Rambler's Top100
Поставить закладку
Карта сайта RSS Читать в Яндекс.Ленте Читать в Google Reader
  Войти       Регистрация      
18+
Мужской журнал Top4Man Екатеринбург

ГлавнаяТелоБодибилдингЧеловек прямоходящий. Исправление осанки

Человек прямоходящий. Исправление осанки


18.04.2017
Увеличить шрифт
0
Нравится

Текст: Михаил ХЛОПУШКИН

Японцы позаботились об исправлении осанки - они разработали прибор в виде медальона, который фиксирует положение вашего тела в пространстве и издает звук, когда позвоночник изгибается неправильно. Но, если у вас под рукой есть пара гантелей и штанга,  можно произвести исправление осанки и обойтись без приборов. Хотя… тот гаджет можно еще как будильник использовать.

Изгиб гитары желтой

Человек прямоходящий. Исправление осанки

Неправильную осанку каждый делает себе сам. Например, когда вы выполняете упражнения для груди - жим лежа или разведения рук– то мышцы груди развиваются быстрее, чем остальные. В результате они и передние дельтоиды тянут плечи вперед, не встречая сопротивления со стороны трапеций - и позвоночник изгибается. Далее вы в курсе - происходят изменения в структуре позвонков, и спина гнется, как антилопа гну. Но не унывайте - исправление осанки еще возможно. Вам надо только лишь:

  • усилить мышцы верхнего отдела спины
  • заставить себя держать спину прямой

Для исправления осанки нужно три раза в неделю выполнять по два следующих упражнения.

Тяга на низком блоке

Техника: Возьмитесь за рукоятки блока и подтяните их к себе. Руки при этом должны быть прямыми. Теперь вдохните и задержите дыхание, одновременно начав тягу. Ваши локти должны составить одну линию с туловищем. Дальше подтяните рукояти чуть ближе к поясу, чтобы локти выдвинулись за туловище. Из этого положения отведите плечи назад и сдвиньте локти как можно дальше, сократив широчайшие мышцы. После этого верните рукоятки в исходное положение.

Разведение рук с гантелями

Упражнения для изменения осанки тела

Техника: В верхней точке каждого повторения делайте небольшую паузу, затем медленно опускайте руки. Гантели не должны просто подниматься и опускаться - заставляйте задние пучки дельтоидов полноценно работать. Также не меняйте угол изгиба в локтевых суставах. В каждом упражнении сделайте два подхода по 10-12 повторений.

Если вы уже работаете с весами, то, для исправления осанки увеличьте количество упражнений на спину, а от упражнений на грудь, наоборот, откажитесь - оставьте только жимы лежа . Также старайтесь некоторое время не увеличивать рабочие веса.

Исправление осанки в домашних условиях

Исправление осанки в домашних условиях

Дома вы тоже можете распрямлять позвоночник и работать над исправлением осанки.

  • Сядьте на стул со спинкой (она должна заканчиваться где-то на уровне грудного отдела позвоночника), откиньтесь на нее, руки заведите за голову и осторожно прогнитесь в груди. Посидите в этом положении несколько минут и повторите это еще несколько раз в течение дня.
  • Дома, когда вы уже лежите на диване перед телевизором или музыкальным центром, подложите под грудной отдел позвоночника валик из банного полотенца, руки заведите за голову и полежите на спине (на валике) некоторое время. То же самое - выполнять несколько раз в течение дня или вечера.

Ключевой момент для исправления осанки - это не разведение рук с гантелями и даже не правильное питание, а самодисциплина.

Дисциплинарное взыскание

Ну и ключевой момент для исправления осанки - это не разведение рук с гантелями и даже не правильное питание, а самодисциплина! Поэтому,чтобы произвести исправление осанки, вам придется постоянно за своей осанкой, можете повторять как мантру "Держать голову прямо, шею отводить чуть назад, грудь развернуть, а лопатки свести вместе". Периодически проверяйте правильность осанки, подходите к стене и прижмитесь к ней пятками, ягодицами, лопатками и затылками - должно получиться что-то вроде стойки "смирно". Постойте так некоторое время, а потом отойдите от стены и попытайтесь сохранять правильную осанку максимально долго. Через некоторое время вновь ее проверьте и так далее.

х
HTML-код для вставки
BBcode для вставки

Распечатать Вставить в блог Добавить в избранное

0
Нравится
Рейтинг: 3.64
1 2 3 4 5
Материалы по теме:
Как исправить осанку. А теперь - горбатый! (видео)


      Комментариев к статье "Человек прямоходящий. Исправление осанки" (3):
joni
joni  25.01.2011 03:52:42
привет
   Ссылка на комментарий
Лев
Лев  18.09.2013 19:08:33
Правильная осанка сейчас редкость, к сожалению. Эра компьютеров сказывается на нас. Я провожу около восьми часов на работе и, конечно же, в положении сидя. Стараешься держать спину ровно, но положение "сидя" не является естественным ля нашего организма. Поэтому спустя часа 2 максимум, человек начинает сутулиться. Необходимо делать упражнения, но и никогда не забывать о ровной спине в повседневной жизни. Существует огромное количество корректоров осанки, которые надо одевать на себя и ходить с ними постоянно. Я пробовал подобный корректор, но кроме еще большего дискомфорта в спине, я ничего не ощутил. Недавно мой хороший друг посоветовал попробовать тренажер для улучшения осанки BON SIT . Этот тренажер похож на обычное сидение, которое нужно подкладывать под себя, когда вы садитесь куда-то. Он имеет выгнутую форму, которая поддерживает вас. Вы сидите с ровной спиной на протяжении долгого времени и при этом не ощущаете усталости, вам наоборот легче. Ну и, безусловно, спорт и еще раз спорт.
   Ссылка на комментарий
Гость
Гость  16.10.2013 11:05:22
Где я могу купить этот тренажер?
   Ссылка на комментарий



Тело
Спецпроекты:
Справочник:
 
 
 


счетчик калорий

ЭКСПЕРТЫ

Сделал тело - гуляй смело!
эксперт по фитнесу
Сергей Смирнов
126    Респектов:182

Верни девушке первоначальный облик

Мужской журнал
      Rambler's Top100

     
© «TOP4MAN.RU»,
2008 - 2017.
Все права защищены.
О нас  |   Рекламодателям   |   RSS  Статьи

Мы в социальных сетях:       
Один из популярнейших разделов журнала Top4man.ru - "Тело" рассказывает о том, как накачать мышцы, сбросить вес и правильно питаться. Он поможет вам выбрать оптимальный вид тренировок, расскажет о боевых искусствах всего мира, а эксперт по бодибилдингу ответит на интересующие вас вопросы. Каталог упражнений на любые группы мышц в формате видео позволит вам тренироваться самостоятельно, а словарь бодибилдера научит ориентироваться в специальных терминах.