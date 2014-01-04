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Джонни Депп: мужчина года


07.02.2017
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Текст: Виктория ШОРОХОВА

Рваные штаны, серьга в ухе, загорелое лицо и два неотъемлемых аксессуара: шляпа и очки. В гардеробе Деппа насчитывается 340 одинаковых черных футболок. На съемках фильмов он исключительно сам обсуждает с костюмерами все детали своего образа: длину рукава, форму пряжки на ремне или количество перстней на пальцах. Сегодня в прокате его новая работа - фильм "Турист", в котором, кстати, Деппу снова пришлось примерить на себя новый образ - скромного преподавателя математики.

Красавчик Джонни

Молодой человек по имени Джонни Депп женился на очаровательной брюнетке Лори Энн Эллисон, когда ему исполнилось всего 20 лет. Брак продлился всего три года, однако именно этот решительный шаг молодого человека послужил серьезным шагом к целой карьере Деппа. Девушка была профессиональным визажистом, и именно она первой обратила внимание на удивительную форму его скул и необыкновенный образ в целом. Лор познакомила Деппа с нужными в киноиндустрии людьми. Так "красавчик Джонни", как звали его коллеги по кино, получил первую свою роль - роль Глена Лантза - одного из потенциальных жертв в "Кошмаре на улице Вязов".

"Он был настоящим, - говорил режиссер фильма, - на нем ощущался налет времени - 80-х годов. Он беспрерывно курил, его пальцы были желтыми от никотина. В этом молодом парне чувствовалась старая душа". Девушки визжали от восторга, называя Деппа "душечкой".

Сегодня актер говорит, что даже тогда, когда девушки уже слали ему тысячи признаний в любви ежедневно, он не находил в своей внешности ничего особенного. Кто знает, быть может это всего лишь природная скромность!?

Король перевоплощений

Он то и дело становится героем глянцевых журналов, которые включают его в пятерку самых стильных и сексуальных мужчин последнего тысячелетия. Этот король перевоплощений на экране, чаще других менявший свой облик до неузнаваемости, в жизни предпочитает естественность. Депп убежден, что, если хочешь разглядеть настоящую красоту человека, нужно смотреть на него, когда он только проснулся, ибо именно в это время в человеке есть неповторимый шарм и обаяние.

На публике он то и дело появляется в изысканных нарядах: то в коричневом вельветовом костюме и берете с цепочками, то в синем костюме в стиле ретро, дополненном рубашкой с широким рукавом, то в блейзере кокосового цвета и коричневой широкополой шляпе. К каждому костюму Депп предельно внимательно подбирает подходящую обувь - то это двухцветные лакированные туфли с круглыми носами, то это фиолетовые мокасины из замши, а то и вовсе ковбойские сапоги с металлическими набойками.

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      Комментариев к статье "Джонни Депп: мужчина года" (2):
basketball
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