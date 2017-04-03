Black Star Mafia презентовали клип «Найди свою силу», созданный в поддержку бренда AXE.

03.04.2017

24 марта ведущие представители российской hip hop и RnB индустрии – команда Black Star Mafia – представили новый клип на сингл «Найди свою силу».

Трек собрал вместе «золотой состав группировки», как отмечает в тексте песни сам мистер Black Star. Помимо Тимати в записи сингла приняли участие Moт и L’One. Последний раз таким составом команда записывалась еще в 2003 году.





Выпуском сингла «Найди свою силу» команда Black Star Mafia поддержала кардинально новую философию мужского бренда AXE «Find your Magic» («Найди свою силу»). AXE объявляет войну маскулинным стереотипам об идеалах привлекательности. Бренд призывает мужчин быть истинной версией себя, найти свою индивидуальность и правильно выражать ее.





В привычной жесткой и броской манере артисты рассказывают о том, как важно быть уверенным в себе, не бояться выражать свою индивидуальность и «выделяться цветными шнурками».





Сам клип на трек «Найди свою силу» заряжен драйвом и дерзостью, полон контрастов и эмоций. Помимо команды Black Star Mafia в съемках клипа принял участие Джимми Две Куртки – новая звезда бренда AXE, парень, чья уверенность и харизма просто зашкаливают! Атмосферное видео снято в необычных локациях, наполнено неожиданными планами: заброшенное депо и настоящий паровоз, который тянет мощный внедорожник, тяжелые цепи, опасные файеры и зеленые джунгли. Группировка Black Star и Джимми Две Куртки показывают всем, что у каждого есть своя фишка, каждый по-своему уникален, нужно лишь найти свою силу.



«Сейчас парни совсем забыли о том, что реально важно иметь характер, стойкость и дух. Все озабочены внешним видом, соответствию какому-то невнятному идеалу «настоящего мужика». Вокруг полно ребят, которые выглядят сурово и четко, а на деле они ничего из себя не представляют, они пустое место, не могут принять серьезных решений, постоять за себя. При этом полно парней, которые чувствуют себя зажато, потому что они не нашли свою фишку, которая может зацепить других. Мы хотим донести слушателям, что пора уже быть реально крутыми, показывая, какие они есть, а не подражать кому-то! Именно об этом и наш трек, всем парням точно стоит его послушать!» - рассказал Тимати об идее нового сингла.

«Основной концепцией позиционирования бренда AXE всегда была идея мужской привлекательности», — говорит старший бренд-менеджер AXE Кирилл Бардашев, — «И после многолетних исследований мы точно знаем, что ничто не делает мужчину более привлекательным, чем его уникальность. Его сильные стороны, его слабости, его индивидуальность, и прежде всего — способность к самовыражению. Мы призываем забыть о попытках приблизиться к несуществующему глянцевому идеалу и найти в себе силы просто быть собой.Мы уверены, что новая философия AXE вдохновит парней на поиск в себе какой-нибудь фишки, которая будет работать на них!».





Black Star Incorporated