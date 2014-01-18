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Мужской журнал Top4Man Екатеринбург

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Special for men. Каким должен быть настоящий мужской телефон?


03.01.2017
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Текст: Виктория ШОРОХОВА

Еще совсем недавно по миру ходила шутка, что сотовый телефон - это единственное, чем мужчины хвастаются "у кого меньше". Объяснялось это тем, что малые размеры аппарата встречались крайне редко. Сегодня же габариты не являются препятствием в выборе телефона. Главное, чтобы сотовый телефон был удобный и функциональный, и  чтобы "в свет" с ним выходить было не стыдно. Каким должен быть мужской телефон, читайте ниже.

Мужской телефон - какой он?

Первый в мире сотовый телефон

Мартин Купер с первым в мире сотовым телефоном.

15 лет и 100 миллионов долларов - весомые инвестиции, однако именно они стали слагаемыми успешной разработки первой в мире модели сотового телефона. В честной конкурентной борьбе между двух компаний гигантов AT&T Bell Labs и Motorola лидерство одержала последняя. Ее инженер Мартин Купер в апреле 1973 вышел на улицы Нью-Йорка с непонятным устройством в руках и совершил звонок, конечно же, своим конкурентам. Это был невероятный прорыв, в который никто не мог поверить. Первая мобильная трубка в мире была не очень-то и мобильна: весила около 1,5 килограммов, в длину составлял целых 33 см. Телефон имел 12-клавишную цифровую клавиатуру и девять специальных клавиш. Вскоре новинка поступила в продажу. Первый сотовый телефон стоил почти четыре тысячи долларов! Однако, по словам представителей Motorola, даже, несмотря на высокую цену, сама идея быть всегда на связи настолько воодушевила пользователей, что на покупку телефона стояли в очередь по 5 лет. При этом абонентская плата за пользование сетью равнялась $50 в месяц, а минута разговора обходилась в 40 центов. Уже в 1983 году в мире насчитывался миллион абонентов. На сегодняшний день пользователей мобильных телефонов составляет около 4 миллиардов, когда население земного шара - около 6,8 миллиарда человек.

Мобильный или сотовый

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По результатам исследования, проведенного японским мужским журналом Shukan Post, было выявлено, что в большинстве случаев неверных мужей выдают именно сотовые телефоны. Несмотря на то, что все знают о пользе своевременного удаления из телефона истории звонков и сообщений, мало кто делает это регулярно. Многие люди называют их по-разному - сотовый телефон или мобильный. При этом это глубокое заблуждение думать , что это слова-синонимы. Давайте разберемся, в чем разница и кто за что отвечает. Итак, мобильный телефон - это телефон, не привязанный физически к конкретному местоположению, т.е. проще говоря здесь не нужно быть подключенным к какому-то оператору. Поэтому, более правильно мобильным телефоном стоит называть радиотелефоны, спутниковые, аппараты магистральной связи, а также сотовые. Сотовый же - это телефон, подключенный к конкретной сотовой сети, образованной сетью базовых станций. Если проще говорить, то это все телефоны и смартфоны, в которых стоит симка сотового оператора. Но переходим к главному - как выбрать телефон, который будет полностью соответствовать вашему стилю?

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