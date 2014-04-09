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Мужской журнал Top4Man Екатеринбург

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Пляжная мода: вся сила в плавках!


23.07.2017
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Текст: Виктория ШОРОХОВА

Глобальные процессы потепления все чаще манят на ближайшие в округе пляжи. Картина, которая открывается взору, - вполне ясна: если женщины хоть как-то подбирают купальники под размер фигуры, цвет глаз и учитывают разнообразие фасонов, то мужчины частенько щеголяют кто во что горазд. Одни могут быть укомплектованы словно полярники, другие же выставляют напоказ все. Прикрыть или подчеркнуть? Вот непростая мужская задачка, когда речь идет о покупке купальных трусов или плавок.

Рыцари без комплексов

как выбрать плавки

Кто бы мог подумать, что во времена правления римского императора Элагабала, мужчины, чьи размеры можно было назвать королевскими, получали значительное продвижение по службе. "Заметить" мужчину могли во время купания, тогда сильный пол плавал исключительно голышом. К разочарованию женщин, такое сегодня можно видеть только на немногочисленных нудистских пляжах. С закатом Римской империи купание вдруг стало чем-то постыдным, грязным и даже вредным, а сама вода - подозрительной. Вернуть былую радость помогли англичане. Благодаря их настойчивости плавание стало одним из способов развлечения. И вновь мужчины обнажили свои тела.

Прикрывая достоинство

В конце XIX века христиане посчитали такое поведение верхом неприличия и издали закон, согласно которому купание стало разрешено исключительно в специальных костюмах. Такой костюм закрывал тело от шеи до колен. Он состоял из пары шерстяных панталон и вязаной безрукавки. Довольно милый вид получался - можно представить. На сей раз "спасением" любителей поплавать стали австралийцы, которые предпочли просто не обращать внимание на ханжеские законы. Многие мужчины игнорировали указ и с удовольствием, рискуя своей жизнью, опускали либо верхнюю часть до пояса, либо носили одни панталоны.

Увеличение размеров

Серферы за несколько десятилетий до сексуальной революции внесли свой штрих в пляжную моду и стиль, благодаря чему мужская пятая точка получила свободу выражения. Мужские купальные трусы значительно укоротились, а торс и вовсе обнажился. Так, до начала 80-х годов у мужчин все было аккуратно подчеркнуто, однако вскоре мужские плавки стали увеличиваться в длину и в объеме. Год за годом они спускались по бедрам вплоть до колен, а затем и чуть ниже. Считается, что эти широкие шорты отлично скрывают обвисшие попы и помогают большие животы делать менее заметными.

Знак качества

купальные трусы

Если пару лет назад, вас, дорогие мужчины, пугали страшными сказками о том, что в синтетических плавках умирает ваше мужское достоинство из-за невозможности проникновения воздуха, то сегодня альтернативы синтетическим материалам в одежде для купания просто не существует. Однако искусственные ткани, благодаря высоким технологиям, обрели совершенно невероятные свойства. Сегодня они способны "дышать" совсем не хуже натуральных тканей.

Продолжение на следующей странице.

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      Комментариев к статье "Пляжная мода: вся сила в плавках!" (1):
Гость
Гость  09.04.2014 16:43:25
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