Наручные часы: новое мужское достоинство

18.04.2017

Текст: Виктория ШОРОХОВА

Настоящего мужчину видно по часам. Это словно кодовый знак, символ принадлежности к определенному сообществу. Это вещь, по взгляду на которую единомышленник распознает единомышленника, противник - противника, партнер - партнера. Часы говорят о многом: о вкусах, об аккуратности, точности, благосостоянии, положении. Мужские часы - это вещь, которая передается по наследству. А если уж передавать их наследнику, то это должен быть предмет такого качества, которое выдержит время.

Неотъемлемый аксессуар

Часы для мужчины - предмет гордости.

Сегодня мужские наручные часы утратили свою значимость, как основной ориентир во времени, теперь это незаменимый аксессуар успешных людей. Можно не носить перстни, запонки и даже не надевать обручальное кольцо, но часы - это символ надежности, мужественности, уверенности. Еще в советское время далеко не многие мужчины могли позволить себе сей аксессуар. Обладателями были только состоятельные и успешные. Такие мужчины всегда знали время, отвечали за свои слова и не опаздывали ни на минуту. Эти же качества ценятся в деловом человеке и сегодня, поэтому часы на руке играют такую значительную роль. Правильно оценив часы, они могут многое рассказать о характере и стиле жизни владельца, а также будут удачным завершением любого имиджа.

Классические часы

Строгость и элегантность остается актуальными всегда, несмотря на веяния моды и смену сезонов. Часы классического вида, как правило, не отягощены излишними функциями, они показывают только время и дату. Их неизменным атрибутом является кожаный ремешок черного или коричневого цвета. Чаще всего классический вариант часов имеет круглую форму, реже - квадратную, прямоугольную или бочкообразную. Циферблат обычно выполнен в белом или черном цвете. Ничего лишнего. Классические наручные часы имеют водозащиту WR 30, за счет чего они сохраняют стандартный размер и элегантно сморятся на запястье.

Спортивные часы

Спортивные часы удобны в использовании.



Такие часы идеально подходят для людей, поддерживающих активный образ жизни и увлекающихся спортом. Они незаменимы для яхтсменов и туристов. Часы имеют дополнительную защиту корпуса и водозащиту. Как правило, спортивные модели часов довольно массивны, поэтому они вполне способны подчеркнуть мужественность своего владельца. Форма спортивных часов , чаще всего округлая. Браслет может быть либо стальным, либо каучуковым. В редких случаях ремешок бывает кожаным, но тогда он обязательно обрабатывается водоотталкивающей пропиткой. Цифры и метки, расположенные на циферблате, имеют более крупный, чем у других моделей, размер, что позволяет без труда разглядеть их показания в любой момент. Помимо времени и даты хорошие спортивные часы обладают рядом дополнительных функций: они могут иметь хронограф, хронометр и тахиметр. Вы никогда не увидите золото на спортивных часах, потому что этот материал имеет большой удельный вес и часы получаются довольно тяжелыми.



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