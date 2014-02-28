Не вороти нос. Разбираемся в ароматах

10.01.2017

Источник: Игорь БЫКОВ

Пачули, лаванда, бергамот... Выясняем, чем от нас пахнет.

Совсем не обязательно вонять как тысяча вспотевших буйволов, чтобы доказать окружающим свою принадлежность к сильному полу. Мужчина должен быть "волосат, свиреп и вонюч" - этот закостенелый стереотип заслоняет образ настоящего мачо - стильного, яркого и уверенного в себе. Любому мужчине, которому небезразлично, как он выглядит и какое впечатление производит, важно и как он пахнет.

От апельсиновой корки до запаха океана

Ароматы подразделяются на семь основных типов, каждый из которых включает в себя семью родственных запахов. Список типов официально утвердило в 1990 году Французское Парфюмерное Сообщество. Несмотря на это, парфюмеры до сих спорят о количестве видов ароматов. В тип объединяют ароматы, имеющие, что называется, общее строение и производящие похожее впечатление.

Итак, они бывают цветочные (этих запахов больше всего, так как цветочные ноты присутствуют почти в каждой парфюмерной композиции). В этом типе объединены ароматы, где цветочный аккорд - ведущий (основные ноты - роза, жасмин, фиалка, сирень, ландыш, нарцисс, тубероза). Цветочные ароматы в большом почете у женщин, чего не скажешь о мужественной половине. Мужские цветочные запахи можно по пальцам перечесть. Среди них Fahrenheit от Christian Dior, Insense от Givenchy, Eternity от Calvin Klein.

В цветочные также включают родственные фруктовые ароматы (сюда относятся "сладкие" запахи - земляника, дыня, персик, яблоко), "зеленые" (запахи древесные и травяные - кедра, можжевельника, сосны, шалфея, лаванды, гальбанума, капуцина). Сюда же относят альдегидные запахи (альдегиды - химикаты, получаемые из алкоголя, впервые этот компонент в производстве духов использовал Жак Герлен еще в 1889 году; самые знаменитые альдегидные духи - Chanel №5), а также пряные (гвоздики, корицы, кардамона, кориандра) и так называемые океанические (тот самый запах свежести, присущий многим лосьонам после бритья).

Следующий тип - цитрусовые. Эта семья, так сказать, уходит своими корнями в первые одеколоны. Тут преобладают эфирные масла из цедры лимона, апельсина, бергамота, грейпфрута. Существует много мужских ароматов с доминирующими цитрусовыми нотами, среди них Lanvin pour homme, Signoricci от Nina Ricci и ряд других не менее знаменитых.

Кожаные духи

Фужерные (или папортниковые) запахи лидируют в мужском парфюме. Ароматы замешаны на нотах лаванды, дубового мха, кумарина, бергамота с древесными вкраплениями. Кто бы мог подумать, что из этой адской смеси получаются такие знаменитые марки как Equater от Bourjois, Arden for Men от Sandalwood, Enigme от Pierre Cardin, Men's Club от Helena Rubinstein.

Шипровые ароматы впервые выпустил в свет Франсуа Коти в 1917 году. Его творение так и называлось - Шипр, что в переводе с французского значит Кипр. Парфюм основан на аккордах дубового мха, ладаника-лабданума, пачули, бергамота. Шипровые ароматы используют чаще в женской парфюмерии. Среди мужских шипровых аромтаов заметные - Pour Monsieur от Chanel, Davidoff от Davidoif и Escada for Men от Escada.

Кожаные ароматы (бывают и такие) - область скорее эксперимента, чем классики парфюма. Отдают они характерным запахом кожи (дым, сожженное дерево, табак), смешанным с цветочными оттенками. К ним относятся English Leather от Dana, Royal Copenhagen и Pour Lui от Oscar de la Renta.

Амбровое семейство еще называют восточным - это мягкие, ванильные, как бы тянущиеся и дурманящие композиции, наиболее насыщенные и тяжелые. В них звучат, само собой, амбра, мускус, специи. Мужских амбровых шедевров не много. Среди них - Van Cleef от Van Cleef & Arpels, Relax от Davidoff.

В группе древесных ароматов задают тон ноты сандала и пачули, кедра и ветивера часто в сочетании с цитрусовыми. Этот тип близок к шипровым запахам, но его принято все-таки выделять отдельно. Древесные ароматы широко используют в мужском парфюме - "дерево" звучит в Cool Water от Davidoff, Safari от Ralph Lauren и Lauder от Estee Lauder.

Сильнее, брутальнее, крепче

Чем отличается мужская туалетная вода от женской? Ясное дело, запахом. Хотя сейчас существуют и процветают ароматы унисекс, которые умудряются нравиться представителям обоих полов. Это легкие, ненавязчивые, можно сказать, не слишком конкретные ароматы, где обычно на первых ролях - цитрусовые, озоновые, реже зеленые ноты. Они рассчитаны на молодежь, а потому стоят вполне доступно. В свое время эту линию открыл Calvin Klein с популярным и поныне CK One.

Сейчас такого понятия, как мужские духи, вообще не существует. Духи содержат самую высокую концентрацию аромата, и считается, что мужчинам незачем пахнуть столь интенсивно.

Парфюм на мужской и женский начали делить в середине XIX века, до этого особых различий между ароматами не делали. Любили побаловать себя приятными ароматами Наполеон и король Испании Георг II. При этом рецепт королевских парфюмерных композиций держался в строжайшей тайне. Легенда гласит, что придворный парфюмер французского короля, разрешивший своей жене пользоваться духами, был обезглавлен.

Сейчас такого понятия, как мужские духи, вообще не существует. Духи содержат самую высокую концентрацию аромата, и считается, что мужчинам незачем пахнуть столь интенсивно. В основном сейчас для мужчин выпускают туалетную воду и одеколоны. Мужская туалетная вода концентрированнее, чем женская.

Характерные мужские ароматы не обходятся, как правило, без мускуса и амбры. В мужских композициях парфюмеры очень умеренно используют цветочные и фруктовые ноты, и, напротив, налегают на древесные и травяные запахи (сочетание лаванды и шалфея придает композиции оттенок табачности). Что интересно, мужская туалетная вода практически всегда "звучит" на коже одинаково, тогда как женская в зависимости от времени суток и даже настроения может играть запахом. Это связано с тем, что в рецептуре мужского парфюма используют обычно меньше нот.

Мужской парфюм насыщеннее и устойчивее, кроме того, он продается большими "дозировками" нежели женский, дабы не затруднять и без того нелегкую жизнь мужчин и не заставлять их раз в месяц бегать по парфюмерным лавкам.