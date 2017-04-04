Мышцы, которые обязательно надо тренировать. Маленькие помощники (видео)

04.04.2017

Текст: Леонид МОРОЗОВ

Эти мышцы небольшие и называются длинными медицинскими терминами, но упускать их из виду глупо. Как мы помним, все начинается именно с малого.

Грушевидная мышца

Научное название: Piriformis

Где находится: Чуть ниже ягодичной мышцы . Из-за того что эта мышцы плохо развита, могут возникнуть неожиданные боли в спине и голени.

Протестируйте себя: Сядьте на стул, закинув ногу на ногу. Если вы не можете выпрямить верхнюю ногу параллельно полу, то грушевидная мышца прокачана из рук вон плохо.

Упражнение: Лежа на спине, поднимите ноги вверх и попробуйте вращать их вправо или влево. Сделать два подхода по 10-15 повторений.

Повздошно-поясничная мышца

Научное название: Psoas

Где находится: Повыше бедра. Является чуть ли не главной сгибающей мышцей бедра . Тренировать ППМ особенно важно тем, кто занимается сидячей работой, иначе нижняя часть спины может резко ослабеть и отвалиться.

Протестируйте себя: Лежа на спине, подтяните одно колено к груди. Вторая нога должна спокойно лежать на полу. Если она поднимается вверх, значит, у вас не все в порядке.

Упражнение: Сидя на стуле, поднимайте ноги, согнутые в коленях, вверх. При этом нужно держать идеально прямую спину и никуда не наклоняться. Всего сделайте 3 подхода по 5 повторений (на каждую ногу). Можно обойтись и без стула.

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