Ремень: символ настоящего мужчины

25.04.2017

Текст: Виктория ШОРОХОВА

Он может быть элегантным и броским, мягким и гибким. Он отражает стиль и статус его владельца. Главное - его присутствие в гардеробе и никогда в единственном экземпляре. Мужской ремень. Его задача не изменилась с течением лет: он является важнейшим штрихом в завершенности мужского имиджа.

Виды ремней



В мужском гардеробе должен быть ремень на каждый случай жизни.



Сегодня этот аксессуар в гардеробе современного мужчины, играет, нечто иную роль, чем сотни лет назад, когда прообраз ремня - пояс, был предназначен и "штаны поддержать" и "монету убрать". Он подчеркивал состоятельность человека: чем богаче выглядел пояс, тем значимей и важнее был его владелец.



Сегодня разделяют кожаные и текстильные ремни, классические и экстравагантные, под джинсы и для делового костюма. Ремень классического типа - костюмный, как правило, шириной около 30-35 миллиметров. Он не предполагает наличие излишеств и достаточно строг. При выборе свободного стиля в одежде можно позволить себе немного вольности. В свободном стиле ремень может иметь дополнительные строчки, заклепки, эффектную пряжку или даже аппликации, а также яркие краски. Ширина такого ремня может варьировать от 35 до 40 миллиметров.

Достойный ремень должен быть только из высококачественной натуральной кожи, слегка скругленный по краям и с хорошо прокрашенным ребром. Пряжка обычно - из одноцветного металла, допустимо также сочетание двух металлов. И даже наступление третьего тысячелетия не повлияло на количество и месторасположение шлевок в самом классическом из ремней. Их по-прежнему две: первая закреплена рядом с пряжкой, а вторая движется свободно.



Правильно подобранный ремень должен быть застегнут на третье (среднее) отверстие. Если при покупке длина ремня слишком велика, его необходимо укоротить до нормальной длины. Ни в коем случае не стоит прокалывать в ремне дополнительные отверстия. Отверстие, сделанное самостоятельно снижает механическую прочность ремня. К тому же, подобные отверстия выглядят крайне неэстетично. В застегнутом состоянии ремень должен продеваться через первую шлевку на брюках.

Цвет и стиль

Цвет ремня желательно выбирать в тон обуви, сумки или портфеля.



Приличные фирмы продают ботинки и ремень к ним в комплекте, чтобы совпадали и по структуре кожи, и по цвету. Недопустимо использовать ремень в стиле сasual с костюмом. Мужские ремни из кожи змеи могут хорошо подойти к брюкам и джинсам. Благодаря необычному рисунку, цвету кожи, ремни из кожи крокодила, питона или змеи могут быть прекрасным дополнением в гардеробе к классическим ремням, выполненными из обычной кожи.



Мужские ремни делают не только из кожи. Стильный ремень из прочной синтетической ткани выглядит не менее респектабельно. Он более всего подходит к джинсам. Но стоит помнить, что ремни из текстиля со временем растягиваются.

Яркие краски на ремне - штрих свободного стиля.



Приверженцы либеральных ценностей строгой классической тройке предпочитают клубный пиджак. С таким костюмом хорошо сочетается ремень с плоской пряжкой на кобурной кнопке. Имитация состаренного металла особенно эффектно смотрится на сплошной пряжке.



Джинсы, несмотря на кажущуюся непритязательность, также требуют особого ремня. Обычно он шире, чем классический костюмный, часто прошит по краям, обладает массивной пряжкой - как правило, шпеньковой - и металлическим наконечником. Палитра цвета и тут невелика - с синими джинсами хорошо сочетаются и безотказный черный, и коричневый, и рыжий.



В наше время купить ремень - значит приобрести удобный и модный аксессуар, который будет активно участвовать в создании внешнего вида мужчины.

Качество ремней

Самый дорогой в мире пояс для мужчин.



Важно, чтобы ремень был хорошего качества. Тогда он может прослужить десятки лет. Чтобы выбрать действительно качественный ремень необходимо обращать особое внимание на кожу, из которой он сделан, конструкцию и швы. У костюмного ремня имеется лицевой и изнаночный слой кожи. Кроме того возможна еще объемная прокладка между слоями для придания плавного скругления в рельефе. Однако многие, даже известные марки на этом пункте экономят и вставляют кожволон (разновидность эластичного картона). К сожалению, визуально это определить невозможно. Судьба такого ремня не может быть безоблачной.



При покупке нового костюмного Самый дорогой ремень на сегодняшний день выполнен из роскошной белой кожи и украшен 70-ю пирамидками, которые изготовлены из 18-каратного золота. Стоимость этого эксклюзивного мужского ремня равна 30 тысячам долларов или 20 тысячам фунтов стерлингов. Примечательно, что если ремень, размер которого составляет 71 см, будет маловат покупателю, то его можно будет увеличить за дополнительную плату - каждые добавленные 3 см увеличат цену ремня на 800 фунтов стерлингов. ремня в первую очередь обращай внимание на толщину и качество кожи верха и изнанки. Хороший ремень не толст и не тонок, при заломе поверхности не оставит следов залома ни с лицевой ни с изнаночной стороны. Ремень, который прошит по периметру, всегда будет прочнее проклеенного, который рано или поздно расслоится. Сейчас многие дизайнерские и галантерейные марки производят однослойные костюмные ремни. Порой такой ремень более практичный, чем двухслойный.



Выбирая ремень, необходимо проверить, как он растягивается по горизонтали. Значительное растяжение свидетельствует о том, что при последующей носке отверстия для фиксатора пряжки будут расползаться, а в области спины будет образовываться волнообразная линия. Если ремень вообще не растягивается, это тоже может создать неудобства. Идеально - растяжение 0,5-1 см на всю длину ремня.



Если внутреннее чутье и практичность помогут не ошибиться с выбором, то нужно помнить, что для хорошего ремня годы не срок. С годами качественный ремень только приобретает дополнительный шарм!

Уход и хранение

Хранить ремни лучше в форме кольца.



Стоит понимать, что от постоянной носки кожа имеет обыкновение деформироваться. Именно поэтому кожаному ремню надо периодически давать "отдыхать": либо повесить ремень отвисеться, если он прекратил быть идеально прямым, либо свернуть в кольцо и положить в ящик. Другие способы хранения ремней неприемлемы.



Если ремню понадобилась чистка его можно отмыть в мыльном растворе, а затем прополоскать в слабом растворе лимонной кислоты. Для чистки случайных пятен можно воспользоваться специальными средствами по уходу за кожаными изделиями. Но главное - не переусердствовать, чтобы очищенный ремень впоследствии не испачкал сорочки. Не забывайте про ремни, носите их с удовольствием, и пусть ваш образ только выигрывает от этого.