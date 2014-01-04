Клинт Иствуд: ковбой с большой дороги

24.01.2017

Текст: Виктория ШОРОХОВА

Вечный голливудец, вечный ковбой, вечный сердцеед и вечный победитель Клинт Иствуд… Он начинал свою карьеру с циничных и брутальных ролей героев вестернов и боевиков, с их вечной кривой ухмылкой, шляпой, сигаретой в зубах и револьвером наперевес. Позднее Иствуд сменил актерскую ипостась и, будучи уже в новой роли - роли режиссера, получил свой второй "Оскар" и специальный приз "Золотой сапог" за вклад в жанр вестернов. Однако навсегда в умах многих он был и будет ковбойским стилягой!

Ковбой в шляпе и без...

Клинт Иствуд настоящий ковбой.



Клинтон - так звучит его полное имя - родился в семье заводских рабочих. Великая депрессия вынудила их семью постоянно переезжать из города в город в поисках работы. В связи с этим будущий актер сам стал работать довольно рано. Он был заправщиком и пожарным, разносил газеты и подрабатывал пианистом в баре. Позднее участвовал в постановках самодеятельных коллективов. Вскоре удача улыбнулась ему - он подписал контракт с кинокомпанией Universal. Но сотрудничество получилось недолгим. Позднее Иствуд получил роль второго плана в первом для него вестерне-сериале "Сыромятная кожа", ставшем очень популярным и принесшем Клинту Иствуду первые слабые лучики будущей славы. Его выбирали режиссеры, потому что, как говорили они, у Иствуда только два выражения лица - в шляпе и без шляпы. Так немногословный герой, воплощавший в себе притягательный сплав жесткости и мужской неотразимости, покорил зрителей своей скрытой внутренней силой и романтическим обаянием. С тех пор за Иствудом закрепилось амлуа ковбоя.

"Знаете, сколько я получил за мой первый вестерн? Всего 15 тысяч долларов! Режиссеру Серджио Леоне удалось вернуть этому жанру популярность, и я надеюсь, что в этом также есть и моя заслуга…»

Живая легенда Голливуда Клинт Иствуд

Клинт Иствуд на вручении премии "Оскар".



"Вечный ковбой" Клинт Иствуд - голубоглазый двухметровый красавец. В любой из своих ролей он эталон мужественности и секс-символ. Он всегда говорит мало, стреляет метко, не выпуская сигарету изо рта, нагоняет страх на врагов и покоряет женские сердца. Имидж крутого парня, словно родившегося в седле и никогда не расстающегося с револьвером, навсегда закрепился за ним. В своей широкой ковбойской шляпе и потертых джинсах Иствуд просто неотразим. Его называют живой легендой Голливуда. Любопытный факт: Клинт сам выступил стилистом для своей первой "звездной" роли в трилогии Серджио Леоне, все костюмы главного героя подбирались исключительно по его вкусу. Сегодня он носит Armani. И, как полагается настоящему герою вестерна, по-прежнему подтянут, обаятелен и ироничен.

"Я терпеть не могу все модные тенденции. Когда проживешь достаточно долго, начинаешь понимать: рано или поздно они пройдут и забудутся, а вещи, которые с ними не связаны, имеют гораздо больше шансов на долголетие, чем какие-то сегодняшние выверты".

Законодатель ковбойского стиля

Один из самых популярных образов Клинта Иствуда.



И, несмотря на то, что Иствуд до сих пор не любит говорить о моде и не признает модные тенденции, его называют законодателем настоящего ковбойского стиля. После выхода на экран первого фильма с его участием дизайнеры стали специально шить одежду с эффектом легкой поношенности, стилисты декорировали ее кожаными заплатками или бахромой, что придавало особый шик. Клетчатые рубашки, жилеты из темной замши, классические джинсы, сапоги с высоким отстроченным голенищем, скошенным каблуком и острым мысом, шейные платки, грубые ремни с огромными пряжками и шляпы стали настоящими трендами.

Клинт Иствуд - Человек-вестерн

Безусловно, кто-то может возразить в ответ на это утверждение и привести в пример не менее десятка других знаменитых американских актеров, которые имеют полное право претендовать на подобное прозвище. Однако право самого Клинта не может быть оспорено никем. Он заслужил его, вне всяких сомнений. Культовый герой многих фильмов, в которых законы трактуются пистолетом, Клинт Иствуд - создатель неповторимых образов одиноких искателей приключений и авантюристов, бороздящих просторы Дикого Запада. Он остается неприкасаемым идеалом амплуа бесстрашного ковбоя, первопроходца техасских прерий, уступая пальму первенства, пожалуй, только давно ушедшему Королю вестерна Джону Уэйну. А тот в свою очередь прозвал Клинта Иствуда "лучшим ковбоем всех времен". Сегодня стоящий на пороге 80-летия Иствуд - по-прежнему эталон настоящего мужчины в ковбойской шляпе.