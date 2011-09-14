Black or White? Майкл Джексон - король и икона

Black or White? Майкл Джексон - король и икона

05.09.2017

Текст: Юлия КУКУШКИНА

Все могут короли! Для этого человека тоже не было ничего невозможного: всемирная слава, новая внешность, умопомрачительное богатство. Молодой да ранний Как говорится, ничто не предвещало. В этом скромном темнокожем мальчике 13 лет даже сам Нострадамус не смог бы разглядеть легендарного короля поп-музыки. Юный певец улыбается, но его глаза грустны, жесты заучены, а в позе наблюдается напряженность. Психологи до сих пор гадают, не повлияла ли настолько ранняя карьера в шоу-бизнесе на дальнейшее формирование личности Майкла. Как могла бы сложиться его судьба, если бы он не проводил долгие часы за изнурительными репетициями в семейном коллективе The Jackson Five, а наслаждался детством, как другие девчонки и мальчишки его возраста? Калифорния, 1972 г. Единственная деталь на этой фотографии, которая выдает зарождающуюся страсть к аксессуарам - это "клепанный" пояс, обхватывающий тощую фигурку, одетую в самые что ни на есть обычные брюки и простую, даже без намека на украшения, рубашку. О, какие изменения претерпит сценический гардероб будущей звезды!.. Даже став взрослым, Джеко останется довольно тщедушным и даже хрупким, инфантильным, похожим на вечного мальчика. Он тщательно следил за своим весом, страшно боялся поправиться и к 50 годам нажил анорексию, болезнь девушек-подростков. Видимо, призрак безобразно растолстевшего на последних годах жизни Элвиса, на которого он стремился стать похожим всю жизнь, все время витал над ним, не давая питаться чаще одного раза в день. В результате, кумир миллионов то и дело падал в голодные обмороки и страдал от обезвоживания. Неважное здоровье, в свою очередь, привело к невозможности рестарта его забуксовавшей карьеры. Король или шут? Выросший и побелевший (Джексон перенес ряд пластических операций, которые позволили ему стать белокожим, хотя он и отрицал этот факт и ссылался на болезнь витилиго, вызывающую побледнение отдельных участков кожи) мальчик поставил себе целью затмить Короля рока - Элвиса Пресли. Джексон не мог похвастаться животным магнетизмом и сногсшибательной маскулинностью Пресли, зато у него был огромный талант, за который ему прощались любые "стилистические" ошибки. Не прибегая к услугам модных визажистов и имиджмейкеров, он собственноручно создал оригинальный образ - придумывал прически, разрабатывал концепцию одежды. Возможно, экстравагантность и смелость его эстрадных костюмов, как будто срисованных из детских волшебных снов, во многом результат заветного желания Майкла во всем превзойти Элвиса. Всемирная слава настигла Джеко после его знаменитого "Триллера", который до сих пор остается бестселлером в истории поп-музыки. Не случайно покоритель мировой эстрады одет в костюм, который очень близко напоминает один из сценических нарядов его бессмертного кумира и соперника. Он бросил миру перчатку Одну. С правой руки. Эта непарная перчатка в стразах, как и расшитые стразами белые носки, выглядывающие из под "сиротских" коротковатых брюк, а также контрастные нарукавные повязки, до сих пор необъяснимы. Детскую страсть поп-короля к футуристическим облачениям, в которых он напоминал робота C-3PO из "Звездных войн", еще можно понять. Многообразие личин и неконвенциональность его поведения, как говорят психологи, результат глубокой неуверенности в себе. Если не можешь измениться внутри, меняешь что-то снаружи. Его внешний вид и поведение можно интерпретировать как угодно, но практически все, что он делал, вызывало шквал восторга у его поклонников и бурю возмущения у недоброжелателей. Как личность, он никого не оставлял равнодушным, а его творчество было неоспоримо новаторским: фирменная лунная походка Джексона перевернула все существующие представления об эстрадной хореографии, а его клипы открыли новую эру на MTV. Его бесполость служила прекрасной "вешалкой" для изощренных, фантастических одеяний, позволяя избегать смехотворности и пошлости - но что Джексон на самом деле хотел сказать миру? И что на самом деле хотел скрыть за своими безумными нарядами? Что можно прочитать в его языке тела и вызывающих, провокационных движениях, когда он танцует, держась рукой за пах? Маска Зорро Всегда человек-загадка, Майкл обожал маски, и трое его детей - два сына и дочь - до его смерти всегда выходили на публику только в них. Да, он мог позволить себе поиграть в Зорро на глазах у всего честного народа. Точно так же, как и явиться на заседание суда, где слушалось его дело о растлении малолетних, в пижамных штанах. Мотивы стиля милитари неоднократно проскальзывали в его концертных "гусарских" мундирах с богатыми эполетами и крупными пуговицами. Как любой мальчишка, он любил играть - но не в солдатики, нет - а в принца, который ведет свое войско к победе. Он упрямо, по-питерпэновски, отказывался взрослеть и даже спал в барокамере, пытаясь остановить естественный процесс старения. Лишенный детства, решил ли он вернуться навеки в Neverland; верил ли он, что Маленькие принцы бывают только белыми? Перед смертью он готовился к финальному туру из 50 концертов под очень символичным названием This is It ("Вот и все"). Теперь ему не надо бороться со временем - время будет работать на него, укрепляя его бессмертие как в памяти фанатов, для которых вместе с ним умерла целая эпоха, так и в записях его волшебного голоса. Doesn’t matter if he’s black or white.

