Застольный костюм, или В чем встречать Новый год?

17.01.2017

Текст: Виктория ШОРОХОВА

Подготовка к празднованию Нового года идет как всегда: горы работы, безумная беготня по магазинам в поисках каких-то особых подарков, покупка мандаринов, шампанского и конфет. А тут еще и костюм надо придумать, да так, чтобы по всем канонам и чтобы на празднике выделиться, а сил нет - да хоть в пижаме иди. Кажется, мозг скоро сойдет с ума! Переведите дух. Екатеринбургский дизайнер Дмитрий Шишкин легко поделится с Вами своими идеями праздничного костюма. Блистать будете! Он пообещал! Главное, определиться - все-таки для вас это год Металлического Кролика или Белого Кота!?

В чем встречать Новый год: древняя традиция

Дмитрий Шишкин - екатеринбургский дизайнер-модельер знает в чем встречать Новый 2011 год.

- Далеко не секрет, что женщины ответственнее подходят к выбору новогоднего костюма, чем мужчины. Однако, в последнее время особенно, сильный пол показывает свою заинтересованность новогодними модными тенденциями. Что значит подобрать новогодний костюм и зачем он нужен? Почему не стоит отмечать этот праздник в обычной одежде?

- Как мы знаем, встреча Нового года уходит корнями далеко в прошлое, поэтому и встречать этот праздник в особых, праздничных, а то и в карнавальных костюмах повелось еще в глубокой древности. Вообще Новый год - это некоторый рубеж и словно начало новой жизни. Каждый определяет для себя некий этап, подводит итоги, а т.к. наступает новая жизнь, то и встретить ее нужно достойно. Поэтому Новый год, как один из главных праздников в году, требует к себе особого отношения. И внешний вид является немаловажным фактором - как для женщин, так и для мужчин. В целом мужская мода консервативнее женской, поэтому сильный пол менее склонен к модным экспериментам. Да и с практической точки зрения немаловажным является возможность использовать костюм не только на сам праздник, но и в дальнейшем.

Выбираем костюм для Нового года

Даже обычный костюм будет смотреться празднично, если рядом прекрасная спутница.

- Дмитрий, как можно обозначить именно праздничный костюм для мужчины и как он должен выглядеть?

- Вообще в вопросе, что надеть на празднование Нового года 2011, стоит отталкиваться от того, где и как вы будете его встречать

Аксессуары для новогоднего костюма

. Будет ли встреча проходить дома, в кругу семьи или в ресторане, в компании друзей и коллег. А быть может, бой курантов вы встретите на природе, за городом, или будет это что-то более экстремальное, например,. Главное правило в данной ситуации - новогодний наряд должен быть адекватен месту и атмосфере празднования. Классическим остается мужской костюм-тройка. Новогодним преображением для него могут служить разнообразные аксессуары, с помощью которых можно подчеркнуть торжественность мероприятия и выглядеть безукоризненно.

Яркий галстук может служить отличным праздничным аксессуаром.

- Сегодня рынок аксессуаров для мужчин достаточно разнообразен: от самых простых, до тех, которые только может пожелать фантазия владельца. Однако, расскажите, пожалуйста, как правильно подобрать тот или иной аксессуар, чтобы не выглядеть белой вороной на новогоднем пиршестве?

- По канонам восточного календаря украшения в эту новогоднюю ночь должны быть металлическими и блестящими. Будь то яркий галстук, нагрудный платок, либо специально подобранная пара запонок. Но стоит сохранять чувство меры: чем больше блеска в самом одеянии, тем более сдержанные должны быть сопутствующие аксессуары. Светлая одежда будет отлично сочетаться с аксессуарами серого "металлического" цвета. Если мужчина принципиально не носит колец, цепочек и браслетов, тогда возможно разнообразить свой костюм ремнем с красивой пряжкой под металл. Несомненно, фаворитом Новогодней ночи останется золото в любых его проявлениях - будь то браслеты, часы или перстни. Только стоит помнить, что приходящий Кролик робок и не любит вычурности, поэтому фамильные украшения здесь будут не к месту.



Встречаем Новый год в модных цветах

В костюме Белого Кота вы будете в тренде весь год.

- Дмитрий, вы упомянули, что, согласно восточным канонам, этот год будет металлическим, блестящим и золотым. Какие еще цветовые гаммы следует выбрать для новогоднего костюма мужчинам, особенно тем, кто верит в приметы?

- Согласно восточному календарю, наступающий год 2011 будет годом Металлического Кролика или Белого Кота. Поэтому такие цвета, как белый (платиновый), желтый (золотой) будут самыми выигрышными, а металл будет придавать сияющий блеск, который позволит сиять не только на самом празднике, но и весь год. Да и к тому же подиумные показы на Неделях моды подтверждают, что именно эти цвета будут актуальными на протяжении всего последующего года.



Помимо цвета, немаловажным аспектом является использование символики наступающего года - наденьте под пиджак футболку с изображением кролика или кота (кому что предпочтительнее) или же удивите всех веселыми носками. Ваш юмор оценят по достоинству. А самым главным секретом мужского праздничного наряда 2011 по древним традициям жителей Эквадора является нижнее белье. Мужчина, мечтающий разбогатеть, просто обязан надеть нижнее белье желтого цвета, а трусы зеленого цвета однозначно принесут удачу. Не верите? Просто доверьтесь мнению древних мудрецов - и сами все поймете. Сияйте в новом году!