путать с "приятной" болью, которая сопровождается чувством гордости за содеянное)
- Боль в мышцах остается после того, как вы завершили упражнение
- Жжение в мышцах.
Первая помощь при травме:
- Бросить штангу на пол
- Вытащить из сумки заранее приготовленное полотенце, обмотать им травмированную мышцу так, чтобы было не очень туго), сверху положить несколько заранее приготовленных кубиков льда
- Слегка приподнять травмированную конечность, чтобы от нее отлила кровь.
Травма в спорте №3. Обезвоживание
Опасная травма в спорте, которой легко избежать
Чем это опасно. Тем, что вы теряете ценные минералы - калий и натрий, из-за нехватки которых страдает головной мозг и замедляется процесс наращивания мышечной массы . А еще вы, наверное, в курсе, что без воды среднестатистический человек может протянуть максимум трое суток.
Почему это происходит. Может быть, у вас гидрофобия - боязнь любых жидкостей?
Симптомы:
- Чувство жажды
- Усталость и головная боль
- Тошнота
- Учащенное дыхание
- Быстрый пульс.
Первая помощь при травме:
- Отойдите подальше от штанги
- Сядьте на пол
- Начните пить воду, делайте это до тех пор, пока не почувствует себя лучше
- Если вы чувствует, что скоро упадете в обморок, примите уже описанную выше нейтральную позицию
- Ни в коем случае не продолжайте тренировку, пока не почувствуете себя лучше.
Сделал тело - гуляй смело!
эксперт по фитнесу
Сергей Смирнов
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