HTML-код для вставки <table width="456" height="210" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="20" bgcolor="#000000"><span style="font-family:Tahoma, Verdana, Arial; color:#FFFFFF; font-size:10px; font-weight:bold"> ИНТЕРЕСНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ НА TOP4MAN.RU</span></td> </tr> <tr> <td style="border:1px solid #000000" height="168"> <table width="100%" height="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" bgcolor="#f7f3e8" > <tr> <td width="141" align="center" valign="top"><a href="http://www.top4man.ru/stil/ikona_stila/maikl_djekson_korol_i_ikona/" target="_blank"><img src="http://www.top4man.ru/upload/iblock/bfc/michael-jackson-anons.jpg" border="0"></a></td> <td valign="top"><a href="http://www.top4man.ru/stil/ikona_stila/maikl_djekson_korol_i_ikona/" target="_blank" style="font-family:Tahoma, Verdana, Arial; color:#ff0018; font-size:10px; font-weight:bold">BLACK OR WHITE? Майкл Джексон - король и икона</a><br> <br> <span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 11px; color: #000000; line-height: 14px; text-align: justify;">Все могут короли! Для этого человека тоже не было ничего невозможного: всемирная слава, новая внешность, умопомрачительное богатство.</span></td> </tr> <tr> <td height="20" colspan="2" align="right" valign="middle"><a href="http://www.top4man.ru/stil/ikona_stila/maikl_djekson_korol_i_ikona/" target="_blank" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 10px; color: #666666;">Перейти к публикации</a></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td height="21" align="right" valign="bottom"><a href="http://www.top4man.ru" target="_blank" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial; font-size: 10px; color: #666666;">другие публикации на top4man.ru</a></td> </tr> </table> BBcode для вставки [b][color=#FF0018]BLACK OR WHITE? Майкл Джексон - король и икона[/color][/b] [url=http://www.top4man.ru/stil/ikona_stila/maikl_djekson_korol_i_ikona/][img]http://www.top4man.ru/upload/iblock/bfc/michael-jackson-anons.jpg[/img][/url] Все могут короли! Для этого человека тоже не было ничего невозможного: всемирная слава, новая внешность, умопомрачительное богатство. [b]Перейти к публикации [url=http://www.top4man.ru/stil/ikona_stila/maikl_djekson_korol_i_ikona/]TOP4MAN.RU[/url][/b]

Комментариев к статье "Black or White? Майкл Джексон - король и икона" (16):

Гость 14.09.2011 03:59:55 Глупая статья журналистки плохо владеющей материалом. Ссылка на комментарий

