Уилл Смит: man in black

18.07.2017

Текст: Виктория ШОРОХОВА

Широкоплечий чернокожий гигант - именно так его прозвали в Голливуде. Однажды потеряв все, он не только выбрался из нищеты, но и оказался на самой вершине успеха. За его плечами лишь средняя школа, а в паспорте самая распространенная фамилия США. Forbes назвал его самым высокооплачиваемым актером и рэп-исполнителем. Уилл Смит - вечно улыбающийся обаяшка с ушами Микки-Мауса. Этот стиляга, еще с детства получивший прозвище Принц, полностью соответствует ему до сих пор.

Лопоухий принц

Его уши - его достоинство.

Прозвище Принц приклеилось к маленькому Уиллу еще в школе за то, что благодаря своему обаянию и хорошо подвешенному языку он ловко выпутывался из всяческих неприятностей. Его обожали учителя и соседи. Любую ситуацию он легко превращал в шутку. " Я привык к тому, что девушки считали меня забавным и смеялись над каждой моей хохмой, - уверял Смит. - Красавцем меня не назовешь - посмотрите: у меня такие уши, что в анфас я похож на автомобиль с открытыми дверями! Приходится брать юмором!". Позднее детское прозвище Уилла - стало частью его сценического имени. В 80-х годах к нему добавилось прилагательное Fresh, что символизировало всегда свежий и довольный вид Смита.

В юношестве начинающий рэп-исполнитель и актер очень стеснялся своих торчащих ушей, считая это большим недостатком собственной внешности. Однако папа говорил, что обязательно наступит час, когда маленький Уилл поймет, что торчащие уши - это его отличительная особенность. И правда, спустя годы Уилл убедился в этом. А мама настраивала: "Ищи девушку, которая будет любить тебя за уши, а не за кошелек". Став старше Смит перевернул свой недостаток, в достоинство. Большой Уилл, как уважительно его называют в Америке, абсолютно собой доволен: "Мне нравится быть черным в Америке. Мне нравится быть черным в Голливуде еще больше", "У меня оттопыренные уши? О, с моими ушами все в порядке. Лучшее, что я могу сделать, - это пропускать мимо них сказанные другими глупости".



В Голливуде ходят слухи, что в скором времени, возможно, начнутся съемки биографической ленты о Бараке Обаме. Сам же президент говорит, что только Смит может сыграть его роль: "У Уилла мои уши" - утверждает Барак Обама. Вот что значит родиться под счастливой звездой: даже лопоухость может пойти этому мужчине на пользу и принести дополнительную славу и богатство. Хотя, возможно, дело снова в простой математике: голливудских звезд с идеальными пропорциями лица и идеальными ушами полным-полно, а Уилл Смит... он один такой.

Порядок в одежде

Всегда одет "с иголочки".



У многих своих поклонников актер Уилл Смит прежде всего ассоциируется с образом рэппера, либо с образом Хэнкока. И это немудрено. Мы привыкли видеть именно те образы, которые показываются в кино. В жизни же актеры выглядят и относятся к одежде несколько по-иному. Смит не любит беспорядок и в одежде. В его шкафу исключительно все по полочкам. Удивительно, но он сам в перерывах между съемками, выступлениями и перелетами раскладывает одежду так, как его душе угодно. " Я обожаю порядок во всем. Это самая грандиозная из всех моих особенностей. Пока не наведу порядок, не могу обрести гармонию в душе и не могу ни о чем больше думать, меня любой беспорядок раздражает".

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