Зуб за Зуб. Что такое "арт-стоматология"?

02.05.2017

Текст: Виктория ШОРОХОВА

Согласно статистике, несмотря на инновационные технологии и суперсовременные кабинеты, стоматологов боится каждый второй мужчина. Поэтому визит к нему оттягивается как можно дольше, как говорится, пока "не прижмет". Однако посещение стоматолога может быть приятным и эстетически полезным: отбеливание, инкрустация и даже тату. Зубной креатив – в ногу со временем.

Отбеливание

Современная история отбеливания зубов насчитывает уже около 150 лет. Первое осветление зубов проводилось с помощью щавелевой кислоты, хлора, аммиака и даже цианистого калия. При этом процедура осветления носила скорее экспериментальный, нежели чем лечебный характер. Со временем отбеливание зубов стало очень популярным. Мода на белоснежную улыбку возникла после того, как Голливуд был сражен блеском великой Мэрлин Монро. Мужчины не отставали от модных тенденций . Белые зубы говорили об аристократичности мужской личности.

Всем известно, что спрос формирует предложение. Таким образом, постепенно стали появляться различные способы отбеливания зубов. Химическое отбеливание – в его основе лежит воздействие кислорода на структуру пигмента, в результате чего уменьшается окрашивание зубной ткани. Такой способ отбеливания подходит только тем, у кого нет на зубной поверхности искусственных покрытий. В начале 90-х годов была разработана методика отбеливания зубов с использованием медицинских лазеров. В 1960 году появились различные системы домашнего отбеливания зубов. В среднем от качественных систем отбеливания можно ожидать значительного изменения цвета на 5-6 тонов по цветовой шкале. Насколько стойким и длительным будет результат отбеливания, зависит от индивидуальных особенностей организма, а также от того, насколько человек следит за собой, поддерживает гигиену и регулярно проходит профилактику. Однако стоит помнить, что стоматологи не приветствует процедуру отбеливания. Аргументируя это тем, что этот процесс разрушает эмаль зубов и делает их еще более чувствительными. К стоматологам присоединяются и косметологи, которые утверждают, что слишком белые зубы визуально старят кожу лица и подчеркивают морщины. Поэтому, если вы все-таки жаждите голливудского блеска на своих зубах стоит еще раз взвесить все "за" и "против".

Инкрустация

Для придания еще большего блеска зубам голливудские звезды стали вставлять в них драгоценные кристаллы. Такой способ украшения назвали инкрустацией. Лидером, таких украшений был и остается бриллиант. Кроме этого мужчины, не стали отставать и вслед за женщинами, полюбили сапфиры, изумруды, рубины, а также различные золотые фигурки. Стразы стали крепить к зубам специальным раствором. Гарантию на такое творение специалисты дают около полугода. В отличие от страз драгоценные кристаллы - скайсы требуют большего внимания. Они гораздо тяжелее, поэтому в эмали делается специальное отверстие и только затем крепится украшение. Диаметр таких скайсов обычно не более 6 миллиметров, однако, любимый размер у каждого свой, как и количество скайсов. Главное - огранка и полировка кристаллов должны быть максимально плоскими, чтобы не травмировать язык и слизистую. Перед установкой страз или скайсов на ваших зубах их необходимо вылечить, очистить от налета, затем выбрать подходящее место. Зуб покрывается специальным раствором, на скайс наносится композитный цемент, и место склеивания облучают лампой. Стоит помнить, что украшенные зубы требуют особо ухода. Чистить их нужно специальными ортодонтологичискими щетками. Они содержат укороченные щетинки и чистят поверхность вокруг скайса, не задевая его самого.

Тату на зубах

Еще одним украшательством в стоматологии являются татуировки на зубах. Моду на это новое веяние ввела британская молодежь, затем это распространилось по всему миру. Основателем такого искусства стал дантист Стив Хевард. Он создал технологию, с помощью которой на зубные коронки стало возможным наносить различные надписи и изображения. Так, наибольшей популярностью у мужчины стали пользоваться портреты принцессы Дианы и певицы Мадонны. Затем мужчины стали просить рисовать на своих зубах черепа, машины, самолеты и все то, что интересует сильный пол. Сегодня многие специалисты пытаются практиковать арт-стоматологию. Однако Стив был и остается вне конкуренции. Ему поступают заказы со всего мира. Для этого достаточно выслать гипсовый слепок зуба. Коронка с изображением обойдется вам от 80 долларов и до бесконечности. Все зависит от сложности рисунка и объема.

Как украсить свои зубы и что выбрать зависит от личного желания, возможности и фантазии. Стоит помнить самое главное – зубы всегда должны оставаться здоровыми и красивыми.