Гость 14.09.2011 06:04:57 Прежде чем браться за подобный анализ, неплохо было бы ознакомиться с исходными данными. Например, короткие брюки, по словам самого Майкла, служили цели привлечь внимание зрителей к быстрым движениям ног во время танца, а контрастная повязка на рукаве, опять же по признанию Майкла, всегда являлась для него символом и напоминанием о том, что на земле каждую секунду страдают дети (буквы CTE - аббревиатура Children of The Earth, в переводе с англ. - Дети Земли, Дети всего мира). Майкл не мог похвастаться магнетизмом? (ну, или по Вашему - животным магнетизмом?) А вы видели записи концертных выступлений? На Ваш взгляд, не обладающий магнетизмом человек способен не только удержать на себе внимание стадиона зрителей, но и буквально ввергнуть это бесчисленное множество народа в эйфорию? И то, что у этого человека миллионная армия поклонников по всему миру, то, что некотороые его поклонники следовали за ним неотрывно по миру, - это тож е не доказательство магнетизма и просто невероятнейшего феномена личности и артиста, по-вашему? А пристрастие к ношению масок и черных очков - это действительно странный поступок для человека, которого папарацци самым беспардонным образом повсюду донимали своим "вниманием"? И маски для детей никоим образом не являются защитой от ненужного внимания общественности и угроз похищения, Вы действительно считаете их просто пустой блажью в угоду фантазии? О Майкле после печальных событий 25.06.2009г. "рассекречено" и опубликовано столько информации, дающей достоверное представление об этом достойнейшем, великом человеке! К чему же переписывать и публиковать давным давно скомпрометировавшие себя ни разу недостоверные домыслы?! Стыдно и неловко даже читать эту статью. Майкл мог позволить себе действиельно всё, но делал лишь лучшее: писал и исполнял фантастически красивые песни, совершил революционные преобразования в шоу-бизнесе, был потрясающим танцором, был огромной души и человеколюбия филантропом, который без единого слова оглашения в прессе вел масштабную благотворительную деятельность... Он был новатором, в своём творчестве, в совместных проектах (с тем же Копполой и Лукасом, на съёмках "Капитана Эо"), примеряя на себя новые роли... Так к чему этот неуместный сарказм? Неужели появление на убийственно несправедливом судебном процессе в пижамных брюках (а человека, напомню, с травмой лёгкого "выдернули" из больницы для присутствия на заседании суда!) более шокирует демократическую прессу, нежели возможность предъявления таких обвинений с такими доказательствами, что имели место быть? Если из всего о Майкле Джексоне Вас интересует только то, о чем Вы написали в своей статье - то зачем Вы играете в журналистку? Ссылка на комментарий

Маргарита 14.09.2011 14:49:33 Беда, когда дилетанты "со знанием дела", применяя умные обороты речи, пытаются рассуждать на темы, далёкие от их понимания.

Прежде, чем писать о чём-то, нужно, как говорится, быть в материале.

Г-жа Кукушкина пошла по наименьшему пути сопротивления, схватив только то, что лежит на поверхности "жёлтой прессы".

А ведь сейчас появилось очень много достоверного материала о Майкле, характеризующего его не только, как безгранично талантливого Артиста, но и как Человека чистейшей души, высоконравственного и неравнодушного к чужой боли, Человека, по-настоящему любившего весь этот жестокий и безумный мир.

Г-жа Кукушкина, попробуйте хоть чуть-чуть окунуться в настоящий мир Майкла Джексона - вслушайтесь в слова его песен (есть их переводы на русский язык,) почитайте его книги ("Танцуя мечту", "Лунная походка"), его многочисленные интервью.

Уверяю, Вы откроете для себя совершенно другого человека.

И, может быть, Вы поймёте, что Майкл Джексон - это не чудак, над которым можно посмеяться, а это Человек, который пытался сделать мир добрее и справедливее.

ОН НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ. ОН ТАКОЙ, КАКИМИ МЫ ВСЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ. Ссылка на комментарий

Гость 14.09.2011 14:57:27 Всё что могу сказать после прочтения Вашей, так сказать, статьи : Учите матчасть, уважаемая, учите!" Правда это надо было сделать перед тем как писать. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Вот Вам для начала программа-минимум:

1. Вас с нетерпением ждут в свои объятия материалы о витилиго.

2. На предмет выявления магнетизма Майкла позвольте прописать Вам просмотр концертов и клипов Майкла, хотя бы 3 раза в день!

3. Чтобы узнать откуда растут ноги у "пижамной истории", поищите высказывания того, кто берёт всю ответственность на себя за этот случай ( моя подсказка: это Том Мессеро)!

Ну а если Вам не интересен объект, выбранный для написания, зачем же начинать писать о нём? (Это риторический вопрос). Ссылка на комментарий

Гость 14.09.2011 22:47:02 Юля, уже хотела распаляться здесь в возмущении по по поводу вашей весьма нелепой публикации.. Но потом поняла, что вам , скорее, следует посочувствовать. Бегло "изучив" предмет и собрав в своей статье самые нелепые желтушные перлы о Майкле, вы "прошляпили" самое главное. Вам так и не открылся уникальный, фантастический, блистательный, добрый и нежный мир этого человека.. Что ж, не повезло...бывает.. Вот только философствовать и умничать по поводу Человека, до которого вам никогда не дорасти ( это не оскорбление, не только вам, практически никому - не дорасти) - не нужно.. Выглядит это весьма глупо.. Ссылка на комментарий

Стас 14.09.2011 23:42:01 Кукушкина, советую вам как можно быстрее убрать эту нелепую писанину из сети и не позориться. Чтобы писать о чем-то, прежде всего, нужно быть в теме. СТЫДНО.

