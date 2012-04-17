Мужская шуба: и мех, и грех

27.12.2016

Текст: Виктория ШОРОХОВА

Вот вам и "глобальное потепление". Термометр на улице показывает конкретный минус, снег заваливает все вокруг, а ветер дует с такой скоростью, что кажется, сейчас унесет. Такие суровые уральские климатические условия прививают барские замашки - сильный пол облачается в меха - благо мировая мода играет в пользу. Теперь даже самые брутальные мужчины, считающие, что "настоящий мужик" и "шуба" - понятия несовместимые, сменили гнев на милость, вспомнив, видимо, классический образ богатого русского помещика в шубе до пят. А тут ведь еще не только тепло, но и невероятно стильно. Главное, тулупчик впору бы пришелся.

Халат с мехом

Удивительно, но шуба - как слово, так и сама форма - свободный шерстяной халат с рукавами - была заимствована у арабов. В Руси из-за суровых климатических условий к этой одежде добавили мех, который носили к телу, а внешняя сторона шубы покрывалась сукном, парчой или бархатом. Причем шубы носили все прослойки общества: крестьяне - из овчины и зайца, а знать - из куницы, соболя и черно-бурых лис. Длина русской шубы доходила, как уже ранее было замечено, до пят, а сам тулуп застегивался ни меньше ни больше на 11 пуговиц - это в идеале.

Первые мужские шубы, те, что мехом наружу, появились под конец XIX века. Однако уже в XX веке эта форма одежды, по всей видимости, с легкой руки дизайнера перекочевала в женский гардероб. Негоже стало настоящему мужику носить меха на себе. Нынешний же век вновь облачил сильный пол в меховые изделия. На сей раз трендом стали норка, кролик, бобер, песец, каракуль и даже волк. Теперь шуба стала признаком респектабельности, стиля и современных взглядов.

Мужской характер и его шуба

Мужчин современные мировые дизайнеры не обделили - это точно. Выбор мехов для шуб - велик и разнообразен. Доходит и до экзотики: шуба из тюленя, крота, енота, калана. Поговаривают, что по тому, какое животное по нраву мужчине, можно сказать о его характере. "Волосатые" шубы якобы предпочитают альфонсы. По всей видимости, обладатели таких шуб ловят женские сердца в паутину длинного ворса. Недоступен тот красавчик, который облачается в шубу с коротким мехом. "Ручным" мужчинам по нраву домашние животные: каракуль, овцы. Но блестящий мех норки не уступает никому. Он переливается на свету, играя всеми красками, при этом создавая образ преуспевающего мачо.

Срок годности

Стоит помнить, что дольше всего будет носиться шуба из выдры или котика - примерно 20 сезонов. Если выбирать меховое изделие из речного бобра, то оно гарантированно даст 18 сезонов тепла. Каракуль и норка доходит до 10 зим, 7-8 сезонов будут радовать глаз, а особенно тело шубы из песца, овчины, лисицы и соболя. Белка, нутрия и ондатра останутся на 4 зимы, а кролик и шиншилла через 2-3 года отслужат свой срок.

Настоящая - значит теплая

Важно помнить одно простое правило: шуба не должна быть очень легкой. В конце концов - это шкуры животных с их природным , натуральным покровом. Нередко производители ухитряются облапошить беззащитных покупателей и растянуть мех в целях экономии. Но тут либо качество, либо экономия. Тепловые качества при этом значительно уменьшаются. Поэтому шуба должна быть плотной и тяжеловатой, но при этом не давить камнем на шею. При этом мех должен всегда блестеть и переливаться независимо от его цвета. Если же волоски при поглаживании или сжимании ломаются - перед вами мех плохого качества. Держитесь от этого изделия подальше. Если говорить об обратной стороне шкурки - то она должна быть мягкой и эластичной. Если мех не крашенный, его обратная сторона должна быть естественно белой.

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