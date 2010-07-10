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Официальный dress-code: разбираем по буквам


04.04.2017
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Текст: Виктория ШОРОХОВА

Вы получаете приглашение, в котором написано: Black Tie. И даже если вы понимаете смысл этих слов, вопросы все равно есть: только черный галстук или возможен оранжевый? Исключительно фрак или возможен деловой костюм? В общем, наш материал о том, как разобраться в загадочных аббревиатурах официального dress-code и понять в чем отличие Black Tie от A5.

Костюм


Классический костюм.

В мире не существует мужчин, которым не шел бы костюм. Важно его правильно подобрать, подогнать и надеть соответственно случаю. При этом обязательно его носить безукоризненно, соблюдая определенные правила и каноны. Необходимо запомнить - нельзя появляться в одном том же костюме в одном и том же месте два раза подряд. Для этого достаточно иметь в гардеробе как минимум четыре пары брюк, два-три пиджака, желательно более пяти рубашек. Чтобы не пестрило в глазах, а ваш вид привлекал к себе внимание, стоит помнить о правильности цветового сочетания: однотонность - рисунок - однотонность. К примеру, костюм и рубашка - однотонные, галстук - с рисунком. Или костюм с рисунком, тогда галстук и рубашка однотонные.

Формальный костюм (фрак, визитка или смокинг) предназначен исключительно для особо торжественных и официальных мероприятий. Разберемся сначала - кто из них кто.

Не стоит путать смокинг и фрак. Смокинг - это однобортный или двубортный костюм из черного сукна с атласными лацканами и открытой грудью. Чаще всего смокинг бывает черного цвета, однако встречаются темно-фиолетовые, темно-синие, реже - светлых оттенков. Брюки отделаны зауженными лампасами. Фрак отличается покроем - короткий спереди, с длинными узкими полами сзади, называемыми фалдами. Если фалды расходятся спереди, образуя конусообразный вырез такой костюм называют визиткой. Он застегивается на одну пуговицу, а сзади на уровне пояса пришиты еще две пуговицы. Костюмы-визитки бывают, как правило, темно-серого цвета. Их носят с брюками в полоску, жилетом, белой сорочкой и галстуком темных тонов.

Если вечером согласно dress-code одевают фрак, то к нему полагается белый жилет, а в особо торжественных случаях - черный. Также в сочетании с фраком надевают накрахмаленную манишку, белый галстук-бабочку, черные лакированные туфли. На руках исключительно белые перчатки. Если в приглашении dress-code требует появление в смокинге, а у вас его нет, тогда допускается комбинированный вечерний костюм, но ни в коем случае не фрак. Смокинг же предназначен для торжественных приемов. К нему надевают белую сорочку, черный жилет и галстук-бабочку, черные полуботинки и темные носки. Допустимые цвета смокинга - черный или белый с кремовым отливом.

Таинственные аббревиатуры

Галстук-бабочка украшает мужчин.

Вы получили приглашение в закрытый клуб со строгим face control, на официальный или полуофициальный ужин, благотворительный вечер или прием в посольстве. Подобные мероприятия, как правило, сопровождаются указанием того, как необходимо одеться в соответствии с определенным dress-code, во-сколько и с кем прийти. Разберем, что же обозначают эти загадочные аббревиатуры:

White tie - "белый галстук " - при такой аббревиатуре подойдет самый формальный мужской костюм для торжественного случая: возможен фрак с белым галстуком-бабочкой, лаковые туфли, жилет должен быть только белый и ни в коем случае не черный, иначе вас могут принять за официанта. Дополняет образ белые перчатки и карманные часы.

Black tie - "черный галстук" - подразумевает видеть на мужчинах исключительно смокинг.

Formal - "формальное вечернее мероприятие" - мужчинам допустимо появляться в смокинге или темном торжественном костюме с галстуком.

Black Tie Indvited - "черный галстук приветствуется" - мужчинам однозначно подойдет классический смокинг.

Black Tie Optional - "черный галстук не обязателен" - в данном случае смокинг можно заменить на темный костюм с галстуком.

Продолжение на следующей странице.

 

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      Комментариев к статье "Официальный dress-code: разбираем по буквам" (3):
Дмитрий
Дмитрий  10.07.2010 15:51:25
Добрый день !
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top
top  10.09.2010 15:52:50
Тоже интересная статья, спасибо, Виктория smile:rose:
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