Прислушайтесь к мнению оппонентов. Ссылка на комментарий

Галина Александровна 16.09.2011 21:26:20 Госпожа Кукушкина, кто вам заказал такую статью? В эту чушь, которую вы написали не поверит уже ни один здравомыслящий человек, независимо от того, является он поклонником Майкла Джексона или нет. Сейчас столько информации о нем, столько книг, столько интервью и трибьютов, что переписывать набившие оскомину клише о нем просто неприлично. Вы зря получаете вашу зарплату. Почитайте, что поистине выдающиеся люди говорят об этом великом человеке и музыканте, послушайте, как симфонические оркестры играют его музыку, почитайте переводы его песен, напишите о его благотворительности, ведь не было в истории шоу-бизнеса более щедрого человека. Ваша статья невежественна. Прошу вас, не позорьтесь больше с подобными статьями, такое поверхностное суждение должно унижать любого, кто считает себя профессионалом в журналистике. У нас так мало сейчас профессионализма в чем бы то ни было, учитесь этому у Майкла Джексона. На прощальной церемонии один очень умный и выдающийся человек (Эрл Шарптон, если вы знаете, кто это)сказал детям Майкла, а заодно и миллионам телезрителей:"В вашем отце не было ничего странного, странным было то, что его окружало". Это и о таких журналистах, пишущих по мотивам сплетен и домыслов, не щадя ничьих чувств, да, по-большому счету, и не отдавая себе отчета, зачем они это делают. Ссылка на комментарий

Жужа 23.09.2011 06:36:21 Ах, автор, автор! Морали читать не буду, но зачем же Вы взялись за эту тему?!



И как можно сравнивать Пресли и Джексона! Это всё равно что красное с мокрым или блютуз с молотком сравнивать. По тону статьи становится ясно, что маскулинный Пресли Вам как-то ближе. Но, о вкусах не спорят.



Каждый видит то, что хочет или скорее может видеть. Жаль, что Вам не открылся магнетизм Майкла. Носки, перчатки, маски, аксессуары - это да, Вы вниманием не обошли. Галантерейно - псевдопсихологические разборки. Взлетите выше! Посмотрите издалека. Может, ещё сможете увидеть главное - волшебство в его творениях. Это прекрасно, поверьте!



И напоследок: ну не спал он в барокамере! Зачем глупости повторять. Неужели Вы не читали перед написанием статьи материалы? Или втавили просто для красного словца. Любил человек пошутить - а все и купились.



Впрочем, если Вы просто пытались показать Майкла как человека в высочайшей степени неординарного, то есть факты в его биографии, которые больше пригодились бы для этой цели. Чего стоит одно только необъяснимое выздоровление неизлечимо больного мальчика, или кровати, которые Джексон поставил в своем кинотеатре в Неверленде для лежачих больных детей, чтоб они могли тоже смотреть фильмы. И многое, многое другое. О его добрых делах можно говорить бесконечно. Эти факты, конечно не так гламурны и удобны для того, чтобы поразить воображение читателя. Ссылка на комментарий

Гость 07.10.2011 09:05:36 мда..много тут бреда... Кукушка ты ебанутая -.- Ссылка на комментарий

Гость 30.07.2012 20:08:54 Зачем же писать о человеке плохого совершенно не зная о нем совершенно ничего?г-жа Кукушкина, я советую вам посмотреть интервью, почитать книги о этом замечательном человеке, который пытался изменить мир к лучшему!!!!никогда никто и ни в чем не превзойдет Майкла, он останется величайшим из величайших!!!!мой вам совет:не пишите о том, чего не знаете!!! Ссылка на комментарий

Лиша 14.10.2012 21:42:04 Какие нахрен операции??? Зачем ему вытеснять Элвиса? Барокамера ??Оо . Я так поражаюсь тупостью журналистов Ссылка на комментарий

Iarany 13.10.2013 13:43:52 There are assertive accoutrements that celebrities, no amount who they are, just adulation to backpack Hermes Birkin. We already showed you an amazing annular up of Replica Watches celebrities and their Celine Luggage Totes, and today we are breaking down the celebs that love, covet, and backpack Hermes Birkins. The Birkin is not alone the ultimate around-the-clock classic, but it`s aswell the bag that celebrities accept to delay to get just like the blow of us. The Birkin is the equalizer; celebrities and approved folk akin ache for this bag, but a lot of Replica Handbags them (and us) can`t get it the minute they wish it. Yep, that`s right: Hermes doesn`t "gift" accoutrements to celebrities. It doesn`t accept to. Ссылка на комментарий