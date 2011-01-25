Человек прямоходящий. Исправление осанки

18.04.2017

Текст: Михаил ХЛОПУШКИН

Японцы позаботились об исправлении осанки - они разработали прибор в виде медальона, который фиксирует положение вашего тела в пространстве и издает звук, когда позвоночник изгибается неправильно. Но, если у вас под рукой есть пара гантелей и штанга, можно произвести исправление осанки и обойтись без приборов. Хотя… тот гаджет можно еще как будильник использовать.

Изгиб гитары желтой

Неправильную осанку каждый делает себе сам. Например, когда вы выполняете упражнения для груди - жим лежа или разведения рук– то мышцы груди развиваются быстрее, чем остальные. В результате они и передние дельтоиды тянут плечи вперед, не встречая сопротивления со стороны трапеций - и позвоночник изгибается. Далее вы в курсе - происходят изменения в структуре позвонков, и спина гнется, как антилопа гну. Но не унывайте - исправление осанки еще возможно. Вам надо только лишь:

усилить мышцы верхнего отдела спины

заставить себя держать спину прямой

Для исправления осанки нужно три раза в неделю выполнять по два следующих упражнения.

Тяга на низком блоке

Техника: Возьмитесь за рукоятки блока и подтяните их к себе. Руки при этом должны быть прямыми. Теперь вдохните и задержите дыхание, одновременно начав тягу. Ваши локти должны составить одну линию с туловищем. Дальше подтяните рукояти чуть ближе к поясу, чтобы локти выдвинулись за туловище. Из этого положения отведите плечи назад и сдвиньте локти как можно дальше, сократив широчайшие мышцы. После этого верните рукоятки в исходное положение.

Разведение рук с гантелями

Техника: В верхней точке каждого повторения делайте небольшую паузу, затем медленно опускайте руки. Гантели не должны просто подниматься и опускаться - заставляйте задние пучки дельтоидов полноценно работать. Также не меняйте угол изгиба в локтевых суставах. В каждом упражнении сделайте два подхода по 10-12 повторений.

Если вы уже работаете с весами, то, для исправления осанки увеличьте количество упражнений на спину, а от упражнений на грудь, наоборот, откажитесь - оставьте только жимы лежа . Также старайтесь некоторое время не увеличивать рабочие веса.

Исправление осанки в домашних условиях

Дома вы тоже можете распрямлять позвоночник и работать над исправлением осанки.

Сядьте на стул со спинкой (она должна заканчиваться где-то на уровне грудного отдела позвоночника), откиньтесь на нее, руки заведите за голову и осторожно прогнитесь в груди. Посидите в этом положении несколько минут и повторите это еще несколько раз в течение дня.

Дома, когда вы уже лежите на диване перед телевизором или музыкальным центром, подложите под грудной отдел позвоночника валик из банного полотенца, руки заведите за голову и полежите на спине (на валике) некоторое время. То же самое - выполнять несколько раз в течение дня или вечера.

Ключевой момент для исправления осанки - это не разведение рук с гантелями и даже не правильное питание, а самодисциплина.

Дисциплинарное взыскание

Ну и ключевой момент для исправления осанки - это не разведение рук с гантелями и даже не правильное питание, а самодисциплина! Поэтому,чтобы произвести исправление осанки, вам придется постоянно за своей осанкой, можете повторять как мантру "Держать голову прямо, шею отводить чуть назад, грудь развернуть, а лопатки свести вместе". Периодически проверяйте правильность осанки, подходите к стене и прижмитесь к ней пятками, ягодицами, лопатками и затылками - должно получиться что-то вроде стойки "смирно". Постойте так некоторое время, а потом отойдите от стены и попытайтесь сохранять правильную осанку максимально долго. Через некоторое время вновь ее проверьте и так далее.