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Мужской журнал Top4Man Екатеринбург

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Лето: тенденции аксессуаров


12.09.2017
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Текст: Роман ДАНИЛОВ

В понимании звезд мировых подиумов быть модным с головы до ног - значит, не обделять эти самые части тела аксессуарами.

Для ног - мокасины и сандалии, причем первые лучше поярче (допускаются и однотонные, и с рисунком), а вторые - поскромнее (лаконичные модели из кожи).

Для головы - шляпа (мягкая текстильная с небольшими полями или широкополая плетеная).

Не забудьте про солнечные очки - их выбор столь огромен, что выбрать одни - самые модные - невозможно, поэтому ориентируйтесь в выборе на стиль одежды и форму лица.

Две обязательные вещи для гардероба этого лета - сумка-клатч и кеды.

Не думайте, что клатч - это исключительно дамский аксессуар: очень удобен, практичен, вмещает в себя бездну всего нужного и к тому же - в мужской вариации выпускается исключительно сдержанных тонов.

Кеды (они же парусиновые туфли, или sand shoes), изначально созданные для прогулок по побережью, ныне спасут вас от жары и в городе - идеальный вариант под любую одежду, включая костюм.
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Мужской журнал Top4Man не забыл и про мужчин, которые следят за миром моды. Материалы раздела "Стиль" подскажут, как правильно подбирать одежду и аксессуары на все случаи жизни, сориентируют в трендах сезона, расскажут об истории предметов гардероба. Рубрика "Икона стиля" посвящена мужчинам, которые не просто умели одеваться, а создали собственный стиль в одежде, на них равняются до сих пор. Вы сможете узнать также все об уходе за своим лицом и телом - маникюр и педикюр, мужская косметика и парфюм.