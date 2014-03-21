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Оружейные дивиденды. Клинки как способ заработать


11.07.2017
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Текст: Сергей ЕМЕЛЕВ

"Куплю пушку начала XIX века" - такие объявления можно встретить на специализированных сайтах для коллекционеров. Однако в основном любители приобретают гораздо менее внушительные предметы: боевые топоры, мечи и старинные пистоли. Впрочем, какие именно виды оружия пользуются большей популярностью, сказать сложно: этот развивающийся рынок хаотичен и коллекционеров на нем пока так же немного, как и профессиональных экспертов-оценщиков.

Клинок с процентами

Прежде всего старинное оружие является одним из видов антиквариата. Поэтому с точки зрения инвестиций сабли и пистолеты можно сравнить со старинной живописью, мебелью и прочими раритетами. Однако действительно ценные образцы в хорошем состоянии на российском рынке найти сложно. После всех войн их практически не осталось. В лучшем случае сохранившиеся экземпляры находятся в музеях.

Многие покупают старинное оружие в качестве оригинального подарка или необычного декора для дома. Уникальные предметы отличаются высокой инвестиционной надежностью. Но пока покупателей на эксклюзивные экземпляры найти сложнее, чем на более новые и распространенные. Тут все дело в цене. Так, стоимость идеально сохранившегося яркого образца какой-либо известной школы, произведенного в раннее время, возрастает в среднем на 20% в год. А стоимость шпаг, сабель и пистолетов середины XIX века на зарубежных рынках за последние два года увеличилась примерно на 40-60%. По общему мнению экспертов антикварного рынка, старинное оружие является одним из самых доходных инструментов.

Дефицит раритетов

Оружейные дивиденды. Клинки как способ заработать

Стоимость антикварного оружия начинается от $100. Однако за эту сумму можно купить разве что старинный кортик, ценность которого вызывает серьезные сомнения. А вот, скажем, боевой топор "Крикет" конца XVI - начала XVII века из Западной Европы, скомбинированный с пистолетом, обойдется минимум в $6 тыс.

На одном из специализированных сайтов для коллекционеров за ружье, изготовленное в 1880-х годах немецким мастером Генрихом Бареллой, продавец просил $30 тыс. В этом случае цену во многом определило хорошее, как написано в объявлении, рабочее состояние ружья, а также известность мастера. Генрих Барелла был поставщиком прусского короля, а его работы хранятся в Историческом музее. Стоимость сабли середины - конца XIX века в России может составлять от $500-600. В свою очередь предмет, качество изготовления которого, имя мастера и владельца подтверждены экспертизами и научными исследованиями, может продаваться за несколько сотен тысяч долларов.

Основная проблема в том, что из-за недостатка действительно ценных вещей на российском рынке их владельцы не спешат расставаться с дорогостоящими раритетами. А если и продают их, то только за очень большие деньги. Иная ситуация на Западе - там предложение гораздо разнообразнее. По словам специалистов, стоимость антикварного оружия на российском рынке в основном зависит от "конъюнктуры мирового рынка" и способа перевозки раритетов через границу.

Хлопотное дело

По популярности старинное огнестрельное или холодное оружие явно уступает другим инвестиционным сегментам антикварного рынка - нумизматике и живописи старинных мастеров. Если предметы старинного искусства и монеты частные лица все чаще приобретают с целью вложения денег, то старинные сабли и пистолеты на российском рынке - по большей части предмет роскоши.

Специалисты не рискуют сравнивать перспективность вложений в оружие с другими направлениями антиквариата. Для эксклюзивных предметов из любой области цена формируется во время торгов по принципу "сколько спросят". При этом сумма может вырасти в несколько раз на глазах продавца. Хотя сегодня инвестиции в оружие стали одним из перспективных направлений, профессионалы не скрывают, что владелец коллекции или ценного предмета вряд ли сможет быстро их реализовать. Скорее всего, искать покупателя для дорогостоящей сабли ему придется долго. Количество людей, потенциально готовых приобретать антикварное оружие, в последнее время выросло. Однако пока их все же недостаточно.

Продолжение на следующей странице.

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      Комментариев к статье "Оружейные дивиденды. Клинки как способ заработать" (1):
Гостьdsasd
Гостьdsasd  21.03.2014 14:24:56
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