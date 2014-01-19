Rambler's Top100
Поставить закладку
Карта сайта RSS Читать в Яндекс.Ленте Читать в Google Reader
  Войти       Регистрация      
18+
Мужской журнал Top4Man Екатеринбург

ГлавнаяСтильКрасотаМужские прически: ветер в голове

Мужские прически: ветер в голове


11.04.2017
Увеличить шрифт
0
Нравится

Текст: Виктория ШОРОХОВА

Волосы - это одно из мужских достоинств. Удачно подобранная стрижка и здоровый внешний вид для мужчины не менее важны, чем для женщины. Как восстановить волосы после зимы, а также о модных тенденциях рассказала стилист Ирина Векшина. Она точно знает, как приковать женский взгляд к мужским волосам.

Модные тенденции

Мужские прически

- Мы все знаем, что у моды существует своя сезонность, однако если говорить о рубеже, к примеру, между зимой и весной, есть ли разница в стрижках?

- Нередко можно отметить, что при переходе из одного сезона в другой мужские стрижки меняются, однако перемены эти не столь значительные. В теплый период длина волос уменьшается, а к холодному времени года обладатели "шевелюр" стараются увеличить длину волос. При этом сама форма стрижки может оставаться неизменной. Безусловно, это касается не всех. Много мужчин и молодых людей, которые предпочитают одну и ту же длину независимо от сезона. У них если и меняется что-то в прическе, то, как правило, кардинально.

- Какие модные тенденции наблюдаются в мужских стрижках сегодня? К чему стремятся мужчины?

- С уверенностью можно сказать, изюминка сезона - это двойственность. Современный мужчина должен быть разным и неуловимым, одновременно предпочитая мужественный шик и клубную легкость. Молодежная культура ввела в моду удлиненные стрижки. Особо повезло обладателям шикарных кудрей, потому что именно волнистые волосы позволят создать самую модную прическу в этом сезоне. Мода на откровенно длинные волосы дает шанс быть свободным от условностей.Самая оптимальная длина - это чуть ниже ушей. Особой отличительной чертой считается легкая небрежность, словно ветер раздул вашу четко выполненную стрижку. Эффект небрежности на пике популярности.

Под Билана

Модные мужские прически

- Ирина, как вы считаете, мужчины в последнее время стали более "привередливы" в плане выбора стрижек?

- "Привередливость" мужчин нельзя отнести к временному явлению. Требовательные клиенты всегда были, есть и будут. Сегодня в вопросах моды и тенденций, конечно, все больше осведомленных, но, в первую очередь, отличные решения могут подсказать мастера.

- Какие прически актуальны сегодня ? Ушли ли в прошлое такие названия, как "молодежная", "бокс-полубокс" и "под горшок"?

- Названия прическам теперь никто не дает. Остались, пожалуй, только классические названия: "площадка", "полубокс", но поскольку эти стрижки встречаются реже, то и надобность в них отпадает. Можно лишь отметить, что прическам иногда дают имя того, кто сделал ее популярной, к примеру "под Бекхэма", "под Билана" и т.д, но эти названия тоже исчезают, потому что эти герои кардинально меняют свой образ и становится непонятно, какая именно прическа требуется.

Продолжение на следующей странице.
х
HTML-код для вставки
BBcode для вставки
Страницы 1 - 1 из 2
 Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец

Распечатать Вставить в блог Добавить в избранное

0
Нравится
Рейтинг: 3.39
1 2 3 4 5
Материалы по теме:
Зачес и прилиз: актуальные летние прически
Как снег на голову. Операция антиперхоть
Седина в бороду. Как бороться со старением волос
Мужская лысина: полысела макушка на чужой подушке


      Комментариев к статье "Мужские прически: ветер в голове" (8):
Rope
Rope  19.01.2014 10:07:46
Such an imvpessire answer! You've beaten us all with that!
   Ссылка на комментарий
Alysson
Alysson  19.01.2014 23:31:47
Why do I bother canillg up people when I can just read this!
   Ссылка на комментарий
Anjii
Anjii  20.01.2014 19:48:41
cheap florida auto insurance car insurance quotes levitra cheapest auto insurance rates traders options forex invest
   Ссылка на комментарий
Keyon
Keyon  25.01.2014 20:41:02
copay health insurance auto insurance free quotes womens car insurance www.edmedscosts.com www.findairflights.com
   Ссылка на комментарий
Kaylee
Kaylee  30.01.2014 10:17:50
online auto insurance cheap car insurance in nj www.globemedgeorgetown.com health insurance quotes allergies
   Ссылка на комментарий
Frankie
Frankie  14.02.2014 23:26:09
prednisone cheap group health insurance play slots share great site for cheap cialis sildenafil without prescription cheep car insurance
   Ссылка на комментарий
Krystallynn
Krystallynn  17.02.2014 07:42:31
cialis slot machine online car insurance rate buying cialas online cheap car insurance quotes
   Ссылка на комментарий
Gerri
Gerri  15.04.2014 10:37:46
writing essays cheap insurance for teens essay writing website writing service
   Ссылка на комментарий



Стиль
Спецпроекты:
Справочник:
 
 
 


TOP 4

лучшее | обсуждаемое
Верни девушке первоначальный облик

Мужской журнал
      Rambler's Top100

     
© «TOP4MAN.RU»,
2008 - 2017.
Все права защищены.
О нас  |   Рекламодателям   |   RSS  Статьи

Мы в социальных сетях:       
Мужской журнал Top4Man не забыл и про мужчин, которые следят за миром моды. Материалы раздела "Стиль" подскажут, как правильно подбирать одежду и аксессуары на все случаи жизни, сориентируют в трендах сезона, расскажут об истории предметов гардероба. Рубрика "Икона стиля" посвящена мужчинам, которые не просто умели одеваться, а создали собственный стиль в одежде, на них равняются до сих пор. Вы сможете узнать также все об уходе за своим лицом и телом - маникюр и педикюр, мужская косметика и парфюм.