Самые дорогие часы

04.07.2017

luxblog.ru

Хотя некоторые и считают дорогие часы расточительством, для многих это способ продемонстрировать свой достаток. Дорогие часы сигналят и о материальном, и о социальном статусе владельца. Представляем обзор самых дорогих наручных часов.

Zadora Timepieces

Производитель часов: Andreas von Zadora-Gerlof

Цена: US $150,000

Змея на рисунке сверху выполнена из палладия, корпус часов замощен желтыми и черными бриллиантами, глаза змеи сделаны из изумрудов, а во рту находится жемчужина. В коллекции несколько моделей часов, каждая из которых стоит 150 тысяч долларов.

Titanic Watches

Производитель часов: Romain Jerome

Цена: US $152,435



Швейцарская ювелирная компания предлагает часы, которые сделаны из корпуса затонувшего Титаника. Металл, использованный для изготовления корпуса, был смешан с современной корабельной сталью. Черный циферблат сделан из смеси восстановленного угля, который сжигался на Титанике, с керамикой.

Часы будут изготовлены к 100-летней годовщине трагедии в количестве 2012 экземпляров. Стоимость часов будет разной в завимости от используемых материалов - сталь, серебро или золото.

Double Tourbillon

Производитель часов: Breguet

Цена: US $329,000

Часы Double Tourbillon от Breguet, дизайн которых, похоже, был вдохновлен солнечной системой. Она выгравирована вручную на каждом экземпляре. Корпус часов на 95% состоит из платины.

Opera One

Производитель часов: Girard-Perregaux

Цена: US $495,000

Основной отличительной особенностью этих часов является их способность каждый час проигрывать мелодию, а не просто издавать какой-то один звук. Ремешок часов выполнен из кожи крокодила. Заводной механизм - ручной, запас хода составляет 75 часов. В часах имеется индикатор запаса хода. Есть модель подешевле, стоимостью 450 тысяч долларов. В такой модели корпус изготовлен из розового золота, тогда как в более дорогой - из платины.

Grande Complication

Производитель часов: Blancpain

Цена: US $785,000

Эти часы отличаются богатством функций, среди которых таймер, вечный календарь, указатель фаз Луны, автоподзавод, турбийонная система. Блестящий ремешок из кожи крокодила дополняет композицию. Чтобы собрать все 740 деталей этих часов воедино, требуется от 8 до 10 месяцев. Именно поэтому на сегодняшний день изготовлено только 18 из планируемых 30 экземпляров этих часов.

Tecnica Skeleton Chronograph

Производитель часов: Parmigiani Fleurier

Цена: US $850,000

Часы Tecnica Skeleton Chronograph выпущены в начале 2008 года в количестве всего трех экземпляров. Каждый экземпляр поставляется в платиновом корпусе. Часы снабжены турбийонным механизмом и хронографом.

Classical Billionaire Tourbillion

Производитель часов: Corum

Цена: US $998,000

Classical Billionaire Tourbillion инкрустированы 950 бриллиантами. Запас хода составляет 90 часов. Удачно названные Billionaire Tourbillion, эти часы выпускаются в разных модификациях, стоимостью от 325 тысяч американских долларов.

Big Bang chronograph

Производитель часов: Hublot, Bunter SA

Цена: 1 миллион долларов

Производитель часов Hublot совместно с ювелирной мастерской Bunter SA разработали и изготовили часы, которые назвали Big Bang. Эти часы завоевали награду как лучшее дизайнерское решение на Geneva Watchmaking Grand Prix 2005. Часы изготовлены с применением технологии, которая позволяет одним бриллиантам оставаться видимыми на часах. Погрешность хода механизма из-за применения последних достижений микромеханики составляет 1/100 градуса за 200 часов. Корпус часов украшен 493 бриллиантами Wesselton.

Tour de l’Ile

Производитель часов: Vacheron Constantin

Цена: 1,5 миллиона долларов

Самые дорогие в мире часы Vacheron Constantin были спроектированы 2005 году к 250-летнему юбилею компании. Эти часы являются самыми сложными из всех двусторонних часов и были изготовлены в количестве семи экземпляров. Чтобы собрать все 843 детали этих часов воедино, необходимо свыше 10 тысяч человеко-часов. Ремешок часов сделан из крокодиловой кожи, а пряжка - из розового золота.