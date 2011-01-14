Волосы не зубы, или Как убрать лишнее: мужская эпиляция

31.01.2017

Текст: Виктория ШОРОХОВА

Вы рады похвастаться шелковистой гривой, но, к сожалению, далеко не всегда она присутствует именно в тех местах, где бы этого хотелось. При этом рост нежелательных волос становится неконтролируемым!? Нужно срочно что-то делать, дабы не прослыть в своих кругах орангутангом. Лезвием по коже или депиляция !? Мы расскажем, что убивает волос.

Классика

Классический способ эпиляции - бритвенный станок.



Если раньше удаление нежелательных волос было сугубо женским занятием, то сегодня, видимо, по примеру слабого пола мужское население все чаще и чаще ухаживают за своей кожей . Конечно - кому нравится ходить волосатым (исключение - волосы на голове)!? Специалисты по депиляции утверждают, что мужчины - это очень хорошая клиентура: уж если бреют, то бреют, как правило, все - начиная от бровей, затем спину, грудь, ноги и даже делают эпиляцию зоны бикини. Вопрос только в том, какой способ выбрать.

Лазерная эпиляция

Лазерная эпиляции достаточно безболезненная процедура.



Беспощадный луч лазера бьет точно в цель - через волосяной стержень в самый корень волоса. В нелегкой борьбе волос погибает, оставляя на месте гибели фолликул - то, откуда начинает расти волос. Безусловно, на этом месте могут начать свою жизнь и другие волосы, но это только теоретически. Практически же на это нужно немало времени. Таким образом, чистым поле боя остается надолго.



Лазерная битва (один сеанс) с нежелательными волосами длится около 30 минут. Таких боев, как правило, необходимо около семи - восьми, в зависимости от насыщенности на территории врагов. Сама же территория подразделяется на следующие области: спина, грудь, живот, плечи и область паха.



Стоит помнить, что такой вид борьбы походит только для врагов (волос) темного цвета. "Белых" же трогать не надо. При этом самое поле боя (кожа) наоборот должна быть светлой. Для темнокожих мужчин хорошо подходит только один тип лазера, неодимовый лазер на алюмо-иттриевом гранате. Когда страсти поутихнут - результат будет на все 100%, убеждают косметологи. Нужно только посещать салон два раза в год для поддержания результата.

Часто попадаются такие мужчины, которые предпочитают не убивать всех врагов, а лишь проредить их армию - это то, чего можно легко добиться только посредством лазерной эпиляции.



Восковая депиляция

Одно мгновение - и волос как не бывало.



Эта война менее огненная, но более хитрая. Аккуратно на врагов (волосы) наносится опасная смесь - густая субстанция под названием соевый воск. Сверху накладываются полоски специального материала. Когда через несколько минут субстанция высыхает, полоски срываются и - пуфф! Как только дым рассеивается - волос- врагов как не бывало. Продолжительность битвы составляет от 10 минут до часа или чуть больше, опять же в зависимости от территории боя. Традиционно такие бои устраиваются на: бровях, межбровье, ушах, шее, ногах, руках и предплечьях. Хотя депиляция может проводиться и в области паха, но это очень болезненно, так что лучше сначала потренироваться на других частях тела, чтобы знать, чего ожидать - быть готовым ко всему. На полную победу дается от 4 до 6 недель.

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