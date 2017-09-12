Лето: тенденции аксессуаров

12.09.2017

Текст: Роман ДАНИЛОВ

В понимании звезд мировых подиумов быть модным с головы до ног - значит, не обделять эти самые части тела аксессуарами.

Для ног - мокасины и сандалии, причем первые лучше поярче (допускаются и однотонные, и с рисунком), а вторые - поскромнее (лаконичные модели из кожи).

Для головы - шляпа (мягкая текстильная с небольшими полями или широкополая плетеная).

Не забудьте про солнечные очки - их выбор столь огромен, что выбрать одни - самые модные - невозможно, поэтому ориентируйтесь в выборе на стиль одежды и форму лица.

Две обязательные вещи для гардероба этого лета - сумка-клатч и кеды.

Не думайте, что клатч - это исключительно дамский аксессуар: очень удобен, практичен, вмещает в себя бездну всего нужного и к тому же - в мужской вариации выпускается исключительно сдержанных тонов.

Кеды (они же парусиновые туфли, или sand shoes), изначально созданные для прогулок по побережью, ныне спасут вас от жары и в городе - идеальный вариант под любую одежду, включая костюм.