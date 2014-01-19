Мужские прически: ветер в голове

11.04.2017

Текст: Виктория ШОРОХОВА

Волосы - это одно из мужских достоинств. Удачно подобранная стрижка и здоровый внешний вид для мужчины не менее важны, чем для женщины. Как восстановить волосы после зимы, а также о модных тенденциях рассказала стилист Ирина Векшина. Она точно знает, как приковать женский взгляд к мужским волосам.

Модные тенденции

- Мы все знаем, что у моды существует своя сезонность, однако если говорить о рубеже, к примеру, между зимой и весной, есть ли разница в стрижках?

- Нередко можно отметить, что при переходе из одного сезона в другой мужские стрижки меняются, однако перемены эти не столь значительные. В теплый период длина волос уменьшается, а к холодному времени года обладатели "шевелюр" стараются увеличить длину волос. При этом сама форма стрижки может оставаться неизменной. Безусловно, это касается не всех. Много мужчин и молодых людей, которые предпочитают одну и ту же длину независимо от сезона. У них если и меняется что-то в прическе, то, как правило, кардинально.

- Какие модные тенденции наблюдаются в мужских стрижках сегодня? К чему стремятся мужчины?

- С уверенностью можно сказать, изюминка сезона - это двойственность. Современный мужчина должен быть разным и неуловимым, одновременно предпочитая мужественный шик и клубную легкость. Молодежная культура ввела в моду удлиненные стрижки. Особо повезло обладателям шикарных кудрей, потому что именно волнистые волосы позволят создать самую модную прическу в этом сезоне. Мода на откровенно длинные волосы дает шанс быть свободным от условностей.Самая оптимальная длина - это чуть ниже ушей. Особой отличительной чертой считается легкая небрежность, словно ветер раздул вашу четко выполненную стрижку. Эффект небрежности на пике популярности.

Под Билана

- Ирина, как вы считаете, мужчины в последнее время стали более "привередливы" в плане выбора стрижек?

- "Привередливость" мужчин нельзя отнести к временному явлению. Требовательные клиенты всегда были, есть и будут. Сегодня в вопросах моды и тенденций, конечно, все больше осведомленных, но, в первую очередь, отличные решения могут подсказать мастера.



- Какие прически актуальны сегодня ? Ушли ли в прошлое такие названия, как "молодежная", "бокс-полубокс" и "под горшок"?

- Названия прическам теперь никто не дает. Остались, пожалуй, только классические названия: "площадка", "полубокс", но поскольку эти стрижки встречаются реже, то и надобность в них отпадает. Можно лишь отметить, что прическам иногда дают имя того, кто сделал ее популярной, к примеру "под Бекхэма", "под Билана" и т.д, но эти названия тоже исчезают, потому что эти герои кардинально меняют свой образ и становится непонятно, какая именно прическа требуется.

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